La cantante spagnola, a spasso per le vie di Città del Messico, sfoggia un abito che rende omaggio al celebre look di Carrie Bradshaw in SATC. La "bella notizia"? Lo possiamo avere anche noi!

Le fan di "Sex & The City" se lo ricorderanno come fosse ieri: il "newspaper dress" l'abito stampa di giornale disegnato da John Galliano per Dior è stato uno dei look più indimenticabili di Carrie Bradshaw nelle 6 stagioni (per l'esattezza nell'episodio 17 della stagione 3).



Non un semplice vestito ma una vera dichiarazione di stile per la protagonista di una delle serie che ha riscritto il rapporto tra tv e moda. L'abito, infatti, faceva parte della collezione pret a porter autunno inverno 2000 della maison francese ed era stato uno dei tanti audaci tocchi di Galliano.







Quell'abito, che ancora oggi ispira designer in tutto il mondo, tona a far capolino indosso a una nuova icona, la cantante Rosalìà, che ha raccolto di testimone di Carrie, sfoggiandolo nuovamente.

L'artista di origini spagnole, infatti, è stata paparazzata per le vie di Città del Messico con un abito che è un chiaro omaggio all'indimenticato "newspaper dress". A firmarlo il brand Desigual che ne proposto una sua versione.





L'abito, con l'iconica stampa "giornale", ha lo scollo a barchetta ed è in tessuto super fluido, perfetto per accarezzare le forme e scivolare sul corpo con morbidezza. Un modello è molto più versatile di quello che pensiate: perfetto per il giorno e la sera, si presta sia per look più basic ma anche più speciali, basta giocare con scarpe e accessori!







Se vi sentite "orfane" del look indimenticabile di Carrie o volete replicare la mise di Rosalia, basta fare un salto sul sito di Desigual per mettere nel carrello il modello in un paio di click! Ma non aspettate molto, alcune taglie sono già "sold out"!