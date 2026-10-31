Se rimandate da mesi il grande riordino dell’armadio, siete in ottima compagnia: qui trovate ogni quanto farlo davvero, secondo i pro dell’organizzazione, e un calendario semplice da seguire.

Le principali guide italiane di organizzazione domestica concordano: l’armadio andrebbe svuotato e riordinato a fondo almeno due volte l’anno, di solito tra marzo e aprile e poi tra settembre e ottobre.

Il problema è che tra lavoro, famiglia e serate fuori nessuno ha voglia di passare i weekend a svuotare scaffali. Il dubbio resta: lo state facendo abbastanza spesso, troppo di rado, o in modo caotico?

La risposta veloce: il calendario base

Per la maggior parte delle persone, la risposta dei professional organizer è chiara: fare decluttering e riordino profondo dell’armadio due volte l’anno, in concomitanza con il cambio di stagione.

Lo indicano varie guide italiane, da StaiBenissimo a SapereDonna fino a Cose di Casa: primavera e autunno sono il momento perfetto per svuotare, selezionare cosa tenere e pulire bene ripiani, aste e cassetti.

Oltre al decluttering, gli esperti di pulizia domestica consigliano almeno due pulizie strutturali l’anno: passare l’aspirapolvere sul fondo, eliminare la polvere dai ripiani, controllare eventuali segni di umidità o muffa dietro e ai lati dell’armadio. Così proteggete i tessuti e tenete sotto controllo muffa e tarme.

Routine di manutenzione: settimana per settimana, mese per mese

Tra un riordino profondo e l’altro, quello che fa davvero la differenza sono le piccole abitudini. Diverse guide, come StaiBenissimo, suggeriscono di dedicare 5-10 minuti ogni settimana all’ordine dell’armadio.

In pratica significa svuotare la famosa sedia, rimettere al loro posto i capi “a metà” (indossati ma ancora puliti), piegare maglioni e jeans scappati dal ripiano e riportare le scarpe nella loro scatola. Sono gesti minimi, ma evitano l’effetto valanga.

Una volta al mese, invece, molte consulenti di immagine consigliano una micro-revisione dell’armadio di 20-30 minuti su una sola categoria: un mese solo scarpe, poi borse, poi sportivo, poi abiti eleganti. In dodici mesi avrete passato in rassegna tutto senza mai affrontare un’impresa titanica.

Segnali che è ora di riordinare, anche fuori stagione

Il calendario base funziona per molti, ma ci sono momenti in cui serve un reset extra. Il primo campanello d’allarme è quando l’armadio sembra un magazzino e non riuscite più a chiudere le ante.

Altri segnali: aprite l’anta e vi sentite subito confuse, indossate sempre lo stesso 20 per cento dei capi, vi serve troppo tempo ogni mattina per scegliere cosa mettere e finite per odiare tutto. Meno scelta visiva significa anche meno stanchezza mentale da decisioni ripetute, come confermano diversi studi recenti sulle abitudini quotidiane.

Ci sono poi i cambi di vita: nuovo lavoro con dress code diverso, trasloco, gravidanza, forte dimagrimento o aumento di peso. In questi casi l’armadio va riallineato alla vostra vita reale, senza aspettare il calendario.

Infine, se notate odore di chiuso, macchie di umidità, puntini sui tessuti o molta polvere, meglio anticipare: gli esperti di Cose di Casa e di altri magazine domestici parlano di almeno due controlli approfonditi l’anno.

Quanto spesso riordinare in base al tipo di guardaroba

Non tutte hanno lo stesso rapporto con i vestiti, quindi la frequenza ideale cambia. Pensate all’armadio come a un abbonamento: più “traffico” c’è, più controlli servono per evitare il caos.

Se avete pochi capi ben studiati, una sorta di capsule wardrobe, potete limitarvi a un decluttering leggero una volta l’anno più i due cambi stagione, concentrandovi soprattutto sulla pulizia e su piccoli aggiustamenti.

Se invece amate fare shopping e l’armadio è sempre pieno, meglio prevedere micro-decluttering stagionali per categoria: un pomeriggio solo jeans, uno solo maglioni, uno dedicato a borse e accessori, oltre ai due svuotamenti principali. È meno faticoso e molto più efficace che affrontare tutto in blocco.

In case con cabina armadio aperta sulla stanza, o in zone molto polverose e umide, le aziende di elettrodomestici come AEG consigliano una pulizia rapida almeno una volta al mese, più il riordino profondo semestrale. La polvere si deposita più in fretta e i tessuti hanno bisogno di più aria.

Trucchi da pro per decidere cosa tenere e cosa no

Stabilire ogni quanto riordinare serve a poco se poi rimettete dentro tutto. I professional organizer partono da una domanda chiave: questo capo veste la vita che avete adesso? Oppure custodisce solo i ricordi di qualche anno fa?

Un altro trucco molto usato è quello delle grucce al contrario: a inizio stagione appendete tutti i capi con la gruccia girata; alla fine, ciò che è ancora girato non è mai uscito di casa. Sono i primi candidati per la pila “via”.

Quando fate decluttering, aiuta anche preparare tre categorie fisse, come suggeriscono molte guide: una pila “tengo”, una “da donare o vendere”, una “da buttare o riciclare”. Così le decisioni sono più rapide e meno emotive.

Per prevenire il ritorno del caos, molte esperte consigliano la regola “uno dentro, uno fuori”: ogni nuovo acquisto attiva automaticamente l’uscita di un capo simile, da vendere, donare o trasformare in pigiama. L’armadio resta allineato a chi siete oggi, non a tutte le versioni passate di voi.