Fino al 26 novembre in oltre 3.300 farmacie italiane sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai minori in povertà sanitaria

Nelle 13 passate edizioni sono stati raccolti e donati ai bambini più fragili oltre due milioni di medicinali. Un risultato sorprendente, che testimonia l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa In Farmacia per i Bambini, promossa dalla Fondazione Francesco Rava.

In vista della XIV edizione, attiva quest'anno fino al 26 novembre, sono già scesi in campo cittadini, associazioni, aziende e Istituzioni. Tra questi, 6.630 volontari, 1.140 enti beneficiari, 124 aziende e 9 enti patrocinanti. Saranno, inoltre, 3.315 le farmacie coinvolte in tutta Italia, che fungeranno da punti di raccolta e sensibilizzazione. Cuore pulsante dell’iniziativa sono proprio i farmacisti e la loro responsabilità sociale che, per una settimana, trasformano la propria farmacia in un punto di raccolta e sensibilizzazione.

A sostegno della campagna nazionale dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria, in Italia, negli ospedali pediatrici NPH Saint Damien di Haiti e della Bukovnian State Medical di Chernivtsi e a Gaza sono anche Regione Lombardia, insieme a KPMG, Federfarma, FOFI e Cosmofarma Exhibition – che ha ricevuto per 10 anni consecutivi la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Anche quest’anno Martina Colombari è la madrina dell’iniziativa, oltre che volontaria della Fondazione Francesca Rava. Nello spot realizzato con il supporto del Gruppo Armando Testa, l’invito di Martina Colombari è di recarsi nella farmacia più vicina per acquistare e donare un farmaco da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai bambini in condizioni di povertà sanitaria.

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Alla conferenza stampa di presentazione ospitata a Palazzo Lombardia, a Milano, Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha dichiarato: «La povertà sanitaria è una condizione che colpisce anche i più piccoli e che non possiamo permetterci di ignorare. Garantire a ogni bambino l’accesso ai farmaci, ai prodotti per la cura e all’assistenza necessaria significa tutelare non solo la sua salute, ma anche i suoi diritti e le sue opportunità di crescita nell’interesse di tutta la comunità. Regione Lombardia sostiene con convinzione questo impegno, ringraziando la Fondazione Francesca Rava, le farmacie aderenti, i volontari e tutti coloro che, con generosità e sensibilità, contribuiscono a costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni dei bambini».

Presente alla conferenza, tra gli altri, anche Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, ha detto: «La povertà sanitaria è una realtà che riguarda tanti minori e famiglie e che richiede attenzione e risposte concrete. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: farmacisti, volontari, aziende, istituzioni, associazioni ed enti beneficiari. È grazie a questa grande rete di solidarietà e alla responsabilità condivisa che possiamo raggiungere tanti bambini fragili e tradurre la sensibilizzazione in un aiuto concreto».

Per informazioni, per conoscere le farmacie aderenti e le modalità di partecipazione visita il sito.

