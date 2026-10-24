Quadri e quadretti sono i protagonisti indiscussi dell'autunno: ecco i capi e gli accessori "check print" di cui fare incetta
Se la stagione calda ha nel suo carnet pois, quadretti vichy, floral print, righe e animalier, alla stagione fredda che cosa resta? Quadri e quadretti, che domande!
Stampa autunnale per eccellenza, che richiama l’immaginario scozzese del tartan e quello inglese della campagna britannica, la check print torna a fare capolino nel nostro guardaroba (e nelle nostre inspo di stagione) non appena i primi freddi si fanno sentire.
Legata alla tradizione scottish, ma anche all’eleganza senza tempo dei look british, la stampa a quadri - in versione più o meno classica - conquista abbigliamento e accessori.
Dalle ampie gonne che ricordano un kilt, alle camicie di flanella in stile mountain, passando per bluse, giacche e trench che richiamano l’immaginario hunter, infrangendo anche quelli che sono i soliti codici fashion con rivisitazioni contemporanee come slingback quadrettate e pantaloni wide le da indossare con zoccoli e pullover morbidi.
Non dimentichiamo inoltre cappotti e capispalla, sciarpe e completi modaioli da indossare in coordinato pronti a trasformare il motivo check nel protagonista assoluto dei nostri look autunnali.
E ora che vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca, perché non soddisfare la vostra curiosità con la nostra selezione di capi check print da mettere subito in wishlist?
Check print: i capi e gli accessori per l'autunno
Cappotto con cintura OTTOD'AME
Credits: ottodame.it
Gonna midi a disegno check MAX & CO
Credits: maxandco.com
Scarpe con tacco PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
Sciarpa in lana e cashmere MIU MIU
Credits: miumiu.com
Maxi gonna in lana e viscosa MARELLA
Credits: it.marella.com
Gonna corta SÉZANE
Credits: sezane.com
Pantaloni wide leg STRADIVARIUS
Credits: stradivarius.com
Giacca con cintura ZARA
Credits: zara.com
Gonna Sao Paulo MARIA DE LA ORDEN
Credits: mariadelaorden.com
Camicia a quadri GANT
Credits: gant.com
Pantaloni COS
Credits: cos.com
Giacca H&M
Credits: hm.com
Borsa tote in tartan Birch BARBOUR
Credits: barbour.com
Camicia + gonna in flanella iBLUES
Credits: it.iblues.it
Abito lungo chemisier in flanella MC2SAINT BARTH
Credits: mc2saintbarth.com
Cappotto Fernand ROUJE
Credits: rouje.com
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