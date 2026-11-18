La torta di zucca e cannella è il dolce che profuma di foglie secche e pigiami di flanella: soffice, umida e facilissima, nasce da zucca cruda grattugiata e pochissimi passaggi.

In autunno la zucca invade i banchi del mercato, ma è in forno che dà il meglio di sé. E una fetta di torta di zucca e cannella a colazione batte qualunque biscotto industriale.

Questa versione è casalinga, rassicurante e furba: niente purea da cuocere prima, niente creme da montare dopo. La zucca si grattugia cruda, la cannella fa il resto, e la mollica resta umida per giorni.

Perché amerete questa torta di zucca e cannella

Il cuore della ricetta è la zucca cruda grattugiata: si aggiunge direttamente all’impasto, senza padelle né vaporiere. Così si risparmiano tempo e stoviglie e il sapore resta più intenso.

La consistenza è quella che ci si aspetta da un dolce autunnale: superficie dorata, interno morbido, leggermente umido, profumo di spezie che si sente ancora prima del primo morso. L’olio di semi, al posto del burro, rende la torta leggera nel gusto e perfetta anche per la colazione di tutti i giorni.

Nessuna farcitura, solo un velo di zucchero a velo: è il classico dolce “da campana di vetro” che accompagna caffè, tè e chiacchiere del pomeriggio.

Ingredienti per la torta di zucca e cannella (8 persone)

Per uno stampo rotondo da 22 cm:

300 g di polpa di zucca Delica pulita

pulita 3 uova medie a temperatura ambiente

180 g di zucchero semolato

250 g di farina 00

80 ml di olio di semi (girasole o mais)

80 ml di latte (vaccino o vegetale dal gusto neutro)

1 bustina di lievito per dolci

1-2 cucchiaini di cannella in polvere , secondo quanto la volete intensa

, secondo quanto la volete intensa 1 pizzico di sale

Farina e poco olio per lo stampo

Zucchero a velo per decorare

La zucca Delica, con polpa compatta e sapore di castagna, è l’ideale. In alternativa vanno bene altre zucche poco acquose e farinose.

Come preparare la torta di zucca e cannella

1. Preparare la zucca e lo stampo

Scaldate il forno statico a 175 °C. Ungete e infarinate lo stampo da 22 cm. Grattugiate la zucca con una grattugia a fori medio-fini. Se sul fondo della ciotola si forma acqua, eliminatela inclinando il contenitore, senza strizzare la polpa.

2. Montare la base

In una ciotola capiente rompete le uova, unite zucchero e sale e lavorate con le fruste elettriche per 4-5 minuti, finché il composto è chiaro e spumoso. Versate a filo l’olio, continuando a montare a bassa velocità, poi aggiungete il latte.

3. Unire zucca e ingredienti secchi

Aggiungete la zucca grattugiata all’impasto di uova e mescolate con una spatola. In un’altra ciotola setacciate farina, lievito e cannella, mescolando bene le polveri. Incorporatele all’impasto in due volte, con movimenti delicati dal basso verso l’alto, solo finché non restano tracce di farina asciutta.

4. Cottura perfetta

Versate l’impasto nello stampo, livellando senza schiacciare. Cuocete sul ripiano centrale per 45-50 minuti, senza aprire il forno per almeno 35 minuti. Controllate con uno stecchino al centro: deve uscire asciutto o con poche briciole, non bagnato.

Se la superficie tende a scurire troppo, copritela leggermente con un foglio di alluminio. Lasciate raffreddare la torta 15 minuti nello stampo, poi sformatela e fatela raffreddare completamente su una griglia.

Consigli, varianti e come servirla

Piccole varianti “furbe”

Con frutta secca : aggiungete 50-70 g di mandorle, noci o nocciole tritate all’impasto, per una torta più rustica e croccante ai bordi.

: aggiungete 50-70 g di mandorle, noci o nocciole tritate all’impasto, per una torta più rustica e croccante ai bordi. Senza lattosio : sostituite il latte con una bevanda vegetale neutra e controllate solo che il lievito sia adatto.

: sostituite il latte con una bevanda vegetale neutra e controllate solo che il lievito sia adatto. Spezie extra: per un tocco “pan di spezie” potete aggiungere una punta di zenzero o noce moscata, mantenendo comunque la cannella protagonista.

Conservazione e servizio

La torta si conserva sotto una campana per dolci, in luogo fresco e asciutto, per circa 2 giorni. Se in casa fa caldo, trasferitela in un contenitore chiuso in frigorifero e consumatela entro 3 giorni. Potete anche congelarla a fette per circa 2 mesi e farla tornare morbida a temperatura ambiente o con pochi minuti in forno dolce.

Per servirla, spolverizzate con zucchero a velo usando un colino, lasciando intravedere la crosticina dorata. Tagliate fette non troppo sottili e accompagnatele con una tazza di tè nero non zuccherato, che bilancia la dolcezza senza coprire le spezie. In alternativa funzionano bene una tisana calda alla cannella o un caffè filtrato morbido.