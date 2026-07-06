Dal guacamole allo hummus, passando per tzatziki e tante altre creme spalmabili, ecco 10 ricette leggere e veloci per un aperitivo estivo fresco e ricco di gusto. Perfette da preparare in anticipo e da servire con pane, crostini o verdure.

Dieci ciotoline colorate sul tavolo, pane croccante ancora tiepido, bicchieri ghiacciati: l’aperitivo estivo più riuscito si gioca spesso su una cosa sola, le creme spalmabili salate. Veloci da preparare, facilmente trasportabili in terrazza, in giardino o in spiaggia, permettono di sfamare una compagnia intera senza passare il pomeriggio ai fornelli.

Parliamo di tartinabili a base di verdure, legumi, pesce o formaggi freschi, profumate di erbe aromatiche e agrumi, ideali da spalmare su crostini, bruschette e verdure crude. Un bonus non da poco: sono un modo pratico per far mangiare più verdure a tutti, bambini compresi. Secondo le linee guida del CREA, l’ente italiano che si occupa anche di alimentazione, dovremmo consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: l’aperitivo può dare il suo contributo, con gusto.

Perché puntare sulle creme spalmabili d’estate

Le creme spalmabili salate sono la risposta quando avete voglia di qualcosa di conviviale ma non volete accendere il forno per ore. Si preparano in anticipo, si conservano bene in frigorifero e, al momento giusto, basta tirarle fuori, aggiungere qualche topping e il gioco è fatto.

Altro vantaggio: con pochi ingredienti base potete creare molte varianti. Una ciotola di yogurt greco, qualche scatola di legumi, verdure di stagione arrostite o grigliate, un buon olio extravergine d’oliva, erbe fresche, semi e frutta secca: il buffet è praticamente pronto. L’ideale è bilanciare sempre una crema più ricca (pesce o formaggi) con almeno una di legumi e una di sole verdure.

Come organizzare un aperitivo a base di tartinabili

La base è fondamentale. Tenete sempre in dispensa pane da bruschetta, baguette, crackers, grissini, piadine tagliate a spicchi. Aggiungete un vassoio di verdure crude in bastoncini (carote, cetrioli, finocchi, peperoni, ravanelli) e qualche chips di mais per raccogliere le salse più cremose.

Molte creme sono ancora più buone dopo qualche ora di riposo in frigorifero, quando i sapori si amalgamano. In generale, quelle di verdure e legumi si conservano 2-3 giorni ben chiuse, quelle con pesce o molti latticini è meglio consumarle entro 24 ore. D’estate non lasciatele fuori dal frigo per più di un paio d’ore: meglio riempire le ciotole un po’ per volta e rifornirle al bisogno.

10 creme spalmabili salate facili per l’aperitivo estivo

1. Guacamole fresco al lime

Schiacciate la polpa di avocado maturo con forchetta, aggiungete succo di lime, sale, pepe, cipolla rossa tritata fine, pomodoro a dadini e coriandolo o prezzemolo. Perfetto con nachos e crostini.

2. Hummus di ceci classico

Frullate ceci lessi, tahina, succo di limone, aglio, sale e olio extravergine fino a ottenere una crema liscia. Servite con paprika dolce, un filo d’olio e rondelle di cetriolo.

3. Hummus estivo di fagioli bianchi al limone

Stesso metodo, ma con fagioli cannellini. Insaporite con scorza di limone grattugiata, prezzemolo e un cucchiaio di yogurt per una consistenza più soffice. Ottimo su bruschette integrali.

4. Crema di melanzane arrostite

Cuocete le melanzane intere in forno finché sono morbide, poi prelevate la polpa e frullatela con aglio, limone, olio, sale e, se vi piace, un cucchiaio di yogurt o tahina. Servite con prezzemolo tritato.

5. Pesto freddo di peperoni e mandorle

Arrostite i peperoni, spellateli, poi frullateli con mandorle, basilico, aglio, olio e un pizzico di peperoncino. È delizioso sulle bruschette o per condire una pasta fredda dell’ultimo minuto.

6. Tzatziki con yogurt greco e cetriolo

Grattugiate il cetriolo, strizzatelo bene e mescolatelo a yogurt greco, aglio, olio, sale e aneto o menta. Freschissimo con crudité di verdure e pane pita scaldato in padella.

7. Crema di ricotta, pesto e pomodori secchi

Lavorate la ricotta con un cucchiaio di pesto, aggiungete pomodori secchi a pezzetti e un filo d’olio. In pochi minuti avete una crema golosa che sembra molto più elaborata di quanto sia.

8. Tapenade di olive nere

Frullate olive nere denocciolate, capperi, filetti di acciuga, succo di limone e olio fino a ottenere una pasta densa. Una bruschetta di tapenade, un calice di vino bianco freddo e la serata è partita.

9. Rillettes di tonno al basilico

Sgocciolate bene il tonno sott’olio, lavoratelo con formaggio spalmabile o ricotta, succo di limone, basilico tritato e pepe. Ideale da spalmare su pane tostato o piccoli crostini per finger food.

10. Rillettes ai due salmoni

Mescolate salmone affumicato tritato e salmone cotto al vapore sbriciolato. Unite yogurt greco, poca maionese, limone, erba cipollina, sale e pepe. Ricchissimo di sapore, perfetto in piccole dosi su crackers sottili.

Varianti leggere, veg e idee di servizio

Molte di queste creme sono naturalmente vegane, come guacamole, hummus, crema di melanzane, pesto di peperoni e tapenade. Per rendere veg anche le altre, sostituite yogurt e formaggi freschi con alternative vegetali alla soia o all’avena, scegliendo prodotti dalla consistenza densa.

Per alleggerire le ricette più ricche, riducete le quantità di olio e maionese e giocate con agrumi ed erbe aromatiche: limone, lime, scorza di arancia, menta, basilico e aneto regalano freschezza senza appesantire. Al momento di servire, puntate sui contrasti: semi tostati sopra l’hummus, granella di pistacchio sul pesto di peperoni, qualche dadino di cetriolo sullo tzatziki, zest di limone sulle rillettes di pesce. Bastano questi tocchi e il vostro tavolo dell’aperitivosembrerà uscito da una terrazza sul mare.