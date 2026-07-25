Conosciamo tutti le facciate bianche e lui di Santorini e Mykonos. Dietro questi colori c’è una storia di caldo e politica che ribalta l’idea romantica di queste case

Nel 1938, in piena epidemia di colera, il dittatore Ioannis Metaxas firmò un ordine preciso: le case delle isole greche dovevano essere imbiancate con la calce. Oggi quelle facciate bianchissime, tagliate dal blu di porte e finestre, sono lo sfondo di tutte le nostre foto delle vacanza a Santorini e Mykonos.

Ci raccontiamo che le case greche sono bianche e blu per ricordare la bandiera, il mare, il cielo. In realtà il vero motivo è meno romantico e molto più pratico. Ha a che fare con il caldo, con l’igiene, con il costo delle vernici e anche con le dittature che hanno usato quei colori come manifesto politico.

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Dalla pietra scura al bianco: una scelta contro il caldo

Sulle Cicladi, come Santorini, Mykonos, Naxos, Paros, le prime case non erano candide. Erano costruite con la pietra locale, spesso scura, perché il legno era raro e caro. Con il sole estivo che picchia per ore, quei muri diventavano forni di roccia.

Per raffreddare gli interni, gli abitanti hanno iniziato a coprire la pietra con uno strato di calce bianca. Il bianco riflette gran parte della radiazione solare e la calce, economica e facile da preparare, lascia respirare il muro. Secondo diversi studi di igiene e architettura tradizionale, questo intonaco aiuta a mantenere le stanze più fresche e asciutte, senza bisogno di impianti.

Quando l’igiene ridipinge le isole: il colera del 1938

Il passaggio da abitudine locale a regola nazionale arriva proprio con il colera. Nel 1938 la Grecia affronta un’epidemia e il regime di Metaxas ordina di imbiancare case, cortili e persino marciapiedi con la calce. La calce ha proprietà disinfettanti, e diversi studi storici la citano come strumento per ridurre batteri e parassiti nei villaggi rurali.

Dopo qualche decennio entra in scena un’altra dittatura, quella dei colonnelli (1967-1974). La giunta vede nel bianco e blu i colori perfetti per esaltare la bandiera greca e il mare Egeo. Arrivano norme che impongono, soprattutto nelle Cicladi, facciate bianche e dettagli in tonalità blu o molto chiare: l’estetica che oggi vi sembra "naturale" è anche frutto di propaganda.

E il blu? Nasce in lavanderia e nei cantieri navali

Se il bianco lo decidevano il sole e la calce, il blu nasce dalla quotidianità delle case povere. Nelle cucine c’era il loulaki, una polvere azzurra per il bucato che serviva a rendere più bianche le lenzuola. Mescolato alla calce, quel pigmento dava una tinta intensa, resistente e soprattutto economica per infissi, scale e cornici.

Sulle isole di pescatori entravano in gioco anche le barche. La vernice per i caicchi era spesso blu perché i suoi componenti costavano meno di altri colori; ciò che avanzava dopo i lavori in cantiere finiva su porte, finestre e persiane. Nessun arredatore, solo portafogli leggeri e una grande capacità di riutilizzare quello che c’era.

Dalla bandiera a Instagram: simboli, turismo e qualche mito

Oggi bianco e blu sono diventati il biglietto da visita della Grecia. Richiamano la bandiera nazionale con la croce bianca su campo blu, ma anche la luce abbagliante, il mare, il cielo, la tradizione ortodossa. Molti greci si riconoscono in questa uniformità: un villaggio cicladico sembra quasi un’icona, più che un luogo reale.

Il turismo ha amplificato tutto. Le immagini delle cupole blu di Oia, dei vicoli abbaglianti di Mykonos o dei quartieri "cicladici" di Atene sono ovunque, dai cataloghi di viaggio ai social. Così, anche se oggi le regole sui colori sono più morbide, gli abitanti continuano a scegliere il bianco e blu perché attirano visitatori e valorizzano la luce.

Nel frattempo sono nate leggende: il blu che scaccerebbe insetti e sfortuna, il bianco scelto solo per sembrare più fotogenici.

In realtà il binomio nasce da un mix molto concreto di clima, igiene, povertà e politica, e solo dopo diventa simbolo romantico. E non riguarda tutta la Grecia: nelle Ionie o in molte zone continentali troverete facciate ocra, rosse o verdi, segno di altre storie e influenze. Ma basta un vicolo di Santorini al tramonto perché il vostro immaginario torni subito lì, tra una mano di calce e un vecchio secchio di vernice blu.