Da TikTok agli armadi di casa, il trucco del rotolo di carta igienica promette di cambiare il modo in cui gestiamo odore di chiuso e umidità. Come funziona davvero e quando usarlo senza rischi?

Negli ultimi mesi su TikTok e Instagram stanno spuntando video su un trucco domestico tanto semplice quanto geniale: il rotolo di carta igienica nell’armadio. Non parliamo di una nuova mania senza senso, ma di un metodo fai-da-te per tenere a bada odore di chiuso e umidità nei mobili di casa.

Il bello è che non serve comprare profumatori costosi o prodotti pieni di chimica: bastano un rotolo, qualche ingrediente che avete già in bagno o in cucina e un minimo di buon senso. Con un’attenzione: questi trucchetti aiutano, ma non sostituiscono una corretta aerazione degli ambienti.

Perché mettere un rotolo di carta igienica nell’armadio

La carta igienica è pensata per assorbire. In un armadio, questa stessa capacità torna utile per catturare parte dell’umidità e dei cattivi odori che si formano tra biancheria, asciugamani e vestiti riposti per settimane.

Se usate un rotolo di carta igienica profumata e lo appoggiate su un ripiano, lontano dal contatto diretto con i capi, succedono due cose: la carta assorbe gli odori sgradevoli e rilascia lentamente la sua fragranza. Il risultato è quell’effetto di “pulito recente” quando aprite l’anta e tirate fuori un asciugamano o un pigiama.

Funziona bene negli armadietti del bagno, dove stazionano accappatoi e teli che faticano ad asciugare del tutto, ma anche negli armadi delle camere, soprattutto se poco ventilati o contro pareti fredde.

Come usarlo: versione secca e versione con ammorbidente

Versione base, secca: prendete un rotolo nuovo, meglio con profumazione delicata. Appoggiatelo su una mensola, in un angolo, senza schiacciarlo sotto pile di vestiti. Un rotolo è sufficiente per un armadio di dimensioni standard; se avete una cabina armadio grande, potete metterne due in punti diversi.

Per potenziare l’effetto potete versare qualche goccia di olio essenziale (lavanda, agrumi, eucalipto) sul cilindro di cartone interno. Il cartoncino assorbe l’olio e diffonde un profumo più naturale. In genere è prudente cambiare il rotolo ogni due-tre settimane, o prima se la fragranza è svanita o la carta appare umida.

Versione “social”, con ammorbidente: qui il rotolo di carta igienica nell’armadio diventa un vero profumatore. Versate una piccola quantità di ammorbidente nel cartoncino interno, oppure su pochi strappi di carta, distribuendolo con le dita. Il rotolo deve restare solo leggermente umido. Se lo inzuppate, rischiate macchie sui ripiani e un eccesso di umidità.

Per sicurezza, molti tutorial consigliano di sistemare il rotolo in un contenitore aperto (una ciotolina, un vecchio bicchiere) o in un sacchetto traspirante, da appoggiare in un angolo dell’armadio, lontano dai tessuti. Questo metodo è particolarmente utile nell’armadio delle giacche e dei cappotti, che spesso restano chiusi per mesi e “odorano di chiuso” appena torna la stagione.

La durata? Di solito una-due settimane, poi il profumo cala. Se notate condensa, carta troppo bagnata o odore strano, sostituite tutto subito.

Mascherina, sale e bicarbonato: l’altro trucco anti‑umidità

Se preferite evitare l’ammorbidente, c’è un rimedio ancora più “da dispensa”. Serve una mascherina chirurgica pulita, una saponetta profumata, sale da cucina e bicarbonato di sodio.

Grattugiate un po’ di sapone in una ciotola, aggiungete due cucchiai di sale e uno di bicarbonato e mescolate. Aprite delicatamente la mascherina, inserite il composto tra i due strati di tessuto e richiudete con uno spago o un elastico, trasformandola in un piccolo sacchetto. Appendete il tutto all’interno dell’armadio.

Il sapone regala profumo, il sale e il bicarbonato aiutano ad assorbire umidità e odori. È una soluzione economica, riempibile di nuovo quando perde efficacia, ideale negli armadi davvero critici o nelle case particolarmente umide, come pianoterra o zone di mare.

Alternative naturali e limiti del trucco

Se amate i rimedi naturali, potete affiancare al rotolo di carta igienica nell’armadio piccoli sacchetti di lavanda essiccata, scorze di arancia o limone ben asciugate, oppure una ciotolina di bicarbonato con qualche goccia di olio essenziale. Il rotolo secco lavora più sulla gestione dell’odore di chiuso, questi extra aggiungono una nota olfattiva più personale.

C’è però un punto chiave: questi metodi non risolvono problemi strutturali di umidità o muffa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che la presenza di muffa negli ambienti chiusi può irritare le vie respiratorie, soprattutto nelle persone allergiche o asmatiche. Quindi, se vedete macchie nere sulle pareti dell’armadio, vernice che si scrosta o sentite un odore di muffa persistente, il profumatore fai-da-te non basta.

In questi casi serve lavorare sulle cause: arieggiare spesso, non riporre mai vestiti ancora umidi, distanziare l’armadio dalla parete fredda, valutare un deumidificatore o, nei casi più seri, un intervento tecnico sull’edificio.

Come regola di buon senso, considerate il trucco del rotolo di carta igienica nell’armadio come un alleato low cost per mantenere capi e biancheria più gradevoli da usare, non come una bacchetta magica. Usato con criterio, vi evita parecchi “uffa, sa di chiuso” davanti allo specchio prima di uscire.

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