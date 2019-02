Un antipasto sfizioso e leggero, una versione delle polpette vegetariane, perfetta come antipasto, anche per un aperitivo a buffet. Le crocchette di piselli surgelati, sono facili da fare ed economiche, sono talmente buoe che una tira l'altra.

Ingredienti per 4 persone

100 gr formaggio grattugiato

qb olio di arachidi

qb olio di oliva

qb pepe

300 gr piselli

qb sale

1 cucchiaio sesamo semi

1 uova

qb lattuga

qb limone

2 cucchiaio farina





Come preparare le crocchette di piselli surgelati





1) fate scongelare 300 gr di piselli surgelati nel frigorifero, fateli bollire poi per 10 minuti in una pentola di acqua bollente salata. Scolateli e e passateli al passaverdura a fori fini per formare un purè.

2) Mettete il purè di piselli in una ciotola e unite 1 uovo, 100 gr di formaggio grattugiato, 2 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di semi di sesamo e insaporite con sale e pepe. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

3) Inumiditevi le mani e formate delle polpette della grandezza di una noce. Scaldate abbondante olio di arachidi in una padella e friggete le polpette, quando sono ben dorate, colatele e adagiatele su carta assorbente da cucina.

4) In una ciotolina preparate un condimento con olio di oliva, sale e succo di limone.

5) Prendete un piatto da portata, fate un letto di lattuga, adagiate sopra le crocchette e servitele ben calde con a parte la salsina.