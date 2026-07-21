Stecco cremoso, cono o ghiacciolo: quale gelato scegliere d'estate senza troppi sensi di colpa? Tra calorie, porzioni e momenti giusti, i numeri riservano più di una sorpresa.

Secondo un sondaggio dell’Istituto del Gelato Italiano, il gelato piace al 95% degli italiani. Non stupisce: quando il termometro sale, il banco frigo del bar diventa più seducente di qualunque vetrina di saldi.

Il problema arriva nel momento clou: stecco cremoso, cono con cialda o ghiacciolo? La voglia è di un piccolo peccato di gola, l’obiettivo è uscire indenni dalla prova costume. La buona notizia è che potete farcela, se conoscete bene le differenze.

Stecco, cono o ghiacciolo: cosa cambia davvero

A fare la differenza non è solo “quanto è grosso” il gelato, ma quanta energia concentra in ogni morso, cioè la famosa densità calorica.

Secondo i dati raccolti da Mypersonaltrainer, molti stecchi cremosi ricoperti di cioccolato arrivano a 320-340 kcal per 100 g, con circa 20 g di grassi e oltre 30 g di carboidrati, quasi tutti zuccheri. In pratica uno stecco grande è un dolce completo.

I coni confezionati con panna, salse e granella stanno più o meno lì: 300-330 kcal per 100 g, con una quota importante di grassi saturi. La cialda non è “aria”: 100 g di cialde secche superano tranquillamente le 350 kcal.

All’estremo opposto ci sono i ghiaccioli. Mypersonaltrainer e le analisi di Altroconsumo indicano in media 35-50 kcal a porzione per i formati più semplici, perché sono quasi solo acqua, zucchero e aromi. Zero grassi, ma zuccheri concentrati.

Nel mezzo trovate gli stecchi “ibridi”, metà ghiacciolo alla frutta e piccolo cuore di gelato: circa 60 kcal a pezzo. E i mini-coni o mini-stecchi, che stanno intorno alle 60-70 kcal: stessa “esperienza” del cono, ma in versione ridotta.

La classifica delle calorie: chi è il più innocente

Se l’obiettivo è salvare la linea, potete tenere in mente questa scala pratica.

Stecco cremoso ricoperto

- Da trattare come un dessert vero e proprio.

- Spesso supera le 200 kcal a pezzo.

- Ideale se avete pranzato leggero e non aggiungete altri dolci nella giornata.

Cono con cialda, panna e salse

- Simile allo stecco ricco per calorie totali.

- La combinazione gelato + cialda + panna fa salire grassi e zuccheri.

- Potete alleggerirlo scegliendo gusti semplici (fiordilatte, yogurt, frutta) e rinunciando alla panna extra.

Ghiacciolo tradizionale

- In media 35-80 kcal, a seconda di ricetta e dimensione.

- Ottimo quando volete qualcosa di fresco e dolce con il minimo impatto sulla bilancia.

- Attenzione però se avete problemi di glicemia: è quasi solo zucchero.

Ibridi e mini-formati

- Stecchi ghiacciolo+gelato: circa 60 kcal.

- Mini-coni: 60-70 kcal, meno di molti cioccolatini.

- Perfetti per uno sfizio quotidiano inserito in una dieta equilibrata.

Quante volte e quando concedersi il gelato

Secondo gli esperti di nutrizione, per una persona sana un gelato 1-2 volte a settimana rientra senza problemi in un’alimentazione equilibrata, soprattutto se non si somma ad altri dessert nello stesso giorno.

La frequenza dipende anche da formato e porzione. Un ghiacciolo da 40 kcal può comparire più spesso di uno stecco da 250 kcal. Alcuni dati diffusi dall’Istituto del Gelato Italiano stimano che per “bruciare” uno stecco da circa 250 kcal servano oltre 30 minuti di jogging; per un ghiacciolo da 70 kcal bastano circa 10 minuti di corsa o una passeggiata veloce un po’ più lunga.

Conta anche il momento della giornata. Come spuntino pomeridiano, magari dopo una nuotata o una camminata, il gelato viene “speso” meglio rispetto al maxi cono mangiato tardi, davanti alla serie tv, dopo una cena abbondante.

Chi ha diabete, insulino-resistenza, trigliceridi alti o steatosi epatica dovrebbe concordare con il proprio medico quantità e frequenza, limitando in particolare stecchi ricchi, con panna e salse, e puntando su porzioni piccole e gusti più semplici.

Come scegliere al volo al banco frigo

Davanti al freezer, potete farvi tre domande rapide.

1. Quante calorie ha questo gelato?

- “Leggero”: fino a 100 kcal a pezzo.

- “Medio”: 100-200 kcal.

- “Ricco”: oltre 200 kcal, da considerare come dolce principale della giornata.

2. Zuccheri e grassi come sono messi?

- Zuccheri oltre 20-25 g a porzione non sono l’ideale se puntate alla prevenzione metabolica.

- Grassi saturi alti richiedono moderazione, soprattutto se avete colesterolo elevato o rischio cardiovascolare.

3. Lista ingredienti chilometrica?

- Più vedete zuccheri in forme diverse, grassi vegetali idrogenati, salse e granella ovunque, più siete davanti a un gelato “bomba”. Da tenere per le occasioni speciali, non per tutti i giorni.

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Peccato di gola sì, sensi di colpa no: la strategia vincente

Il gelato resta un dolce, non un nemico. Vietarselo in modo rigido spesso porta al classico effetto rimbalzo: resistere per giorni e poi esagerare con un formato maxi, magari in coppia con biscotti e merendine.

Molto meglio programmare lo sfizio. Per esempio: settimana impegnativa in ufficio? Potete decidere che il vostro “premio” sarà un ghiacciolo o un mini-cono nel pomeriggio del venerdì, al posto della solita brioche. Cena fuori con pizza? La scelta più furba sarà un ghiacciolo fresco o uno stecco ibrido, anziché il cono doppio gusto con panna.

Un ultimo trucco è la lentezza. Mangiare il gelato con calma, sedute, chiacchierando, vi aiuta a percepire prima soddisfazione e sazietà. E spesso scoprirete che per sentirvi appagate basta davvero poco: il formato giusto, nel momento giusto, senza sensi di colpa.