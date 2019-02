Croccanti fuori e morbidi dentro, così sfiziosi e invitanti che uno tira l'altro, perfetti da portare in tavola in una cena tra amici o da servire in un aperitivo a buffet. Gli antipasti fritti al prosciutto sono una golosità assoluta facili e veloci da preparare, ottimi da gustare con un fresco bicchiere di vino bianco.

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

50 gr fecola di patate

qb olio di arachidi

qb sale

200 gr prosciutto cotto

1 dl latte intero

8 gr lievito per torte salate

1 mazzetto/i erba cipollina

50 gr farina

200 gr formaggio fondente





Come preparare gli ANTIPASTI FRITTI AL PROSCIUTTO





1) Preparate la pastella. Unite in una ciotola 50 gr di farina e 50 gr di fecola di patate, poi unite 8 gr di lievito per torte salate e diluite versando 1 dl di latte intero a filo, aggiungete il sale e mescolate con una frusta per evitare che si formino grumi, fino a quando otterrete una pastella liscia e omgenea. Nel frattempo cuocete 1 mazzetto di erba cipollina in una pentola di acqua bollente per circa 30 secondi, poi aiutandovi con una pinza, scolatela e adagiatela su uno strofinaccio per farla asciugare.

2) Preparate gli involtini. Adagiate le fette di formaggio fuso sul piano da cucina, poi prendete 1 fetta unica da 200 gr di prosciutto cotto, tagliatela a bastoncini che andrete a mettere sul formaggio. Arrotolateli formando gli involtini e infine legateli con uno stelo di erba cipollina. Disponeteli su un piatto e metteteli nel congelatore per circa 15 minuti.

3) Friggete e servite. Prendete una padella e versate abbondante olio per friggere, tirate gli involtini fuori dal frizer e quando l'olio sarà ben caldo adagiateli nella padella fino a quando saranno ben dorati, scolateli e fateli asciugare su carta assorbente e serviteli subito su un piatto da portata, se vi piace accompagnati da insalata e fette di pancarrè tostate.