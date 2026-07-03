Una crostata estiva di pomodori che unisce gusto, semplicità e stile mediterraneo: base croccante, crema morbida e pomodorini freschi per una cena leggera e colorata. Una ricetta facile da preparare in anticipo, perfetta per le sere d’estate.

In meno di 40 minuti di lavoro effettivo potete portare in tavola una crostata di pomodori estiva fresca, colorata e leggera, perfetta per le sere calde. Un guscio croccante, una crema di formaggi morbida e pomodorini crudi profumatissimi: è il tipo di piatto unico che mette tutti d’accordo senza appesantire.

mmaginate una cena in terrazza, il tavolo apparecchiato alla buona, una bottiglia di bianco in ghiaccio. La crostata è lì, già pronta da qualche ora, basterà tirarla fuori dal frigo e aggiungere le ultime foglie di basilico. Avete acceso il forno solo per la base, tutto il resto è a crudo: più pratico di così.

Perché questa crostata di pomodori è davvero antinfiammatoria

Questa non è la solita torta salata piena di panna, salumi e formaggi super grassi. La crostata di pomodori estiva gioca la carta del benessere, senza rinunciare al gusto.

I pomodorini vengono usati crudi, di diversi colori: rossi, gialli, quasi viola. Così fate il pieno di vitamina C, vitamina E e antiossidanti differenti. Le vitamine più delicate, come la C, soffrono le alte temperature: usarli a crudo aiuta a conservarle. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, aumentare il consumo di frutta e verdura ricche di antiossidanti contribuisce a contrastare lo stress ossidativo, legato anche a molti processi infiammatori cronici.

Il condimento si basa su grassi “buoni”: olio extravergine d’oliva, olive taggiasche e una quota di formaggi freschi. Diversi studi sul modello alimentare mediterraneo, pubblicati su riviste di nutrizione, collegano proprio questo mix - olio extravergine, verdure colorate, moderato apporto di latticini - a un effetto antinfiammatorio di fondo.

C’è poi il tema del sale. Qui si usa pochissimo sale aggiunto, perché sapore e carattere arrivano da erbe aromatiche fresche, olive e un goccio di salsa tamari che insaporisce con poche gocce. Il risultato è un piatto equilibrato: carboidrati della base, proteine nobili di ricotta e caprino, tanti micronutrienti protettivi.

Ingredienti per la crostata di pomodori estiva (1 stampo da circa 24 cm)

Per una versione veloce e scenografica vi servono:

• 1 rotolo di pasta pronta: brisée, sfoglia o frolla salata

• 250 g di ricotta vaccina fresca

• 100 g di formaggio caprino fresco

• 300 g di pomodorini misti (rossi, gialli, scuri)

• 3 cucchiai di olive taggiasche denocciolate

• Basilico fresco, timo e maggiorana a piacere

• Pepe nero macinato al momento

• Olio extravergine d’oliva

• Un goccio di salsa tamari

Se scegliete la base pronta, fate un mini controllo etichetta: lista ingredienti corta, niente grassi idrogenati, come grassi solo olio extravergine d’oliva o burro. Meglio ancora se trovate una versione anche semi-integrale, più ricca di fibre e più saziante.

Preparazione passo passo: crostata di pomodori estiva veloce

Prima di tutto occupatevi del guscio. Ungete leggermente uno stampo da crostata o rivestitelo con carta forno. Srotolate la pasta scelta, adagiatela nello stampo e bucherellate il fondo con una forchetta. Coprite con un foglio di carta forno e riempite con fagioli secchi o altri legumi, così la pasta non si gonfia.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, finché i bordi risultano dorati. Togliete carta e legumi e lasciate raffreddare completamente la base. È il vostro “guscio” croccante.

Mentre la base si raffredda, preparate la crema. In una ciotola lavorate ricotta e caprino con un cucchiaio fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete le erbe aromatiche tritate finemente, le olive taggiasche a rondelle e una macinata di pepe. Se volete una consistenza ancora più setosa, potete unire un cucchiaio di yogurt bianco.

Passate ai pomodorini. Lavateli, asciugateli bene e tagliateli a metà. Raccoglieteli in una ciotola, condite con un filo di olio extravergine, un goccio di salsa tamari e, se serve, pochissimo sale. Mescolate e lasciate insaporire qualche minuto: una piccola marinatura che esalta il sapore.

Quando il guscio è freddo, farcite. Spalmate sul fondo la crema di formaggi, livellandola con il dorso di un cucchiaio. Sistemate sopra i pomodorini con la parte tagliata verso l’alto, molto vicini tra loro, alternando i colori per un effetto “mosaico estivo”. Completate con foglie di basilico fresco e un filo di olio a crudo. Potete servirla subito, oppure lasciarla riposare in frigo per un’ora per una versione ancora più fresca.

Varianti furbe e consigli d’uso

Per una crostata di pomodori estiva senza glutine, vi basta scegliere una base gluten free già pronta o preparare in casa una frolla salata con farine naturalmente senza glutine. La farcitura resta identica.

Se preferite una versione più leggera sul fronte latticini, potete usare ricotta e caprino delattosati, oppure sostituire parte della ricotta con yogurt greco, che aggiunge proteine e freschezza.

Questa crostata si conserva in frigo, ben coperta, per circa 24 ore. L’ideale è cuocere la base il giorno prima, preparare la crema al mattino e aggiungere i pomodorini qualche ora prima di servire, così restano turgidi e lucidi.

Come piatto unico è perfetta con una semplice insalata di foglie verdi. In formato mini, usando stampini monoporzione, diventa un antipasto elegante per una cena all’aperto, con lo stesso profumo di estate e la stessa leggerezza.