Il segreto per indossare jeans e t-shirt bianca in modo non banale? Lasciatevi ispirare da questi 5 look di street style.

È una combo che regala sempre grandi soddisfazioni e anche in questa stagione si rivelerà fondamentale per risolvere al volo qualsiasi nostro dilemma fashion: anche voi siete grandi fan del mix “jeans + t-shirt bianca”?

Noi, lo ammettiamo, non indosseremmo altro da mattina a sera. E del resto, specialmente in quei giorni in cui le idee scarseggiano e non si sa come vestirsi, questo mix può diventare un magnifico alleato.

Certo, in estate basta scegliere la prima maglietta total white che ci capita tra le mani e abbinarla ai nostri jeans preferiti e a un paio di sandali qualsiasi per ottenere una mise dal successo assicurato.

Come fare, invece, in questa stagione in cui abbiamo a che fare continuamente con i repentini cambi del meteo? Basta scegliere i capispalla giusti e completare il look con degli accessori trendy.

E noi, sbirciando tra le foto di street style, abbiamo scovato 5 idee interessanti su come indossare jeans e t-shirt bianca questa primavera. Le scopriamo insieme?

5 idee su come indossare jeans e t-shirt bianca

Ancora poche settimane e poi gli stivaletti finiranno nuovamente in panchina. E allora perché non approfittarne e sfoggiarli un’ultima volta? Per creare un look quotidiano ad altissimo tasso di coolness, potete puntare sul total white e abbinare la vostra t-shirt bianca a un paio di jeans a gamba dritta e a una giacca in denim en pendant. Aggiungete degli ankle boots in pelle con il tacco largo e una borsa a mano coordinata e il gioco è fatto.

Se, invece, non sapete mai come abbinare nel modo giusto i jeans con gli strappi sulle ginocchia, ecco un’idea favolosa per la primavera. Tutto quello che dovete fare è provarli con una semplicissima t-shirt bianca in cotone, un blazer nero in pelle dal fit oversize e delle ballerine dello stesso colore.

Preferite i jeans wide leg dallo stile essenziale? Anche solo indossati con una maglietta bianca e un trench avvolgente dai toni neutri (e magari un paio di pumps che aiutano a slanciare la silhouette) risultano incredibilmente chic.

Ma ecco un’altra idea per indossare jeans e t-shirt bianca in modo stiloso: scegliete un paio di jeans cropped, abbinateli alla vostra maglietta preferita e poi finite il tutto con due grandi must di stagione, la giacca in suede e un paio di mules.

Per creare, invece, una mise decisamente più easy e disinvolta, sfoggiate i jeans più comodi che avete nell’armadio con una t-shirt bianca, delle sneakers e una utility jacket: è la combo ideale per il tempo libero o per gli impegni informali del weekend.

Foto: GettyImage