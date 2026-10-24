Dolce, cremoso, ma con circa 110 kcal per 100 grammi: questa cheesecake proteica alle mele e quark promette di conciliare voglia di dessert, palestra e prova costume.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità gli zuccheri liberi non dovrebbero superare il 10% delle calorie quotidiane. Il problema nasce quando la voglia di dolce arriva puntuale dopo cena o a metà pomeriggio.

La cheesecake proteica alle mele e quark di cui parliamo qui è pensata proprio per quel momento: cremosa, appagante, ma con circa 110 kcal per 100 grammi, senza zucchero aggiunto e naturalmente senza glutine.

Perché questa cheesecake proteica alle mele e quark è diversa

Rispetto alle cheesecake tradizionali, spesso basate su biscotti frullati, burro e panna, qui la base non esiste proprio: tutto il dolce è una crema cotta a base di latticini magri e uova. La dolcezza arriva solo dalla purea di mele cotte al vapore con succo di limone, che apporta fruttosio ma anche pectina, una fibra che aiuta a dare struttura senza caricare di zuccheri.

La combinazione di quark magro, yogurt greco e uova garantisce proteine ad alto valore biologico, con un apporto di grassi molto contenuto. In 100 grammi di torta ci sono circa 9,2 grammi di proteine, 3,9 di grassi e 9,2 di carboidrati. Il totale energetico resta appena sotto le 110 kcal, un profilo interessante per chi fa sport o sta seguendo un percorso di controllo del peso.

Ingredienti e preparazione passo passo

Per una tortiera da 25 centimetri di diametro vi serviranno 550 grammi di purea di mele già cotte e frullate, 500 grammi di quark magro, 100 grammi di yogurt greco colato e 3 uova intere. Completano la lista 45 grammi di farina di cocco, succo di limone, un pizzico di sale e, se non usate uno stampo in silicone, un velo di burro per ungere la teglia.

Si parte dalle mele: tagliatele a pezzi, cuocetele al vapore con poco succo di limone per 10-15 minuti, poi frullatele fino a ottenere una purea liscia e lasciatela raffreddare bene. In una ciotola capiente lavorate quark, yogurt greco e tuorli con il frullatore a immersione, quindi unite la purea e infine incorporate la farina di cocco. A questo punto l’impasto va lasciato riposare 15-20 minuti perché le fibre del cocco assorbano l’acqua in eccesso.

Mentre il composto riposa, montate gli albumi a neve con un pizzico di sale, meglio se a temperatura ambiente. Incorporateli con movimenti delicati dal basso verso l’alto, versate l’impasto in uno stampo da 25 centimetri e cuocete in forno statico a 170 °C per 55-60 minuti. Alla fine spegnete il forno, lasciate la torta all’interno con lo sportello socchiuso per 20 minuti, poi fatela raffreddare e trasferitela in frigorifero per almeno 2 ore, così si compatta e si taglia senza sbriciolarsi.

Valori nutrizionali, abbinamenti ed errori da evitare

Dal punto di vista nutrizionale questa cheesecake è un piccolo compromesso virtuoso. Ogni fetta porta proteine complete, che contribuiscono alla massa muscolare e alla sazietà, e una quota di grassi molto più bassa rispetto alle versioni con panna, biscotti e zucchero. In 100 grammi ci sono intorno alle 110 kcal, contro le oltre 300 di molte cheesecake classiche: una differenza che, inserita in una routine di allenamento e alimentazione equilibrata, può fare comodo.

Essendo priva di farine di frumento, la ricetta è potenzialmente senza glutine; per chi è celiaco resta fondamentale scegliere ingredienti che riportino in etichetta la dicitura adeguata. Non è invece naturalmente priva di lattosio, ma potete usare quark e yogurt delattosati. Una fetta media funziona bene a colazione con frutta fresca, oppure come spuntino dopo l’allenamento.

Se l’impasto vi sembra troppo liquido dopo il riposo, potete aggiungere mezzo cucchiaino di farina di cocco, mescolando con delicatezza. Se invece appare eccessivamente denso, un paio di cucchiai di purea di mele in più lo rendono di nuovo cremoso. Crepe profonde in superficie indicano una cottura troppo lunga o uno sbalzo di temperatura: in quel caso, la prossima volta provate a ridurre di qualche minuto il forno e a raffreddare più gradualmente.