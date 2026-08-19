Molti pensano che cercare più volte lo stesso volo faccia aumentare il prezzo. In realtà il funzionamento delle tariffe aeree è più complesso: ecco cosa dicono gli esperti del settore

Succede a molti: controllate un volo per New York, il prezzo vi sembra accettabile, decidete di pensarci ancora un attimo. Tornate il giorno dopo e quella stessa tratta costa di più. Il sospetto è immediato: il sito vi ha riconosciuti e ha aumentato il prezzo.

La risposta breve è no. Nella maggior parte dei casi i voli non aumentano perché li cercate tante volte. I cambi di prezzo dipendono soprattutto dalle tariffe dinamiche, dalla disponibilità dei posti e dalla domanda.

Da dove nasce l’idea dei voli che aumentano a ogni ricerca

La leggenda nasce da una situazione molto comune: controllate due volte lo stesso volo e il prezzo cambia. È naturale pensare che il responsabile sia il browser con la sua cronologia o i cookie.

Persino alcune compagnie hanno contribuito ad alimentare questo mito. Negli Stati Uniti, nel 2026, una cliente JetBlue si è vista consigliare di cancellare cache e cookie o utilizzare la modalità incognito dopo aver notato un aumento del prezzo.

In realtà, spiegano gli esperti del settore, questa soluzione non modifica il funzionamento delle tariffe aeree.

Cosa dicono dati e algoritmi, non le impressioni

Una ricerca di Consumer Reports ha confrontato 372 ricerche di voli effettuate contemporaneamente utilizzando browser con e senza cookie.

Nell'88% dei casi il prezzo era identico. Le differenze osservate dipendevano dalla disponibilità dei posti e non dalla cronologia del singolo utente.

Secondo Amadeus, uno dei principali sistemi di distribuzione mondiale dei viaggi, e IATA, gli algoritmi delle compagnie aeree analizzano soprattutto:

domanda complessiva della tratta;

disponibilità dei posti;

andamento delle prenotazioni;

classi tariffarie ancora disponibili.

Non prendono invece decisioni sulla base del fatto che abbiate cercato lo stesso Milano-New York più volte.

Anche la modalità incognito non abbassa automaticamente il prezzo: elimina semplicemente la cronologia locale del browser.

Come funzionano davvero le tariffe: le famose lettere Y, B, M, G…

La spiegazione sta nelle cosiddette classi tariffarie.

All'interno della stessa classe Economy esistono numerose fasce di prezzo, identificate da lettere come:

Y, B, M, H, Q, V, W, T, S, K, L e G.

Ogni classe dispone di un numero limitato di posti.

Quando terminano quelli della fascia più economica, il sistema passa automaticamente alla successiva, con un prezzo più alto.

Ecco perché un volo può costare:

250 euro al mattino;

310 euro poche ore dopo.

Non è il browser ad aver fatto aumentare il prezzo: semplicemente sono stati venduti i posti appartenenti alla tariffa più conveniente.

Un altro elemento importante è il mercato di vendita. Alcune compagnie applicano prezzi differenti a seconda del Paese da cui viene effettuata la prenotazione.

Cosa succede quando aggiornate ossessivamente la pagina (e come pagare meno davvero)

Ogni volta che qualcuno avvia una prenotazione, il sistema blocca quei posti per alcuni minuti. Se nel frattempo un'agenzia o altri utenti stanno facendo la stessa cosa, la fascia più economica può risultare temporaneamente "occupata" e la pagina vi mostra solo le tariffe successive, più alte. Capita anche l'effetto opposto: un prezzo rimasto in cache dal giro precedente che sembra più basso, ma non è più acquistabile quando provate a pagare. Le agenzie di viaggio che lavorano con i GDS (Amadeus, Sabre, Travelport) vedono invece quante poltrone restano in ogni singola classe di prenotazione e possono spesso inserire un'opzione sulla tariffa più bassa per 24-72 ore. In pratica bloccano il prezzo per voi, mentre sul web quel volo può già essere salito. È un vantaggio non indifferente per itinerari complessi o viaggi last minute in alta stagione. Quindi, cosa potete fare in pratica? Prima di tutto, fissare un budget realistico per la tratta che vi interessa e una finestra temporale entro cui prenotare. Quando trovate un prezzo che rientra in quel range, smettete di aggiornare compulsivamente e acquistate, invece di inseguire il "momento perfetto" che spesso coincide con la scomparsa della tariffa più bassa. Ha senso essere flessibili su date, orari e aeroporti, usare i metasearch per attivare alert di prezzo e, se il viaggio è importante o complicato, chiedere a un'agenzia di viaggio di verificare le disponibilità reali. Ma perdere ore a cancellare cookie e aprire finestre in modalità incognito difficilmente farà la differenza sul vostro conto finale. Nella grande maggioranza dei casi, non siete voi a far alzare il prezzo: è semplicemente qualcuno che, nel frattempo, ha comprato prima di voi i posti più convenienti.