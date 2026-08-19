Anguria, melone, pesche e ciliegie non sono per forza nemiche della glicemia. Ecco quali scegliere e quali sono le porzioni giuste da mangiare

Con il caldo arrivano sui banchi del mercato angurie, meloni, pesche e ciliegie, ed è naturale aumentare la quantità di frutta nel piatto. Chi deve tenere d'occhio la glicemia però spesso guarda quella dolcezza con sospetto. L'idea che "lo zucchero è zucchero", anche se viene dalla frutta, porta molte di voi a limitarsi troppo o a rinunciare.

Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle società di diabetologia sono chiare: la frutta fresca intera fa parte di un'alimentazione equilibrata, anche in caso di prediabete o diabete di tipo 2. La chiave sta nella scelta dei frutti, nelle quantità e in come li abbinate al resto del pasto. Proprio su questi tre punti si gioca il rapporto tra frutta estiva e glicemia.

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Frutta estiva e glicemia: perché non demonizzarla

La frutta non è solo fruttosio. Ogni pesca o fetta di anguria è un mix di acqua, fibre, vitamine, minerali e composti antiossidanti. Le fibre, in particolare, sono le vostre migliori alleate perché rallentano l'assorbimento degli zuccheri nell'intestino.

Rispetto a una bibita zuccherata, dove il glucosio entra velocemente nel sangue, la frutta richiede più tempo per essere digerita. Il risultato è una curva glicemica più morbida, con picchi meno bruschi.

Attenzione invece ai succhi, anche senza zuccheri aggiunti, e agli estratti. Privati della fibra, si comportano quasi come una bevanda zuccherata, con un impatto rapido sulla glicemia. Per tenere a bada lo zucchero nel sangue, la priorità resta sempre il frutto intero da masticare.

IG, carico glicemico e maturazione: le tre chiavi da conoscere

Quando si parla di frutta estiva e glicemia sentirete spesso nominare l'indice glicemico. Indica quanto velocemente un alimento alza la glicemia, ma da solo non racconta tutta la storia. Per la vita reale è più utile il carico glicemico, che considera anche quanti carboidrati ci sono nella porzione che mangiate davvero.

Molti frutti estivi, come anguria e melone, hanno un indice glicemico teoricamente alto, ma sono fatti quasi solo di acqua. Una fetta da 150-200 grammi ha quindi un carico glicemico moderato, se la porzione resta quella. L'effetto sulla glicemia è diverso rispetto a una grande ciotola riempita senza criterio.

Conta anche il grado di maturazione. Durante la maturazione, gli amidi si trasformano in zuccheri semplici e l'indice glicemico aumenta. Meglio scegliere frutti al giusto punto, profumati ma non eccessivamente molli, ed evitare, per esempio, banane con la buccia molto maculata se avete già glicemia alta.

Quale frutta estiva scegliere, quanta mangiarne e come abbinarla

Una porzione standard di frutta fresca corrisponde a circa 150 grammi, con in media 15 grammi di carboidrati. Le linee guida suggeriscono 2-3 porzioni al giorno, distribuite nella giornata. Ecco come tradurre questi numeri nei frutti che trovate davvero nel cesto estivo.

Frutti di bosco (fragole, mirtilli, lamponi, more). Sono tra i più adatti a chi deve controllare la glicemia: pochi zuccheri a parità di peso, tanta acqua, fibra e polifenoli. Potete arrivare tranquillamente a una tazza abbondante, circa 150 grammi, come porzione.

Pesche e albicocche hanno un impatto glicemico moderato e una buona quota di fibre. Una pesca media con la buccia ben lavata o tre albicocche piccole corrispondono a una porzione. Le versioni secche, invece, concentrano gli zuccheri e vanno considerate come un dolce occasionale.

Anguria e melone. Nonostante la fama, non sono vietati a chi ha la glicemia alta, se si resta con le quantità. Una fetta media da 150-200 grammi è una porzione adeguata, meglio se consumata a fine pasto ricco di verdure.

Ciliegie. Hanno un indice glicemico basso, ma il rischio è perderne il conto. La porzione consigliata è di 15-20 ciliegie, da mettere in una ciotolina invece di attingere direttamente dal cestino.

Frutta molto zuccherina, come uva e fichi, e quella disidratata o sciroppata ha zuccheri concentrati e poca acqua. Per la glicemia si comporta quasi come un dessert, quindi meglio ridurne quantità e frequenza.

Agrumi come arance e pompelmo, pur non essendo solo estivi, sono utili per variare. Mangiarli a spicchi, e non in spremuta, mantiene la fibra e abbassa l'impatto sulla glicemia. Attenzione però al pompelmo se assumete farmaci come alcune statine, calcio-antagonisti o immunosoppressori: questo agrume può interferire con il loro assorbimento, quindi è bene parlarne con il medico.

Il modo in cui mangiate la frutta conta quanto la quantità. Abbinarla a una fonte di proteine o grassi buoni, come una piccola manciata di noci o mandorle o uno yogurt greco naturale, rallenta lo svuotamento gastrico e rende la curva glicemica più dolce.

Se avete prediabete o diabete di tipo 2, può essere utile controllare la glicemia due ore dopo aver provato un nuovo frutto, in modo da capire come reagisce il vostro corpo e personalizzare le scelte con il team curante. Con qualche accortezza sulle porzioni, sui tipi di frutta e sugli abbinamenti, l'estate può restare la stagione delle pesche succose e delle maxi macedonie, senza far impennare la glicemia.