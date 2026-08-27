Tra i consigli beauty più diffusi c’è quello di sciacquare il viso con acqua fredda per “chiudere i pori” e ottenere una pelle più liscia e compatta. Ma è davvero così?

L’idea che l’acqua fredda possa chiudere i pori è uno dei miti beauty più longevi. Probabilmente nasce dalla sensazione immediata che si prova dopo aver sciacquato il viso con acqua fresca: la pelle appare più tonica, compatta e meno lucida. Questo effetto visivo ha portato a pensare che i pori si restringano fisicamente, ma la realtà è diversa.

I pori sono piccole aperture della pelle attraverso cui fuoriescono sebo e sudore. Non sono dotati di muscoli che permettano loro di aprirsi o chiudersi a comando, perciò non possono modificare le proprie dimensioni in risposta alla temperatura dell’acqua.

Cosa fa davvero l’acqua fredda sulla pelle

Quando il viso viene a contatto con l’acqua fredda, i vasi sanguigni superficiali tendono a restringersi temporaneamente. Questo fenomeno, chiamato vasocostrizione, può ridurre per qualche minuto rossori e gonfiori, regalando alla pelle un aspetto più uniforme e fresco.

Inoltre, il freddo può contribuire a dare una sensazione di maggiore tonicità e compattezza, motivo per cui molte persone apprezzano questo gesto soprattutto al mattino. Tuttavia, si tratta di un effetto temporaneo che non modifica realmente la struttura dei pori.

Perché i pori possono sembrare più piccoli

Se dopo un risciacquo con acqua fredda i pori sembrano meno evidenti, il motivo è principalmente ottico. La pelle appare leggermente più tesa e meno congestionata, creando un effetto visivo che rende i pori meno visibili.

La dimensione dei pori dipende infatti soprattutto da fattori genetici, dalla quantità di sebo prodotta, dall’età e dall’elasticità della pelle. Per questo motivo non esiste una temperatura dell’acqua in grado di restringerli in modo permanente.

Acqua fredda o acqua calda: quale scegliere?

L’acqua molto calda non apre i pori, ma può ammorbidire il sebo presente sulla superficie cutanea e favorire una detersione più efficace. Allo stesso tempo, temperature eccessivamente elevate possono alterare la barriera cutanea, causando secchezza e sensibilità.

Per la maggior parte delle persone, gli esperti consigliano di utilizzare acqua tiepida durante la detersione. È una soluzione delicata che aiuta a rimuovere impurità e residui senza stressare la pelle.

Come minimizzare davvero l’aspetto dei pori

Se l’obiettivo è rendere i pori meno visibili, la strategia migliore non è giocare con la temperatura dell’acqua, ma puntare su una skincare mirata. Una detersione regolare, l’esfoliazione delicata e ingredienti come niacinamide, acido salicilico e retinolo possono contribuire a mantenere i pori puliti e a migliorarne l’aspetto nel tempo.

Anche la protezione solare quotidiana gioca un ruolo importante: preservando il collagene e l’elasticità della pelle, aiuta a prevenire l’allargamento dei pori legato all’invecchiamento cutaneo.

La conclusione

L’acqua fredda non chiude i pori, perché i pori non hanno la capacità di aprirsi e chiudersi. Può però offrire una piacevole sensazione di freschezza, ridurre temporaneamente gonfiori e rossori e rendere la pelle visivamente più compatta. Per ottenere pori meno evidenti nel lungo periodo, la vera differenza la fanno una skincare costante e prodotti formulati per mantenere la pelle sana ed equilibrata.