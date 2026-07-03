Crostata estiva di pomodori: la ricetta mediterranea antinfiammatoria pronta in pochi minuti
In meno di 40 minuti di lavoro effettivo potete portare in tavola una crostata di pomodori estiva fresca, colorata e leggera, perfetta per le sere calde. Un guscio croccante, una crema di formaggi morbida e pomodorini crudi profumatissimi: è il tipo di piatto unico che mette tutti d’accordo senza appesantire.
mmaginate una cena in terrazza, il tavolo apparecchiato alla buona, una bottiglia di bianco in ghiaccio. La crostata è lì, già pronta da qualche ora, basterà tirarla fuori dal frigo e aggiungere le ultime foglie di basilico. Avete acceso il forno solo per la base, tutto il resto è a crudo: più pratico di così.
Perché questa crostata di pomodori è davvero antinfiammatoria
Questa non è la solita torta salata piena di panna, salumi e formaggi super grassi. La crostata di pomodori estiva gioca la carta del benessere, senza rinunciare al gusto.
I pomodorini vengono usati crudi, di diversi colori: rossi, gialli, quasi viola. Così fate il pieno di vitamina C, vitamina E e antiossidanti differenti. Le vitamine più delicate, come la C, soffrono le alte temperature: usarli a crudo aiuta a conservarle. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, aumentare il consumo di frutta e verdura ricche di antiossidanti contribuisce a contrastare lo stress ossidativo, legato anche a molti processi infiammatori cronici.
Il condimento si basa su grassi “buoni”: olio extravergine d’oliva, olive taggiasche e una quota di formaggi freschi. Diversi studi sul modello alimentare mediterraneo, pubblicati su riviste di nutrizione, collegano proprio questo mix - olio extravergine, verdure colorate, moderato apporto di latticini - a un effetto antinfiammatorio di fondo.
C’è poi il tema del sale. Qui si usa pochissimo sale aggiunto, perché sapore e carattere arrivano da erbe aromatiche fresche, olive e un goccio di salsa tamari che insaporisce con poche gocce. Il risultato è un piatto equilibrato: carboidrati della base, proteine nobili di ricotta e caprino, tanti micronutrienti protettivi.
Ingredienti per la crostata di pomodori estiva (1 stampo da circa 24 cm)
Per una versione veloce e scenografica vi servono:
• 1 rotolo di pasta pronta: brisée, sfoglia o frolla salata
• 250 g di ricotta vaccina fresca
• 100 g di formaggio caprino fresco
• 300 g di pomodorini misti (rossi, gialli, scuri)
• 3 cucchiai di olive taggiasche denocciolate
• Basilico fresco, timo e maggiorana a piacere
• Pepe nero macinato al momento
• Olio extravergine d’oliva
• Un goccio di salsa tamari
Se scegliete la base pronta, fate un mini controllo etichetta: lista ingredienti corta, niente grassi idrogenati, come grassi solo olio extravergine d’oliva o burro. Meglio ancora se trovate una versione anche semi-integrale, più ricca di fibre e più saziante.
Preparazione passo passo: crostata di pomodori estiva veloce
Prima di tutto occupatevi del guscio. Ungete leggermente uno stampo da crostata o rivestitelo con carta forno. Srotolate la pasta scelta, adagiatela nello stampo e bucherellate il fondo con una forchetta. Coprite con un foglio di carta forno e riempite con fagioli secchi o altri legumi, così la pasta non si gonfia.
Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, finché i bordi risultano dorati. Togliete carta e legumi e lasciate raffreddare completamente la base. È il vostro “guscio” croccante.
Mentre la base si raffredda, preparate la crema. In una ciotola lavorate ricotta e caprino con un cucchiaio fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete le erbe aromatiche tritate finemente, le olive taggiasche a rondelle e una macinata di pepe. Se volete una consistenza ancora più setosa, potete unire un cucchiaio di yogurt bianco.
Passate ai pomodorini. Lavateli, asciugateli bene e tagliateli a metà. Raccoglieteli in una ciotola, condite con un filo di olio extravergine, un goccio di salsa tamari e, se serve, pochissimo sale. Mescolate e lasciate insaporire qualche minuto: una piccola marinatura che esalta il sapore.
Quando il guscio è freddo, farcite. Spalmate sul fondo la crema di formaggi, livellandola con il dorso di un cucchiaio. Sistemate sopra i pomodorini con la parte tagliata verso l’alto, molto vicini tra loro, alternando i colori per un effetto “mosaico estivo”. Completate con foglie di basilico fresco e un filo di olio a crudo. Potete servirla subito, oppure lasciarla riposare in frigo per un’ora per una versione ancora più fresca.
Varianti furbe e consigli d’uso
Per una crostata di pomodori estiva senza glutine, vi basta scegliere una base gluten free già pronta o preparare in casa una frolla salata con farine naturalmente senza glutine. La farcitura resta identica.
Se preferite una versione più leggera sul fronte latticini, potete usare ricotta e caprino delattosati, oppure sostituire parte della ricotta con yogurt greco, che aggiunge proteine e freschezza.
Questa crostata si conserva in frigo, ben coperta, per circa 24 ore. L’ideale è cuocere la base il giorno prima, preparare la crema al mattino e aggiungere i pomodorini qualche ora prima di servire, così restano turgidi e lucidi.
Come piatto unico è perfetta con una semplice insalata di foglie verdi. In formato mini, usando stampini monoporzione, diventa un antipasto elegante per una cena all’aperto, con lo stesso profumo di estate e la stessa leggerezza.
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