Fresca, cremosa e senza cottura, la sbriciolata paradiso alla ricotta è il dolce estivo che spopola sui social. Bastano pochi ingredienti, circa 6 euro di spesa e un semplice trucco per ottenere una crema soffice e una fetta perfetta.

Venti minuti di lavoro, qualche ora di riposo in frigorifero e una spesa intorno ai 6-7 euro: basta questo per portare in tavola una sbriciolata paradiso alla ricotta che sembra uscita da una pasticceria. Un dolce freddo, senza forno, che sui social sta spopolando proprio perché è alla portata di tutti, anche di chi di solito si limita allo yogurt con i cereali.

È il dessert perfetto per chiudere una cena estiva, ma anche per la merenda della domenica con amici e bambini. Strato croccante di biscotti, cuore bianco e vellutato, fetta che regge il taglio senza “sedersi”: la combinazione ideale tra praticità e soddisfazione pura al cucchiaio.

Che cos’è la sbriciolata paradiso alla ricotta e perché piace così tanto

La sbriciolata paradiso alla ricotta è una torta fredda senza cottura composta da un guscio di biscotti sbriciolati e burro e da una crema paradiso montata con ricotta, panna e latte condensato. Con queste dosi si ottengono circa 8 porzioni, abbondanti e molto scenografiche.

La sua forza sta nel contrasto: base e copertura croccanti, centro morbido e leggerissimo al palato, ma compatto al taglio. Non serve forno, solo frigorifero, quindi è ideale quando fa caldo o quando avete il forno già occupato da altre preparazioni.

Il vero segreto è la temperatura: panna, ricotta e latte condensato devono essere ben freddi di frigorifero. Grassi e proteine montano meglio a bassa temperatura, inglobano più aria e creano quella spuma gonfia e stabile che rende “paradisiaca” ogni fetta.

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Ingredienti per una sbriciolata paradiso alla ricotta da 18 cm

Per uno stampo a cerniera da 18 cm vi servono:

Per il guscio sbriciolato:

270 g di biscotti secchi (classici o al cacao)

(classici o al cacao) 135 g di burro fuso

Per la crema paradiso alla ricotta:

300 g di ricotta vaccina ben scolata

ben scolata 200 ml di panna fresca da montare

150 g di latte condensato zuccherato, freddo

Facoltativi ma consigliati: scorza di limone non trattato, gocce di cioccolato fondente fredde, granella di pistacchitostati per la superficie.

Se volete personalizzare: potete usare biscotti integrali, tenendo conto che assorbono un filo più di burro; ricotta di pecora per un gusto più deciso; panna vegetale da montare per chi è intollerante al lattosio, sapendo che la consistenza può risultare leggermente diversa.

Preparazione passo passo: dal guscio croccante alla crema vellutata

Per prima cosa occupatevi del guscio. Tritate finemente i biscotti in un mixer o chiusi in un sacchetto, schiacciandoli con il mattarello. Unite il burro fuso e mescolate fino a ottenere un composto tipo “sabbia bagnata”, che tenga la forma se schiacciato con le dita.

Foderate la base dello stampo con carta forno. Versate circa due terzi delle briciole e, con il dorso di un cucchiaio o il fondo di un bicchiere, create base e bordi alti, pressando bene soprattutto nell’angolo tra fondo e parete. Mettete in frigorifero a rassodare e tenete da parte il resto delle briciole per la copertura.

Passate alla crema paradiso. Prima di tutto scolate la ricotta in un colino a maglie fitte per 10-15 minuti, in modo da eliminare il siero in eccesso. Versate ricotta e panna ben fredde in una ciotola ampia, anch’essa fredda se la cucina è molto calda, e montate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto gonfio e cremoso.

Aggiungete il latte condensato freddo a filo, continuando a montare. La crema è pronta quando diventa densa, liscia e forma il classico “picco morbido” sulle fruste. Se vi piace, è il momento di unire scorza di limone o gocce di cioccolato.

Riprendete lo stampo dal frigorifero, versate la crema nel guscio e livellate con una spatola. Coprite con le briciole di biscotto tenute da parte, senza schiacciare troppo per non rompere la leggerezza del dolce. Lasciate riposare in frigoriferoper almeno 3-4 ore, meglio tutta la notte.

Per sformarla, aprite delicatamente la cerniera e trasferite la torta su un piatto da portata. Un coltello lungo e leggermente caldo (passato sotto acqua bollente e asciugato) vi aiuterà a tagliare fette perfette.

Trucchi, varianti e conservazione: come avere sempre una fetta perfetta

Gli errori più comuni si evitano con qualche attenzione in più:

Ricotta troppo umida : scolatela sempre, e se serve tamponatela con carta da cucina. Una ricotta bagnata rende la crema liquida e poco stabile.

: scolatela sempre, e se serve tamponatela con carta da cucina. Una ricotta bagnata rende la e poco stabile. Ingredienti tiepidi : panna e ricotta devono arrivare dal frigorifero all’ultimo momento, altrimenti la crema non monta bene.

: e devono arrivare dal all’ultimo momento, altrimenti la non monta bene. Bordi poco compatti : se non pressate bene il guscio di biscotti , soprattutto negli angoli, la fetta tenderà a sbriciolarsi.

: se non pressate bene il , soprattutto negli angoli, la fetta tenderà a sbriciolarsi. Riposo insufficiente: sotto le 3 ore di frigo la torta fredda rischia di cedere, quindi giocate d’anticipo e preparatela la sera per il giorno dopo.

Per variare, bastano pochi dettagli. Versione agrumata: aggiungete la scorza di limone biologico alla crema e decorate con qualche zesta in superficie. Versione stracciatella: incorporate 2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente fredde e scegliete biscotti al cacao per la base, così ottenete un contrasto bianco-nero irresistibile.

Amate il pistacchio? Cospargete la superficie con granella di pistacchi tostati, anche al posto di parte delle briciole, per un tocco mediterraneo e super colorato. Per buffet o cene in piedi, potete trasformare la ricetta in monoporzioni: alternate strati di briciole e crema in bicchieri di vetro e lasciate riposare in frigorifero.

La sbriciolata paradiso alla ricotta si conserva in frigorifero, ben coperta, per 2-3 giorni. Evitate che assorba odori forti e tiratela fuori 10 minuti prima di servirla per ritrovare la consistenza ideale. Se volete prepararla in anticipo, potete anche congelarla fino a una settimana: diventa un semifreddo delizioso, da tagliare dopo 10-15 minuti a temperatura ambiente, magari accompagnato da una salsa ai frutti rossi o da una spolverata di cacao amaro.

Ora tocca a voi: partite dalla versione base e poi giocate con profumi e consistenze. La parte davvero difficile sarà fermarsi alla prima fetta.