L’autunno è la golden season della stampa a quadri: fra tartan e check print, i capi e gli accessori da aggiungere al carrello dello shopping online

Se la stagione calda ha nel suo carnet pois, quadretti vichy, floral print, righe e animalier, alla stagione fredda che cosa resta? Quadri e quadretti, che domande!

Stampa autunnale per eccellenza, che richiama l’immaginario scozzese del tartan e quello inglese della campagna britannica, la check print torna a fare capolino nel nostro guardaroba (e nelle nostre inspo di stagione) non appena i primi freddi si fanno sentire.

Legata alla tradizione scottish, ma anche all’eleganza senza tempo dei look british, la stampa a quadri - in versione più o meno classica - conquista abbigliamento e accessori.

Dalle ampie gonne che ricordano un kilt, alle camicie di flanella in stile mountain, passando per bluse, giacche e trench che richiamano l’immaginario hunter, infrangendo anche quelli che sono i soliti codici fashion con rivisitazioni contemporanee come slingback quadrettate e pantaloni wide le da indossare con zoccoli e pullover morbidi.

Non dimentichiamo inoltre cappotti e capispalla, sciarpe e completi modaioli da indossare in coordinato pronti a trasformare il motivo check nel protagonista assoluto dei nostri look autunnali.

E ora che vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca, perché non soddisfare la vostra curiosità con la nostra selezione di capi check print da mettere subito in wishlist?

Check print: i capi e gli accessori per l'autunno

Cappotto con cintura OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Gonna midi a disegno check MAX & CO

Credits: maxandco.com

Scarpe con tacco PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Sciarpa in lana e cashmere MIU MIU

Credits: miumiu.com

Maxi gonna in lana e viscosa MARELLA

Credits: it.marella.com

Gonna corta SÉZANE

Credits: sezane.com

Pantaloni wide leg STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Giacca con cintura ZARA

Credits: zara.com

Gonna Sao Paulo MARIA DE LA ORDEN

Credits: mariadelaorden.com

Camicia a quadri GANT

Credits: gant.com

Pantaloni COS

Credits: cos.com

Giacca H&M

Credits: hm.com

Borsa tote in tartan Birch BARBOUR

Credits: barbour.com

Camicia + gonna in flanella iBLUES

Credits: it.iblues.it



Abito lungo chemisier in flanella MC2SAINT BARTH

Credits: mc2saintbarth.com

Cappotto Fernand ROUJE

Credits: rouje.com