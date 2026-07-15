Stecchi, cornetti e barattolini: abbiamo assaggiato tutti i nuovi gelati confezionati dell'estate 2026 e questi sono i più buoni in assoluto

Tutto cambia nella vita, ma una certezza ce l'abbiamo. Ogni estate arrivano le novità tra i gelati confezionati e noi qui, per la tredicesima edizione (abbiamo cominciato nel 2013, come passa il tempo quando ci si diverte) abbiamo selezionato per voi le novità tra i gelati confezionati più buoni dell'anno.

Torna infatti la rubrica in cui raccontiamo quali sono le proposte da supermercato o da bar più buone (le classifiche passate sono qui), ovviamente dopo averli assaggiati tutti. Tutti, scritto in maiuscolo.

Non ci siamo fatti mancare niente: Sammontana, Froneri (raccoglie i gelati Nestlè, Motta, Nuii, Maxibon e non solo), Algida, Ferrero e chi più ne ha più ne metta.

Ecco a seguire i 10 gelati confezionati più interessanti dell'estate 2026.

I gelati confezionati più buoni dell'estate 2026

(Continua dopo la foto)

Magnum La-Pistache

Ci hanno fregati di nuovo e che buonissima fregatura! L'estensione delle ricette Magnum ormai sfiora l'infinito ma ancora una volta sono riusciti a sorprenderci con un gelato al gusto di pistacchio con cuore di gelato al pistacchio, copertura al pistacchio con pezzetti di pistacchio caramellati, ricoperto di cioccolato al latte. Ma in concreto cosa significa? Che più vi avvicinate al centro dello stecco, più il gusto del gelato al pistacchio sarà intenso e vellutato. L'immersione nel cioccolato, è un tocco da maestri della golosità. E la versione parallela alla pesca? Da urlare in strada fino a farsi arrestare.

Baci Stecco

Sì, stiamo parlando di lui. Del cioccolatino Perugina più romantico d'Italia, ma anche uno di quelli con il gusto più intenso e gudurioso che esista. Ora, è in formato gelato. Noi ci siamo concentrati sullo stecco, ma c'è anche il cono e la coppetta: un gelato alla gianduia e alla nocciola ricoperto di cioccolato e pezzi di nocciole tostate. Ci possiamo anche provare, ma è impossibile da spiegare a parole: è di una bontà fuori scala, che riproduce il gusto e le emozioni del cioccolato in una chiave golosissima. Un must have di quest'anno. Se vedete refusi è perché lo sto mangiando proprio adesso, di nuovo.

Maxibon Pistacchio

C'è un termine che sia i clienti che le aziende di gelati rifuggono, ovvero la shrinkflation (in effetti è una brutta parola) ovvero quella situazione per cui i gelati si fanno sempre più piccolini. Detto che è il gusto a fare grande un gelato e non il contrario, il nuovo Maxibon al pistacchio si pone come obbiettivo essere grande come l'originale. Credeteci: è davvero grande, grande grande. Il sapore è freschissimo, a fronte di una copertura croccante e dal gusto dolce e persistente, avrete un'esperienza di gusto super gratificante. Non vuole essere gourmet e va benissimo così.

Kinder Bueno Gelato

È arrivato quel momento in cui non vi diciamo com'è, vi diciamo direttamente di andarlo a comprare. Subito, ora! Le aspettative per questa delizia erano già altissime, ma non ci ha deluso, anzi. Con un concetto simile al suo "cugino" alla Nutella, qui si fa un passo ulteriore per rendere la variegatura ispirata al Bueno definitiva. Superata la crosta di cioccolato al latte con sotto una crema alla nocciola (quella che troviamo dentro il Bueno, parliamo di oltre il 24%) si mescola alla croccantezza del biscotto. Ogni morso di questa opera d'arte sarà ricco e croccante, in una formula da 10 e lode. Occhio: c'è scritto che una vaschetta include 4 o 5 porzioni: non sapevo che sulle confezioni mettessero le barzellette. Io non lo condivido, mai nella vita.

