Amate il piccante ma non siete sicure dell'effetto su cuore, linea e stomaco. Dal peperoncino al pepe nero, ecco cosa dicono davvero gli studi e i nutrizionisti.

100 grammi di peperoncino fresco apportano circa 30 calorie ma una quantità altissima di vitamina C e un buon contenuto di potassio e fibre. Numeri che spiegano perché questa spezia incuriosisca sempre i medici.

Nel pepe nero, invece, il protagonista non è la vitamina C ma una molecola, la piperina, capace di influenzare digestione e assorbimento di altre sostanze. Attorno a capsaicina e piperina è nato un vero mito del “piccante che fa bene a tutto”: conviene capire quanto c’è di vero.





Peperoncino e pepe nero: cosa li rende piccanti

Il peperoncino appartiene al genere Capsicum e contiene capsaicina, la molecola che fa “bruciare” bocca e labbra. Non è una bruciatura reale, ma l’attivazione di un recettore, chiamato TRPV1, che normalmente segnala calore e dolore.

Il pepe nero deriva invece dalle bacche di Piper nigrum. Qui la nota piccante è dovuta alla piperina, un alcaloide irritante in senso tecnico, che però in piccole dosi è ben tollerato e modula anche la percezione di amaro e acido.

Tradotto: stessa sensazione sulla lingua, ma molecole diverse, con effetti un po’ diversi su metabolismo, digestione e assorbimento dei nutrienti.





Benefici possibili per metabolismo, cuore e digestione





Gli esperti della Nutrition Foundation of Italy ricordano che molte spezie, tra cui peperoncino e pepe nero, aumentano leggermente la termogenesi, cioè la produzione di calore con consumo di energia, e possono favorire la sazietà.

Per la capsaicina alcuni studi mostrano una lieve azione antinfiammatoria e antiossidante e un possibile effetto favorevole su cuore e vasi sanguigni, anche attraverso l’aumento di ossido nitrico, che aiuta a tenere sotto controllo la pressione.

Un grande studio osservazionale pubblicato sul British Medical Journal, condotto su quasi mezzo milione di adulti cinesi, ha visto che chi consumava cibi piccanti una o più volte alla settimana aveva una mortalità generale inferiore del 10-14%. L’associazione è interessante, ma non prova che il piccante “faccia vivere di più”: entrano in gioco dieta complessiva e stile di vita.

Sul fronte digestione, la piperina del pepe nero stimola la secrezione di enzimi come amilasi e lipasi e degli acidi biliari, rendendo la digestione un po’ più efficiente e accorciando il tempo di transito intestinale. In studi su animali mostra persino un effetto protettivo sulla mucosa gastrica, se usata in dosi moderate.





Dimagrire con il piccante: quanto incide davvero

Qui il medico nutrizionista tende a essere molto prudente. Una meta-analisi di 15 studi clinici, con 762 persone in sovrappeso o obesità, ha valutato integratori di capsaicina: il risultato medio è stato circa mezzo chilo in meno e poco più di un centimetro di riduzione del girovita.

Numeri reali, ma piccoli. Parliano di supplementi concentrati, non della spolverata di peperoncino sulla pasta. Non bastano certo a trasformare una dieta disordinata in un regime dimagrante.

La capsaicina può modulare la produzione di ormoni che regolano fame e sazietà, come GLP-1 e grelina, e aumentare di poco il dispendio energetico dopo il pasto. Sono aiutini, utili solo dentro un quadro fatto di alimentazione equilibrata e movimento regolare.

Lo stesso vale per il pepe nero: la sua azione termogenica esiste ma è modesta. Il vero vantaggio, per il peso e per la salute cardiometabolica, è un altro: usare spezie e piccante permette spesso di ridurre il sale. Uno studio pubblicato su Hypertension in 606 adulti cinesi ha collegato la preferenza per il piccante a un minore consumo di sale e a valori pressori più bassi.





Quando peperoncino e pepe nero possono dare problemi

ISSalute ricorda che il peperoncino non “causa automaticamente” gastrite o ulcera. In molte persone sane dosi moderate sono ben tollerate. In altre, però, può peggiorare sintomi già presenti come bruciore, reflusso, dolore addominale o diarrea.

Cautela, o vera e propria esclusione, sono consigliate in caso di gastrite, ulcera, esofagite da reflusso, colon irritabile, emorroidi e ragadi anali. Attenzione anche in gravidanza, allattamento e nei bambini piccoli, più sensibili all’irritazione delle mucose.

Un capitolo a parte riguarda le dosi altissime e croniche: alcuni studi osservazionali, in popolazioni che consumano grandi quantità di cibi estremamente piccanti ogni giorno, hanno ipotizzato un aumento del rischio di tumore gastrico negli uomini. Non riguarda l’uso normale in cucina, ma invita comunque alla moderazione.

Per il pepe nero, nelle quantità tipiche dei condimenti, i dati disponibili lo indicano come ben tollerato dalla mucosa gastrica. Il problema nasce con gli integratori di piperina ad alto dosaggio: la piperina può interferire con sistemi come CYP3A4 e P-glicoproteina, coinvolti nel metabolismo di molti farmaci. Chi assume terapie croniche dovrebbe evitare prodotti concentrati senza confrontarsi prima con medico o farmacista.





Come usarli in modo sicuro e intelligente a tavola

Nella pratica, cosa significa tutto questo? Per un adulto sano, senza problemi gastrointestinali, una piccola quantità quotidiana di peperoncino o pepe nero inserita nei pasti è in genere ben tollerata. Ogni persona però ha una sensibilità diversa: il corpo è il miglior indicatore.

Una strategia “da nutrizionista” è usare il piccante per ridurre il sale. Meno sale nel sugo di pomodoro, nei legumi, nelle verdure in padella, un filo d’olio buono e una punta di peperoncino o pepe macinato al momento: gusto pieno, ma minor carico di sodio.

Per chi soffre di reflusso o colon irritabile può essere utile provare piccole quantità, mai a digiuno né con molto alcol, magari associate a cibi che “tamponano” un po’ l’effetto irritante, come yogurt o formaggi magri. Se i sintomi compaiono puntualmente, il segnale è chiaro: meglio ridurre o eliminare.

Infine, una distinzione netta: spezia nel piatto e principio attivo in capsula non sono la stessa cosa. La capsaicina dei cerotti medicati contro il dolore neuropatico o la piperina concentrata degli integratori hanno dosi e obiettivi terapeutici che esulano dalla cucina. Per chi ama il piccante, il vero obiettivo è usarlo come alleato di una dieta varia, ricca di vegetali e povera di sale, non come scorciatoia miracolosa.