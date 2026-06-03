Una ciotola di ciliegie davanti alla TV è una tentazione a cui non sappiamo dire di no d'estate: ecco quante se ne possono mangiare al giorno senza mandare a rotoli la dieta

Se amate le ciliegie, sapete già come va a finire: una tira l’altra e la ciotola sparisce in pochi minuti. Eppure 100 grammi di ciliegie forniscono solo 60-65 chilocalorie, un valore tutt’altro che mostruoso. Il dubbio rimane: quante se ne possono mangiare al giorno per non ritrovarsi la bilancia contro?

La buona notizia è che le ciliegie non sono il nemico giurato della dieta, anzi. Il punto è capire quanto pesa davvero quella famosa manciata, come inserirla nelle porzioni consigliate di frutta e quando può diventare un alleato insospettato persino del sonno.

Ciliegie e bilancia: quante calorie ci sono davvero

Dal punto di vista nutrizionale, le ciliegie sono un frutto moderatamente zuccherino. In media, 100 grammi apportano 60-65 chilocalorie quasi tutte da zuccheri semplici, accompagnati però da una buona quota di acqua e fibre che rallentano l’assorbimento e aumentano la sazietà.

Tradotto in pratica: una ciotolina da 150 grammi vale circa 90-100 chilocalorie, un dessert leggero paragonabile a uno yogurt magro. Se arrivate a 200 grammi salite intorno alle 120-130 chilocalorie, ancora gestibili in una giornata bilanciata, soprattutto se al posto di dolci molto più ricchi.

Oltre alle calorie c’è il valore aggiunto: vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina K, potassio e altri sali minerali, polifenoli e antocianine dal forte effetto antiossidante. Tutto questo rende le ciliegie molto più interessanti, per la salute e per la linea, rispetto a un biscotto qualunque.

Quante ciliegie si possono mangiare al giorno per non ingrassare

Le linee guida LARN della Società Italiana di Nutrizione Umana indicano come porzione standard di frutta fresca circa 150 grammi. Applicato alle ciliegie significa 15-20 frutti medi: è questa la quantità che potete concedervi ogni giorno senza timore, se il resto dell’alimentazione è equilibrato.

Chi è normopeso, sta bene di salute e si muove abbastanza può arrivare anche a due porzioni di frutta al giorno. Tradotto per le ciliegie, fino a 300 grammi, ma solo se rientrano nel totale di frutta previsto e non si sommano a pesche, mele e banane mangiate distrattamente.

In un percorso di dimagrimento, invece, conviene stare su una porzione al giorno, cioè 150 grammi. Potete usarla come spuntino pomeridiano oppure come dessert dopo cena, a patto di non aggiungere altri dolci e di non sforare con le altre porzioni di frutta nella stessa giornata.

Chi ha diabete o insulino-resistenza dovrebbe concordare la quantità con il proprio specialista, ma in molti casi si resta intorno a mezza porzione per volta, circa 80-100 grammi. Anche chi soffre di colon irritabile o disturbi legati ai FODMAP può tollerare male grandi quantità: meglio provare con poche ciliegie e osservare la risposta.

Ciliegie la sera: alleate della linea e del sonno

Molte di voi temono la frutta dopo cena, ma se restate nelle porzioni indicate il problema non è l’orario, bensì il totale calorico. Una ciotolina da 100-150 grammi di ciliegie dopo un pasto leggero porta meno di 100 chilocalorie e soddisfa la voglia di dolce senza appesantire.

Alcune varietà, soprattutto più scure e leggermente acide, contengono anche melatonina naturale, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia. Diversi studi osservazionali hanno mostrato un possibile miglioramento della qualità del sonno con il consumo regolare di ciliegie, pur con effetti molto più delicati rispetto a un farmaco.

Dormire meglio significa anche gestire con più facilità fame e voglia di zuccheri durante il giorno. Chi riposa poco tende a cercare continuamente cibi dolci e calorici, con il rischio di vanificare gli sforzi fatti in cucina. Un piccolo spuntino serale a base di ciliegie, magari abbinato a yogurt bianco o ricotta magra, può diventare così un gesto doppiamente utile.

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Gli errori da evitare con le ciliegie, se tenete alla linea

Il primo errore è la ciotola infinita davanti alla televisione. Invece dei 150 grammi consigliati ci si ritrova facilmente a mangiarne 400 o 500: significa 250-300 chilocalorie solo di frutta, l’equivalente di due merendine, spesso sommate a cena, pane e magari un altro dolce.

Secondo errore: considerare le ciliegie un fuori quota "innocente", senza scalarle dalle altre porzioni di frutta. Se nella stessa giornata compaiono già macedonia, succo di frutta e una mela a metà mattina, aggiungere ancora una grossa ciotola di ciliegie significa aumentare parecchio zuccheri e calorie. Il tutto pur restando in un perimetro di cibi sani.

Infine, attenzione alle versioni "elaborate": ciliegie sciroppate, sotto spirito, confetture molto zuccherate, dolci con panna e pasta frolla. In questi casi le calorie arrivano soprattutto dagli zuccheri aggiunti e dai grassi, mentre il contenuto di vitamine e antiossidanti si riduce. Per la linea la scelta migliore resta il frutto fresco, o eventualmente quello surgelato senza zuccheri aggiunti.

Un ultimo trucco pratico: comprate solo la quantità che pensate di mangiare in due o tre giorni, conservatele in frigorifero e lavatele appena prima di portarle in tavola. Così manterranno meglio croccantezza e vitamina C, e sarà più facile tenere sotto controllo sia le porzioni sia quella proverbiale voglia di "una tira l'altra".