Cinque Stelle Pistacchio

La Sicilia è un sogno e spesso, per chi non ci vive o non riesce a raggiungerla, rimane tale. Eppure quest'anno in tanti stanno provando a riproporre uno dei gusti più amati della regione, quello del pistacchio, in chiave gelato. Eccolo: gelato al gusto vaniglia, variegato con crema al pistacchio di Sicilia e decorato sempre con granella di pistacchio siciliano. Il gusto è da svenire. Pensate che quasi il 20% del prodotto è costruito attorno al gusto di pistacchio. Buonissimo. Tra le tante novità del cono, abbiamo trovato anche la versione panna e fragola che mi è piaciuta particolarmente.

Nuii Cheesecake al Limone e Yuzu della Corea del Sud

Se è vero il detto che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, Nuii applica lo stesso concetto alla bontà. Questo stecco è un atto di coraggio che mescola il gusto del limone più goloso in ottica cheescake al retrogusto esotico e vagamente speziato dello yuzu, uno dei frutti più noti in Oriente che qui si propone mescolato alla panna, al cioccolato bianco e a una granella di biscotto potenziata da una granella di limone e mango. Non c'è bisogno di dire altro, è incredibile poter fare oggi un gelato che è pura sperimentazione in una produzione per il grande pubblico. Bravi.

Cornetto Soft Cookies & Chocolate

Millennial, abbracciamoci. Sicuramente vi ricordate tra gli anni 90 e gli anni 2000 il Cornetto Soft, direttamente "spillato" sul cono freschissimo e morbido. Ora l'idea del Cornetto morbido torna nella versione venduta direttamente al supermercato e con una spinta tecnologica che permette di replicare quell'esperienza nel confezionato. Troverete il cono coperto da un cono trasparente per proteggere l'esubero di prodotto che emerge sopra prodotto. Ecco: se lo mangiate subito, L'esperienza è più vicina a quella di un grande Cornetto un filo più soffice. Il gusto generale infatti non tradisce mai l'idea del Cornetto classico, è molto saporito, ma gli manca un po' di quel "twist" che ritrovavamo nel prodotto erogato dalla macchina da banco. Era un tentativo difficile, ma apprezziamo l'impegno.

Nuii Cioccolato al latte e Caffè dell'Etiopia Estratto a Freddo

In questi anni di gelati al caffè ne abbiamo mangiati tantissimi. Molti ci hanno solo provato, in pochi sono davvero riusciti a riprodurre quell'atmosfera di caffè estivo che amiamo. Quelli di Nuii sanno sempre come distruggere ogni nostra resistenza, creando un gelato incredibile (leggetelo dividendo ogni sillaba, grazie). È un gelato al caffè dell'Etiopia (per sua natura selvaggia, più fiorito e fruttato), cioccolato al latte, biscotto al cacao e caffè caramellizzato (sì, avete letto bene). Ci siamo tenuti questo dettaglio per il finale: ha anche gelato al gusto di mandorla. Non ne potrete fare a meno. Vi sentirete come in Africa, ma tanto a livello di caldo in Italia siamo messi quasi uguale.

Kinder Cioccolato Milky Caramel

La versione gelato del Kinder Cioccolato ci aveva già convinti per la sua naturale semplicità, che questa volta si arricchisce di un gusto un po' più particolare, quello del caramello. Attenzione però: per quanto possa sembrare una scelta un po' distraente rispetto all'intento basilare dell'originale, colpisce invece perché prova non solo a aggiungere gusto e dolcezza, ma a farlo riproducendo le sensazioni della caramella al caramello più amata dai bambini (e dai bambini della mia età, anche). Questo gusto (che avevamo già visto in alcune sperimentazioni festive in formato non gelato) offre un'esperienza che tiene fede al suo pubblico, con grande onestà. Il fatto che sia un'edizione limitata, è un'ottima idea.

Gruvì Cocco Bello

Chiudiamo la selezione con un prodotto per il quale nutrivo la più normale delle diffidenze. Insomma, lo sapete bene che i gelati al cocco sono tendenzialmente una truffa perché o allappano, o sono poco intensi. Ora: l'idea del Gruvì Cocco Bello parte proprio dal cocco grattuggiato: si sente a ogni morso, mentre il resto del gelato al cocco è corroborato da cacao e latte in variegatura e copertura superiore, quella che già amiamo in questa linea di gelati davvero per ogni palato. La sensazione è che il gelato abbia un struttura che rende ogni morso protagonista, con l'idea ormai nota della compattezza dello stecco, che non si smonta e rimane bello gudurioso fino all'ultimo morso. Attorno, cocco e granella di biscotti. È impossibile trovare un Gruvì che non sia speciale.