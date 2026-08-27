Dopo il primo giorno di rientro, l’idea di accendere i fornelli fa ancora più paura della casella di posta elettronica piena. Ma questi fagottini prosciutto e melone promettono un effetto-vacanza inaspettato.

Primo giorno post vacanze: sveglia che suona troppo presto, casella delle mail che sta per esplodere, nostalgia del rumore delle onde. In più, zero voglia di rimettersi ai fornelli.

Una scorciatoia per sentirvi ancora un po’ in vacanza c’è: la tavola. Questi fagottini prosciutto e melone sono un antipasto estivo senza cottura, pronti in pochi minuti, che riportano in salotto l’atmosfera dell’aperitivo al mare.

Crisi da rientro: perché questi fagottini vi salvano la serata

Il classico prosciutto e melone funziona sempre, ma in versione fagottino fa subito “serata speciale”, anche se siete solo voi, il ventilatore e la serie preferita. Le fette di prosciutto crudo racchiudono un ripieno cremoso di formaggio spalmabile e dadini di melone: bocconcini freschi, eleganti e zero stress.

Il bello è l’equilibrio di sapori: dolce e succoso il melone, sapido il prosciutto, morbido il formaggio cremoso. Risultato: finger food estivo che sembra uscito da un catering, ma l’avete preparato in dieci minuti, senza accendere alcun fornello.

Sono perfetti per un aperitivo di fine estate sul balcone, per una cena con gli amici prima che tutti ripartano con la routine, o come antipasto leggero quando vi promettete di “rimettervi in riga” dopo gli eccessi delle ferie.

Ingredienti per i fagottini prosciutto e melone “effetto vacanza”

Le dosi qui sono per circa 4 persone come antipasto. Se volete trasformarli in apericena, aumentate tranquillamente le quantità.

Fette di prosciutto crudo sottili: 12

Melone ben maturo: circa 300 g di polpa pulita

Formaggio spalmabile cremoso: 150 g

Frutta secca (noci o mandorle) tritata grossolanamente: una manciata

Erba cipollina o qualche foglia di menta/basilico, a piacere

Mozzarelline e altri cubetti di melone per completare il piatto

Sale e pepe solo se serve (il prosciutto è già saporito)

Si tratta di ingredienti economici e facilissimi da reperire. Secondo i nutrizionisti, un antipasto che unisce frutta fresca e proteine è una scelta leggera e saziante, ideale nei giorni in cui il caldo è ancora intenso ma non volete appesantirvi.

Preparazione passo passo: dai dadini di melone ai fagottini pronti

Prima cosa: il melone. Eliminate semi e buccia, tagliate la polpa a dadini piccoli e, se è molto succoso, tamponatelo con carta da cucina. Così il ripieno resterà cremoso ma non acquoso.

In una ciotola lavorate il formaggio spalmabile con un cucchiaio, poi unite i dadini di melone e la frutta secca tritata. Aggiungete qualche filo di erba cipollina tagliuzzata o foglioline di menta, mescolate con delicatezza. Dovete ottenere un composto morbido, in cui i pezzetti di melone restano ben visibili.

Stendete le fette di prosciutto su un tagliere. Al centro di ognuna mettete un cucchiaio di ripieno. Richiudete portando i lembi verso l’alto, formando un piccolo fagottino. Se volete un effetto scenografico, legatelo con un filo di erba cipollina. Disponete i fagottini su un piatto da portata con intorno cubetti di melone e mozzarelline. Dieci minuti in frigo e sono pronti da servire, freschi e compatti.

Tip da rientro: potete preparare il ripieno la mattina o la sera prima e conservarlo coperto in frigorifero. Al rientro dall’ufficio dovrete solo farcire le fette di prosciutto e chiuderle: cinque minuti netti.

Varianti, servizio e conservazione: l’aperitivo di fine estate

Per una versione più leggera potete aumentare la quantità di melone e ridurre il formaggio, oppure scegliere un formaggio fresco senza lattosio. Se amate i contrasti decisi, al posto del formaggio spalmabile potete usare un formaggio semi-stagionato delicato grattugiato grossolanamente, che renderà il ripieno più saporito.

Chi preferisce un tocco gourmet può inserire al centro del fagottino un piccolo spicchio di fico e servire il tutto su un velo di melone frullato con poco olio e un pizzico di sale: diventa quasi un “dessert salato” da aperitivo chic. In alternativa, aggiungete qualche oliva tagliata o pomodorini a spicchi sul vassoio, per un colpo d’occhio ancora più estivo.

Per sentirvi ancora in vacanza apparecchiate sul balcone, lucine accese, bicchiere di vino bianco fresco o una bevanda analcolica frizzante, playlist estiva in sottofondo. I fagottini di prosciutto crudo e melone si conservano in frigo, ben coperti, per circa 24 ore; oltre, il melone tende a rilasciare acqua e il prosciutto perde consistenza. Meglio prepararli freschi o, se vi organizzate per il pranzo in ufficio, tenere separati prosciutto e ripieno e assemblarli all’ultimo. Così, anche se l’agenda è tornata piena, a tavola l’estate durerà ancora un po’.