Cani e gatti sono di famiglia, finché i loro peli non colonizzano ogni vestito che indossate. Qui trovate una strategia completa per eliminarli da capi, lavatrice e asciugatrice senza drammi.

Chi convive con un animale domestico lo vede ogni giorno: i peli di cane e gatto adorano maglioni neri, cappotti di lana e leggings tecnici. Alcuni tessuti li imprigionano in profondità, altri li caricano di elettricità statica e li tengono ben visibili in superficie.

La buona notizia è che non serve infilare tutto in lavatrice a ogni uscita. Serve un metodo: intervenire prima del bucato, impostare bene lavatrice e asciugatrice, usare gli accessori giusti e lavorare un po’ sulla prevenzione. Così proteggete vestiti ed elettrodomestici, e salvate anche i nervi.





Perché i peli restano attaccati ai vestiti

Tessuti diversi, problemi diversi. Cotone e materiali lisci trattengono i peli soprattutto in superficie, quindi si rimuovono più facilmente con rullo adesivo o spazzola. Lana, pile, velluto e maglie a trama grossa li “intrappolano” tra le fibre.

I sintetici leggeri (poliestere, abbigliamento tecnico) si caricano di elettricità statica: i peli vengono attratti come da una calamita. In questi casi aiutano ammorbidente, aceto bianco o panni antistatici in asciugatrice.

Conta molto anche la tempestività. Un pelo appena depositato scivola via più facilmente. Dopo ore, con sfregamenti e calore, tende a incastrarsi. Tradotto: se potete, trattate il capo prima di abbandonarlo sulla sedia.





Prima del bucato: togliere il grosso a secco

Prima regola: non usate la lavatrice come aspirapolvere. Secondo gli esperti di cura della casa, rimuovere a mano il più possibile riduce i peli che finiscono nel filtro e nello scarico.

Portate i capi all’aperto e scuoteteli bene, senza sbatterli contro ringhiere o muri (rischiate di rovinare le fibre). Poi passate una spazzola levapelucchi o un rullo adesivo. Il rullo è perfetto per cotone, camicie, tessuti lisci e come “finitura” su tutto.

Per maglioni di lana, cashmere e capi delicati scegliete spazzole con superficie tessile morbida, passate sempre nella stessa direzione e con mano leggera. Sfregare con troppa energia può sollevare pelucchi e creare il famigerato pilling.

Su cappotti, giacche resistenti e grandi superfici funzionano benissimo i guanti in silicone o gomma: indossateli asciutti, passate la mano sul tessuto con movimenti lunghi. L’attrito raggruppa la peluria in piccoli mucchietti che potete eliminare a mano.

Per rifinire, soprattutto su vestiti scuri, usate panni in microfibra leggermente inumiditi, da passare delicatamente. Poi lavate subito il panno, così non redistribuisce peli al prossimo giro.





In lavatrice e asciugatrice: impostazioni anti-peli

Una volta tolto il grosso, potete passare al bucato. Il cestello non va mai sovraccaricato: i capi devono muoversi, altrimenti i peli restano intrappolati nelle pieghe. Anche il detersivo va dosato bene: troppo prodotto crea molta schiuma, che trattiene i peli invece di trascinarli via.

Se la vostra macchina lo permette, attivate sempre un risciacquo extra quando lavate capi “peli‑friendly”. Aiuta a portare fuori le ultime particelle. Nella vaschetta dell’ammorbidente potete versare un bicchiere di aceto bianco (circa 100-120 ml): riduce la carica elettrostatica e ammorbidisce le fibre, così i peli si staccano più facilmente. Alternatelo all’ammorbidente classico, soprattutto se avete tessuti molto delicati o colori intensi.

Palline cattura‑peli e salviette specifiche possono dare una mano, ma non sostituiscono la rimozione manuale prima del lavaggio. Funzionano meglio come supporto, non come soluzione magica.

Capitolo asciugatrice. Se i capi sono già asciutti ma coperti di peluria, impostate un ciclo ad aria fredda o a bassa temperatura di 10-15 minuti, con poche cose nel cestello. Il movimento e il flusso d’aria staccano molti peli, che finiscono nel filtro anti‑lanugine. Poi pulite subito il filtro e, se necessario, passate il cestello con un panno in microfibra leggermente umido.

Anche qui il cestello non va riempito troppo e le temperature vanno scelte in base al tessuto: niente programmi bollenti per i capi delicati, che rischiano di infeltrirsi o restringersi.

Rimedi lampo quando siete già vestite

Siete pronte per uscire e vi accorgete che il cappotto nero sembra il letto del gatto. Serve un kit salva‑outfit. Tenete in borsa o in auto un mini rullo adesivo, una piccola spazzola pieghevole e un panno in microfibra.

A casa o in ufficio, un guanto di gomma pulito fa miracoli sui tessuti robusti: passate la mano asciutta lungo il capo, controllando sotto una luce forte (vicino a una finestra, ad esempio). Concentratevi solo sulle zone critiche, evitando di stressare tutto il tessuto.

In emergenza potete usare anche del nastro adesivo, avvolto attorno alle dita con la parte collosa verso l’esterno, tamponando delicatamente. Solo su tessuti resistenti, mai su seta, chiffon o maglie molto fini.





Prevenire i peli sui vestiti in casa

La mossa più intelligente resta ridurre i peli in circolo. Una spazzolatura regolare del cane o del gatto, con lo strumento adatto al tipo di pelo, fatta in una zona facile da pulire, tiene a bada buona parte della muta.

Cucce, plaid e coperte vanno scossi all’aperto, spazzolati e poi lavati spesso, soprattutto nei cambi di stagione. Meglio dedicare loro un ciclo a parte in lavatrice, senza mischiarli ai vostri maglioni preferiti.

Infine, organizzate armadi e appoggi in modo “furbo”: vestiti puliti sempre chiusi, cappotti appesi e non lasciati sulle sedie, coperture lavabili su divani e poltrone dove gli animali amano dormire. Se notate una perdita di pelo improvvisamente eccessiva o aree senza pelo sul mantello, la mossa giusta è sentire il veterinario: così proteggete sia il guardaroba sia il benessere del vostro animale.