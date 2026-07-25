Nell'estate 2026 il gelato alla frutta fatto senza gelatiera ha conquistato i social, con anguria e melone in prima linea. Ma tra ricette furbe, versioni light e trucchi per farlo super cremoso, ecco come prepararlo in modo semplice e veloce

Perché il gelato all’anguria (e al melone) è diventato virale

Il gelato più famoso e chiacchierato dell'estate 2026? Quello al melone e all’anguria, fatto in casa senza gelatiera e con pochissimi ingredienti.

Colore pop, ingredienti “puliti”, nessun macchinario da chef. E intanto il cugino al melone si è ritagliato il suo posto: più cremoso, più “appagante”, perfetto per chi ama il gusto pieno. La vera domanda è: quale scegliete voi, team anguria o team melone?

Ricetta base: gelato all’anguria senza gelatiera, effetto gelateria

Qui il protagonista è lui: il gelato all’anguria senza gelatiera, freschissimo ma cremoso, non il solito ghiacciolo.

Ingredienti per 6-8 porzioni:

- 800 g di polpa di anguria già pulita da semi e buccia

- 250 ml di panna fresca da montare

- 120 g di zucchero

- 120 ml di acqua

- succo di 1/2 limone

- 1 cucchiaio di miele o 10 g di sciroppo di glucosio (facoltativo, ma consigliato)

Procedimento:

1. Preparate lo sciroppo: in un pentolino scaldate acqua e zucchero finché si scioglie tutto. Fate raffreddare bene.

2. Tagliate l’anguria a cubetti, eliminate con cura i semi, frullate fino a ottenere un succo liscio. Aggiungete il succo di limone.

3. Montate la panna fredda di frigo.

4. Unite in una ciotola grande polpa di anguria, sciroppo freddo e miele/sciroppo di glucosio. Mescolate.

5. Aggiungete la panna montata poco per volta, con movimenti dal basso verso l’alto.

6. Versate il composto in una vaschetta di metallo (meglio se bassa) e mettete in freezer.

7. Per 4-5 ore, ogni 40-50 minuti tirate fuori la vaschetta e mescolate energicamente con una spatola o una frusta. È la “mantecazione” manuale che, come ricordano le ricette tecniche di Leitv, rompe i cristalli di ghiaccio e regala cremosità.

Per servirlo, lasciatelo a temperatura ambiente 5 minuti e poi fate le vostre palline.

Trucchetto extra: se siete appassionate, potete aggiungere un cucchiaino di latte magro in polvere o un pizzico di farina di semi di carruba, come fanno alcuni gelatieri amatoriali, per mantenerlo morbido più a lungo.

Variante light all’anguria con yogurt: zero sbatti, massimo effetto

Per chi vuole qualcosa di più leggero (e ancora più veloce), c’è la versione con yogurt.

Ingredienti:

- 350 g di anguria pulita

- 300 g di yogurt bianco intero o greco

- 80-120 g di zucchero a velo (regolate a gusto)

Come fare:

1. Tagliate anguria e yogurt a cucchiaiate in uno stampo per ghiaccio o in piccoli contenitori. Mettete in freezer per tutta la notte.

2. Quando tutto è ben congelato, trasferite i cubetti di anguria e yogurt nel frullatore potente.

3. Frullate a impulsi, aggiungendo lo zucchero a velo, finché ottenete una crema spessa tipo gelato espresso.

Si mangia subito, oppure si rimette in freezer per mezz’ora se lo volete leggermente più compatto.

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Gelato al melone senza gelatiera: la versione super cremosa

Il melone è meno acquoso dell’anguria, quindi la strada verso la cremosità è più semplice.

Versione “classica” alla panna:

- 400 g di polpa di melone Cantalupo molto maturo

- 300 ml di panna fresca

- 120 g di zucchero

- 50 ml di latte intero

Frullate melone e zucchero, aggiungete la panna e frullate ancora brevemente. Unite il latte, mescolate, versate in una vaschetta e mettete in freezer per 6-8 ore, mescolando ogni tanto nelle prime 3 ore per rompere i cristalli.

Versione “furba” con 3 ingredienti:

- 250 g di melone pulito

- 100 ml di panna da montare

- 65 g di latte condensato zuccherato

Montate la panna. Frullate il melone, poi incorporate latte condensato e, alla fine, la panna montata. Versate negli stampi per gelato su stecco o in una piccola vaschetta. Freezer per circa 5 ore, senza mescolate intermedie. Risultato: gelato morbido, dolce e stabilissimo.

Melone vs anguria: chi è il più virale? E i trucchi per farlo bene

Cremoso vs rinfrescante

- Anguria: effetto più “sorbetto”, super dissetante, scenografico con gocce di cioccolato a imitare i semi e qualche fogliolina di menta.

- Melone: gusto intenso, consistenza piena anche senza grandi accorgimenti, perfetto in coppetta o dentro la scorza svuotata.

Sui media e nei siti di cucina è l’anguria a dominare i titoli come “dolce dell’estate”, ma nelle cucine di casa il melone conquista chi cerca qualcosa di più goloso e cremoso.

Problemi frequenti e soluzioni rapide:

- Gelato troppo ghiacciato: aumentate leggermente zucchero o panna, aggiungete miele o sciroppo di glucosio e non saltate le mescolate in freezer

- Troppo dolce: correggete con succo di limone o con un paio di cucchiai di yogurt bianco.

- Poco sapore: usate solo frutti molto maturi; se anguria o melone sono un po’ anonimi, concentrate la polpa facendola scolare in frigorifero in un colino per mezz’ora.

Chi evita i latticini, può usare panna vegetale montata, al posto del latte, pochissimo latte vegetale solo per ammorbidire.

Capitolo anti-spreco: anguria e melone avanzati, magari poco dolci, diventano perfetti per queste ricette. Tagliateli, congelateli a cubetti e usateli come base per il gelato; potete anche creare vaschette bicolore melone/anguria, bellissime da fotografare e servire quando avete ospiti all’ultimo minuto.