Come indossare i pantaloni balloon in questa stagione? Ecco 5 abbinamenti dallo street style da cui potete lasciarvi ispirare.

Hanno iniziato a spopolare dappertutto all’inizio della primavera e a distanza di mesi poco o nulla è cambiato: i pantaloni balloon sono ancora uno dei capi più amati della stagione.

Con la loro vestibilità morbida e il loro fascino disinvolto, questi pantaloni, ampi sulla gamba e stretti in vita e alla caviglia, continuano a conquistare tutte per la loro capacità di adattarsi a ogni silhouette e di prestarsi a qualsiasi tipo di look, dal più easy al più ricercato.

E se siete a corto di idee e siete in cerca di nuovi spunti su come indossare i pantaloni balloon senza cadere nel banale, non temete: vi basterà dare un’occhiata ai look delle trend setter per realizzare al volo che servono giusto pochi piccoli accorgimenti per riuscire a sfruttarli facilmente da mattina a sera.

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La cosa più furba da fare, per valorizzarli al meglio, è giocare bene con i volumi e optare per capi dal fit più asciutto nella parte superiore in modo da compensare l’ampiezza della loro silhouette, ma non è tutto.

Anche la scelta delle scarpe giuste, infatti, può fare la differenza tra un look equilibrato e uno che, invece, rischia di appesantire la figura.

Ma ecco nel dettaglio 5 abbinamenti da cui potete lasciarvi ispirare quest’estate.

5 idee su come indossare i pantaloni balloon

Se anche voi avete ceduto al trend dei top a fascia e ne avete uno nell’armadio, vi basterà provarlo con un paio di pantaloni balloon dai colori chiari e delle ballerine nere in mesh per ottenere a occhi chiusi un outfit fresco e versatile adatto a ogni impegno in agenda.

Per una mise più elegante e raffinata, potete optare per un look black&white. Tutto quello che vi serve è un top bianco in satin, una borsa a mano dello stesso colore, dei pantaloni neri e delle infradito con il tacco en pendant.

In alternativa, per un outfit ancora più stiloso, potete scegliere dei pantaloni a stampa check, da provare con un top con chiusura con i bottoni, una maxi pochette in pelle e delle mules in vernice.

Se non avete voglia di sfoggiarli con top e canotte super stretch, potete anche provarli con una t-shirt oversize. L’importante è riequilibrare un po’ le proporzioni puntando su un paio di scarpe con il tacco, come ad esempio dei sandali gioiello.

Ma dallo street style arrivano tanti spunti interessanti su come poter indossare i pantaloni balloon anche alla fine dell’estate. Non appena le temperature si abbasseranno, basterà abbinarli a una blusa in pizzo bianco a maniche lunghe e a delle ballerine in satin per continuare a sfruttarli facilmente anche dopo il rientro dalle vacanze.

Foto: GettyImage