Ridurre i grassi saturi nei dolci senza dire addio a torte e ciambelloni è possibile: basta giocare con gli oli di frutta secca al posto del burro.

Uno studio citato da Natural Life App ha mostrato che sostituire il burro con oli di mandorla, noce e pistacchio può ridurre l’acido palmitico negli impasti fino al 70%. Un dato non da poco, se pensate a quante fette di torta finiscono nelle vostre colazioni e merende.

La buona notizia è che questi oli di frutta secca non solo migliorano il profilo dei grassi, ma rendono torte e plumcake più morbidi, elastici e umidi per giorni. Prima di svuotare il frigorifero dal burro, però, serve una guida chiara su come usarli senza trasformare la vostra ciambella in un mattone.

Perché ha senso usare meno burro nei dolci

Il burro è composto per circa l’85% da grassi e per il resto da acqua. Questi grassi sono in buona parte grassi saturi, con una quota importante di acido palmitico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di limitarne l’assunzione a favore dei grassi insaturi, più tipici della dieta mediterranea.

Gli oli estratti da noci, mandorle e pistacchi sono ricchi di acido oleico (monoinsaturo) e di acido linoleico, un polinsaturo della serie Omega-6. Significa spostare l’ago della bilancia verso grassi considerati più favorevoli per l’organismo, sempre nell’ambito di una dieta complessiva equilibrata.

In più, questi oli spremuti a freddo portano naturalmente molta vitamina E, un antiossidante che tende a scarseggiare nei dolci a base solo di burro. Nello studio citato, i dolci con oli di frutta secca mostravano livelli di vitamina E nettamente superiori rispetto alle ricette tradizionali.

Un cenno all’olio extravergine d’oliva: resta un’ottima scelta dal punto di vista della salute, ma il suo gusto può risultare troppo intenso in alcune torte. Gli oli di frutta secca, invece, hanno profili aromatici più morbidi o specifici, che si integrano meglio con cacao, frutta e spezie.

Cosa succede all’impasto quando cambiate grasso

Nel lavoro scientifico su torte e plumcake, la sostituzione totale del burro con olio di mandorla o di noce ha ridotto l’acido palmitico fino al 70%. Anche con una sostituzione del 50% si è osservato un calo importante dei grassi saturi e un aumento dei grassi insaturi.

La parte interessante è che, nei test con oltre cento assaggiatori, i dolci all’olio sono stati giudicati più soffici, meno duri e più elastici. L’olio, essendo fluido, trattiene meglio l’umidità nell’impasto rispetto ai cristalli di grasso del burro. Risultato: la fetta del giorno dopo è ancora piacevole, non secca.

Dal punto di vista sensoriale, ogni olio ha un carattere. L’olio di mandorla alimentare è delicato e leggermente mandorlato: perfetto per torte da colazione, muffin semplici, ciambelloni “da inzuppo”. L’olio di noce ha un retrogusto tostato che sposa benissimo cacao, mele e cannella. L’olio di pistacchio è più intenso e “gourmet”, ideale in dolci al pistacchio o agli agrumi, ma da usare con mano leggera.

Per sfruttare davvero questi vantaggi, conta molto la qualità dell’olio. Scegliete prodotti espressamente per uso alimentare, ottenuti con spremitura a freddo, in bottiglia di vetro scuro. Una volta aperti, conservateli al riparo da luce e calore e consumateli entro 3-6 mesi, così evitate aromi rancidi che rovinerebbero il dolce.

Come sostituire il burro con oli di frutta secca, senza errori

La regola pratica è semplice: per ogni 100 g di burro usate circa 80 g di olio di frutta secca e aggiungete 1-2 cucchiai di liquido in più (acqua, latte o bevanda vegetale). In questo modo compensate l’acqua che nel burro c’era già e che nell’olio manca.

Se è la prima volta che sperimentate, potete iniziare con una sostituzione al 50%: metà burro e metà olio. L’impasto sarà già più leggero nei grassi saturi, ma il sapore e la struttura resteranno molto simili all’originale. Quando vi sentite sicure, passate a ricette con il 100% di olio.

Per frolle e crostate, dove il burro dà friabilità, molti pasticceri creano un “burro liquido”: circa 85% olio e 15% acqua, emulsionati con uno o più tuorli. Questa miscela si comporta in modo più simile al burro nell’impasto, pur mantenendo il vantaggio dei grassi insaturi.

Qualche abbinamento rapido: olio di mandorla per torte soffici alla vaniglia, dolci con agrumi delicati, plumcake allo yogurt; olio di noce per brownies, torte alle mele, biscotti speziati; olio di pistacchio per tortine al pistacchio, cake con scorza d’arancia, muffin con granella di pistacchi in superficie.

Attenzione a due errori classici. Il primo è usare olio di mandorle cosmetico: va scelto solo quello alimentare, chiaramente indicato in etichetta. Il secondo è dimenticare le allergie: se in casa qualcuno è allergico alla frutta a guscio, questi oli non sono un semplice dettaglio di gusto, ma un ingrediente da gestire con prudenza.

In cambio di qualche accortezza, ottenete dolci senza burro con meno grassi saturi, più vitamina E e una consistenza che regge bene anche dopo qualche giorno sotto la campana di vetro. E la classica fetta di ciambellone resta sempre a portata di colazione.