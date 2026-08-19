Con soli 4 ingredienti e una teglia potete trasformare dei semplici pomodori maturi in un contorno estivo profumato, dolce e versatile. Scopri il metodo per preparare pomodori al forno semplici, i tempi di cottura perfetti, i trucchi per eliminare l’acqua in eccesso e tutte le varianti per usarli anche su bruschette, pasta e piatti freddi.

Quattro ingredienti, cinque minuti di lavoro e una teglia che vi risolve metà delle cene estive. I pomodori al forno semplici sono quel contorno mediterraneo che sta bene con tutto, non appesantisce e profuma la cucina come solo l’estate sa fare.

Si preparano senza ripieno, con solo pomodori, olio extravergine di oliva, sale e un’erba aromatica. Il trucco è tutto nei tagli, nei tempi e nella temperatura del forno: tre dettagli che trasformano i pomodori un po’ tristi del cassetto in un contorno dolce, concentrato e versatile, perfetto anche per bruschette e piatti di pasta veloci.

Ingredienti per pomodori al forno semplici (4 persone)

Vi servono: circa 1 kg di pomodori maturi ma sodi (San Marzano, ramati, perini o datterini), 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1-2 spicchi di aglio, sale fino, origano secco o basilico fresco.

Per un risultato più intenso scegliete pomodori italiani ben maturi. I San Marzano dell’agro sarnese-nocerino DOP, per esempio, hanno poca acqua e tanta polpa: in forno si caramellizzano alla perfezione. I ramati vanno benissimo per le teglie di tutti i giorni, mentre i datterini e i ciliegini sono ideali quando volete un effetto più confit e tempi di cottura ridotti.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, inserire regolarmente verdura e ortaggi come il pomodoro nella dieta aiuta a coprire il fabbisogno quotidiano di vitamine e antiossidanti, senza appesantire il pasto.

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Come fare i pomodori al forno semplici, passo passo

Lavate i pomodori sotto l’acqua corrente, asciugateli bene e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. Ungete leggermente una teglia con un filo di olio extravergine e disponete i mezzi pomodori con la parte tagliata verso il basso, così da far perdere subito un po’ di acqua in eccesso.

Con un coltello a lama liscia praticate due o tre incisioni leggere sulla polpa di ogni mezzo pomodoro. Inserite in ogni taglio una lamella di aglio, oppure lasciate lo spicchio intero schiacciato se preferite un aroma più delicato. Salate moderatamente e completate con un altro giro di olio extravergine di oliva, senza esagerare: in forno i pomodori rilasceranno già il loro succo.

Cuocete nel forno preriscaldato a 170 °C ventilato per circa 15 minuti. Poi girate con delicatezza i pomodori, mettendoli con il taglio verso l’alto, spolverizzate con origano secco o foglie di basilico spezzettate e proseguite la cottura per altri 20-25 minuti, finché i bordi saranno leggermente caramellati.

In alternativa potete cuocere a 180 °C statico per 25-30 minuti totali, controllando verso la fine: ogni forno ha il suo carattere.

Saprete che sono pronti quando la polpa apparirà morbida e concentrata e si sarà formata una leggera crosticina in superficie. Le incisioni servono proprio a far evaporare l’acqua in eccesso e a concentrare zuccheri e aromi, così il sapore diventa intenso anche senza aggiungere altri condimenti.

Trucchi, varianti e come servirli

Se usate datterini o ciliegini, riducete i tempi: 10 minuti con il taglio in giù e altri 10-15 con il taglio in su di solito bastano. Con pomodori ramati grandi o San Marzano interi serve qualche minuto in più, fino a 45 minuti totali, perché la polpa è più spessa.

Se i vostri pomodori tendono a rilasciare molta acqua, potete salarli leggermente dopo il taglio, lasciarli sgocciolare in un colapasta per 10 minuti e poi procedere con la ricetta.

La versione base è già completa, ma potete personalizzarla con pochissimo sforzo. Un mix di timo, rosmarino e prezzemolo al posto dell’origano cambia totalmente il profumo della teglia.

Una spolverata di pangrattato e parmigiano grattugiato negli ultimi 10 minuti crea una crosticina leggera, senza trasformare la ricetta in veri pomodori ripieni.

Per una versione più digeribile eliminate l’aglio e giocate con pepe nero o peperoncino.

Conservazione e idee zero sprechi

I pomodori al forno semplici si mantengono in frigorifero, ben chiusi, per 3-4 giorni e si scaldano in un attimo in forno o in padella.

Potete anche congelarli in un unico strato: diventeranno una scorta perfetta per sughi veloci, zuppe e frittate.