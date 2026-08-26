A metà strada tra un budino e una torta, questo dolce contadino al profumo di latte vi conquisterà

Nelle valli tra Casentino e Valtiberina, il lattaiolo toscano profuma di latte e cannella almeno dal Seicento. È uno di quei dolci che nascono in stalla e in pollaio, con quello che c’era, e finiscono sulla tavola della festa, tagliato in quadrotti e condiviso con tutta la famiglia.

Oggi può diventare la vostra pausa di dolcezza più rassicurante: pochi ingredienti, forno acceso, casa che sa di limone, vaniglia e zucchero caramellato. Un comfort food rustico, ma elegantissimo nel piatto se lo servite freddo, con un velo di zucchero a velo.

Che cos’è il lattaiolo toscano

Il vocabolario Treccani lo definisce come un dolce tipico di alcune zone della Toscana e delle Marche, a base di latte, uova, zucchero e aromi, cotto al forno in teglia. Tradotto in pratica: un budino solido, una crema al latte compatta ma morbida, che si taglia a cubi e si mangia con la forchetta.

La base è sempre la stessa: latte intero, uova, un po’ di farina per dare struttura e una miscela profumatissima di scorza di limone, cannella e vaniglia. In bocca è cremoso ma “fermo”, con una crosticina dorata in superficie e un cuore delicato, perfetto per chi ama i dolci non troppo elaborati ma pieni di carattere.

Una storia contadina tra Casentino e Corpus Domini

Le fonti storiche collocano il lattaiolo, chiamato anche casadello o coppo, almeno nel XVII secolo. Siamo nella Toscana contadina, dove latte fresco e uova erano la ricchezza quotidiana della fattoria, molto prima di diventare ingredienti “gourmet”.

Nelle campagne il casadello rientrava addirittura nei patti colonici: i contadini lo preparavano e lo offrivano al padrone nel giorno del Corpus Domini, in coincidenza con il raccolto. Un dolce come forma di tributo, ma anche di orgoglio per quello che la terra e gli animali avevano dato. Oggi, per fortuna, la teglia resta in casa, pronta per la merenda di famiglia.

Ingredienti e profumi: la dispensa della fattoria

Per un classico lattaiolo toscano vi serviranno: circa 1 litro di latte intero, 4 o 5 uova, 120-150 g di zucchero, 50-80 g di farina 00, un pizzico di sale. Il latte intero è essenziale per avere una consistenza cremosa e non “acquosa”. La farina, in piccola quantità, aiuta a stabilizzare la crema in cottura.

La firma aromatica è tutta negli odori: scorza di limone non trattato, una stecca di cannella, semi o estratto di vaniglia. In alcune versioni antiche compaiono anche noce moscata o semi di coriandolo, per un tocco più speziato. Potete giocarci, ma senza esagerare: il protagonista deve restare il gusto di latte.

Lattaiolo toscano: ricetta passo passo

Con queste dosi ottenete una teglia per 6-8 persone. Considerate 15-20 minuti di preparazione, 45-60 minuti di cottura a 160-170 °C e almeno 3-4 ore di riposo in frigorifero. È il classico dolce che si prepara con calma, magari la sera, per trovarlo pronto il giorno dopo.

Scaldate il latte in una casseruola con metà dello zucchero, la scorza di limone, la cannella e la vaniglia. Portate quasi a bollore, spegnete e lasciate in infusione qualche minuto, così gli aromi si trasferiscono bene nel latte. Poi filtrate, eliminando bucce e spezie.

In una ciotola lavorate i tuorli con lo zucchero rimasto fino a ottenere un composto chiaro. Unite la farina setacciata, poco alla volta, mescolando per evitare grumi. A questo punto versate il latte tiepido a filo, continuando a mescolare. A parte montate gli albumi a neve morbida e incorporateli delicatamente dal basso verso l’alto. Versate il composto in una teglia bassa e imburrata e cuocete nel forno caldo a 160-170 °C, finché la superficie sarà ben dorata e il centro leggermente tremolante ma non liquido.

Una volta fuori dal forno, fate raffreddare a temperatura ambiente e poi trasferite in frigorifero per almeno 3 ore. Solo quando è ben freddo tagliate il lattaiolo in quadrotti con un coltello affilato e spolverizzate con zucchero a velo. In frigo si conserva per 2-3 giorni; il congelamento è sconsigliato perché rovina la texture.

Come gustarlo oggi per una vera pausa di dolcezza

Il bello del lattaiolo toscano è la sua versatilità. A colazione accompagna caffè latte o tè nero, come alternativa soft alla classica torta secca. A merenda fa felici i bambini con un cucchiaio di cacao amaro spolverato sopra. Dopo cena diventa un dessert raffinato se lo servite a piccoli cubi, magari con un bicchiere di Vin Santo o di passito.

Se volete alleggerirlo, potete ridurre leggermente lo zucchero o sostituirne una parte con un dolcificante adatto alla cottura. Per chi è intollerante al lattosio funziona bene il latte senza lattosio; in parte si può usare anche latte di avena, sapendo che la consistenza sarà un po’ meno soda.

Per gli ospiti celiaci basta sostituire la farina 00 con amido di mais o di riso. La tradizione resta, la pausa di dolcezza diventa davvero per tutti.

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