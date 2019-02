Un antipasto fresco e raffinato, il pesce crudo incontra la verdura creando un'armonia perfetta di sapore all'insegna della leggerezza. Il carpaccio di branzino e cetrioli è facile da preparare e pronto in soli 20 minuti, servito con insalatina mista è il piatto perfetto da servire nel periodo estivo per un pranzo importante, accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco freddo.

20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb aceto bianco

200 gr branzino filetto

1 cipollotto rosso

qb colatura di alici

qb germogli misti

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

6 pomodoro

.5 limone

qb erba cipollina

1 cetriolo





Come preparare il carpaccio di branzino e cetrioli





1) Insaporite il filetto di branzino, cospargetelo di sale e fatelo riposare in frigorifero per almeno 10 minuti, poi sciacquatelo delicatamente sotto l'acqua corrente e rimettetelo in frigo.

2) Preparate l'insalatina mista. Lavate 6 pomodori ciliegini, tagliateli a pezzetti, aggiungete qualche filo di erba cipollina tagliuzzata e un filo di olio extravergine d'oliva. Lavate un piccolo cipollotto rosso, affettatelo finemente e conditelo con aceto di vino bianco, infine salate. Lavate 1 cetriolo e tagliatelo a rondelle sottilissime.

3) Preparate l'emulsione. In una scodella mettete 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, il succo di mezzo limone e mezzo cucchiaoio di colatura di alici e una macinata di pepe.

4) Togliete il filetto di branzino dal frigo e tagliatelo a fette sottili. Preparate un piatto da portata in cui disporrete a raggiera le fette di branzino alternate con le rondelle di cetriolo, fino a formare una corona. Al centro disponete l'insalatina e i germogli misti e per condire versate la citronette sul pesce prima di servire.