Un antipasto sfizioso, per gli amanti del pesce sarà irresistibile, perfetto da portare in tavola per una cena tra amici. I gamberetti fritti croccanti sono facili da preparare e pronti in poco più di mezz'ora, il sapore del mare regala al vostro piatto un sapore fresco e se vi piace potete gustarli con il succo di limone per renderli ancora più deliziosi e accompagnarli con un bel bicchiere di vino bianco.

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio/i aglio

2 calamaro

qb olio per friggere

qb sale

4 sogliola filetto

2 tuorlo

1 dl vino bianco

1 mazzetto/i prezzemolo

1 cucchiaino lievito per torte salate

200 gr farina

300 gr gambero coda





Come preparare i GAMBERETTI FRITTI CROCCANTI





1) Pulite il pesce. Prendete 2 calamari lavateli sotto l'acqua corrente e asciugateli, separate i tentacoli dalle sacche e tagliatele ad anelli spessi circa mezzo cm. Pulite 300 gr di code di gambero staccando il carapace e avendo cura di lasciarne attaccata la parte finale, poi togliete il filo nero con l'aiuto di uno stecchino, sciacquateli e asciugateli su di un panno.

2) Preparate la pastella. Mettete nel mixer 200 gr di farina e 1 cucchiaino di lievito per torte salate, entrambi setacciati, poi aggiungete 2 tuorli, 1 dl di vino bianco, 1 spicchio d'aglio e infine 1 mazzetto di prezzemolo, con l'apparecchio in azione versate a filo 1 dl di acqua fredda frizzante.

3) Friggete e servite. Mettete una padella con abbondante olio per friggere sul fuoco, quando l'olio sarà caldo, immergete i filetti di sogliola precedentemente impastellati, per circa 2 minuti, poi scolateli e asciugateli su carta assorbente e teneteli in caldo. Passate nella pastella le code di gambero e friggetele per 1 minuto, procedete con gli anelli e i tentacoli tagliati in pezzi dei calamari, friggendoli solo pochi secondi. Riunite tutto il pesce in un piatto da portata caldo, salate e servite con spicchi di limone e qualche ciuffo di prezzemolo fresco.