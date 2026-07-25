Inviti spediti, menù deciso, ma a poche ore dalla festa in casa il panico cresce. Qui entrano in gioco i segreti degli event planner, in 6 mosse da copiare

Inviti mandati da due settimane, menù deciso, bottiglie già in frigorifero: sulla carta organizzare una festa a casa vi sembrava una passeggiata. Poi guardate l’orologio, mancano poche ore e l’ansia sale.

È esattamente il momento in cui, dietro le quinte, gli event planner tirano fuori i loro rituali salva-serata

Niente magie, solo abitudini molto concrete che rendono la casa accogliente e voi padrone di casa serene anche quando suona il campanello. Qui trovate le sei mosse che i professionisti ripetono sempre prima dell’arrivo degli ospiti, da copiare alla lettera.

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1. Spezzate la preparazione in tre giorni

Chi lavora negli eventi ha una regola d’oro: mai concentrare tutto nello stesso giorno.

È il modo più rapido per arrivare distrutte alla prima porta che si apre.

Tre giorni prima occupatevi della pulizia profonda: bagno, cucina, pavimenti, superfici. Concentratevi sulle zone dove staranno gli ospiti, il resto può aspettare.

Due giorni prima pensate allo spazio festa: spostate oggetti fragili, tappeti delicati, sedie che intralciano. Create già la zona buffet e quella chiacchiere.

Il giorno prima fate la spesa definitiva e preparate tutto ciò che può stare in frigorifero: torte salate, contorni, dolci, basi delle vostre ricette. La festa a casa inizia molto prima dell’orario sull’invito.

2. Create una tabella di marcia “al contrario”

Gli event planner non hanno una semplice lista di cose da fare, ma una vera tabella di marcia che parte dall’orario di arrivo degli ospiti e va a ritroso.

Esempio pratico: ospiti attesi alle 20.00.

Alle 19.45 accendete candele e luci soffuse, alzate il volume della musica di sottofondo.

Alle 19.30 sistemate il buffet: piatti, posate, tovaglioli, acqua e bevande già in vista.

Alle 19.10 mettete in forno o a scaldare i piatti caldi.

Tra le 18.30 e le 19.00 fate l’ultimo giro di ordine e il controllo del bagno.

Scrivete questi orari su un foglio o nelle note del vostro smartphone. Sapere esattamente cosa fare in ogni momento toglie il caos mentale dell’ultimo minuto.

3. Fate il giro di casa come se foste un’ospite

Prima di organizzare una festa a casa, i professionisti fanno sempre un walkthrough: entrano dalla porta, percorrono il tragitto degli ospiti e guardano tutto con occhi nuovi.

Partite dall’ingresso: via scarpe ammassate, giacche sullo schienale, pacchi e buste. Basta un appendiabiti libero o una sedia dedicata alle giacche degli invitati.

Passate al tavolo e ai piani di lavoro: togliete posta, bollette, chiavi, caricabatterie. Metteteli in una scatola dentro un cassetto. Le superfici libere fanno subito “ordine”.

Nel bagno degli ospiti lasciate solo pochi prodotti belli da vedere, asciugamani freschi, carta igienica di scorta e, se vi va, una candela discreta.

Infine l’aria: aprite le finestre almeno 20 minuti, svuotate i cestini, eliminate panni umidi. Se usate profumatori, scegliete fragranze leggere, agrumate o erbacee.

Un trucco semplicissimo: togliete circa un terzo dei soprammobili. La casa sembrerà più grande e curata senza perdere personalità.

4. Pensate menù e drink in modalità self service

Gli event planner sanno che il vero lusso, per chi ospita, è non restare bloccati ai fornelli. Per questo privilegiano sempre buffet e angoli bevande.

Puntate su pochi piatti ma generosi, preparabili in anticipo: una pasta al forno, una teglia di verdure, due torte salate, qualche finger food freddo. Tutto va disposto in modo che gli ospiti possano servirsi da soli.

Stesso discorso per i drink. Preparate una grande caraffa di bevanda “firma” (anche analcolica), con bicchieri, ghiaccio e guarnizioni a parte. Aggiungete vino, birra, tanta acqua e qualche opzione senza alcol. Quando mandate gli inviti, chiedete subito eventuali allergie o intolleranze: vi basterà un piatto dedicato o un cartellino con gli ingredienti per far sentire tutti considerati.

5. Organizzate la logistica di servizio in anticipo

Dietro ogni festa apparentemente spontanea c’è una micro-organizzazione quasi maniacale. I planner associano a ogni piatto il suo vassoio, le posate di servizio e il posto preciso sul tavolo.

Prendete un foglio e scrivete: piatto, piatto di portata, posata, posizione. Due giorni prima tirate fuori tutto, lavate ciò che serve, stendete tovaglie, preparate i tovaglioli. Create anche un punto raccolta per piatti e bicchieri usati, così il living non si riempirà di tazze abbandonate.

In questa fase pensate anche all’atmosfera: quali luci accendere, dove mettere le candele, quale playlist far partire all’inizio e quale usare se la serata si scalda. Con queste decisioni prese prima, al momento giusto vi basterà premere un tasto.

6. Programmate il “dopo” prima che la festa inizi

Un trucco molto poco glamour ma amatissimo dagli event planner: pensare alle pulizie prima ancora che arrivi il primo ospite. Se prevedete molte persone, valutate di prenotare un servizio di pulizie per la mattina dopo, anche solo per cucina e bagno. È un investimento che vi fa vivere la serata con leggerezza.

Per il resto, impostate una mini routine di fine festa: buttare la spazzatura, riempire e avviare la lavastoviglie, mettere in ammollo le pentole critiche. Dieci minuti oggi, un’ora risparmiata domani.

Ultimo gesto da vere professioniste: il giorno dopo annotate cosa è finito subito, cosa è avanzato, cosa vi hanno fatto notare gli ospiti. Queste note diventeranno la vostra base per ogni futura festa in casa. Così, a ogni invito, vi avvicinerete sempre di più alla calma zen di un’event planner esperta.