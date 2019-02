Tenere fette di pane ripiene, leggere e dal sapore deciso del formaggio di capra, accostato a quello delle acciughe, è l'antipasto giusto per un aperitivo a buffet. I tramezzini con caprino, cicorino e acciughe sono facilissimi da preparare e pronti in soli 15 minuti. Può essere un'idea originali servirli come merenda accompagnati con il tè.

15 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb aceto balsamico

200 gr formaggio caprino

5 acciughe

8 fetta/e pane altamura

qb pepe

qb sale

50 gr cicorino





Come preparare i tramezzini con caprino, cicorino eacciughe





1) Lavate bene 50 gr di cicorino, elimina le foglie esterne e le radici, sciacqua bene per eliminare la terra e tagliatelo a listarelle sottili.

2) Mettete 200 gr di caprino in una ciotola e montatelo con qualche goccia di aceto balsamico, una presa di sale e una macinata di pepe. Aggiungete 5 aggiughe a pezzettini e il cicorino, amalgamate bene il tutto.

3) Prendete 8 fette di pane Altamura e con l'aiuto di un coltello eliminate la crosta, poi su 4 fette spalmate il composto di formaggio e richiudetele con le altre 4. Avvolgete i tramezzini con la pellicola singolarmente e disponeteli du un piatto. Mettete un peso in modo da schiacciare i sandwich e metteteli in frigo per 30 minuti.

4) Togliete i tramezzini dal frigo, eliminate la pellicola e tagliateli in 8 quadratini ciascuno. Serviteli subito.