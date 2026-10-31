Dai salotti di Bridgerton ai ricordi dei nonni: 50 nomi vintage per bambini che profumano di eleganza discreta, tradizione e quell’allure inconfondibile dello stile old money.

Negli elenchi dei nuovi nati compaiono sempre gli stessi nomi: Leonardo, Sofia, Alessandro, Giulia. Intanto, però, cresce un fronte di genitori che guarda indietro e pesca tra i cosiddetti nomi dei nonni, alla ricerca di qualcosa di più distintivo e raffinato.

Siti specializzati come Nostrofiglio.it, PianetaMamma.it e BimbiSanieBelli raccontano lo stesso fenomeno: l’ascesa dei nomi vintage, spesso ispirati a serie come Bridgerton o Downton Abbey, ma anche alla propria storia familiare. La chiave è lo stile old money: niente stravaganze, solo eleganza che regge benissimo il passare degli anni.

Perché scegliere un nome vintage in stile old money

Quando si parla di nomi old money si pensa a famiglie antiche, palazzi con scalinate di marmo, biblioteca di casa e argenteria di famiglia. In pratica: tradizione, classe, discrezione. Non servono effetti speciali, basta un nome che suoni importante senza urlarlo.

I nomi vintage piacciono perché sono rari ma non strani, facili da pronunciare e scrivere, spesso legati a figure storiche, letterarie o alla memoria dei nonni. Gli esperti di onomastica ricordano che questi nomi hanno un vantaggio non da poco: in genere “invecchiano” bene. Stanno bene su un neonato, ma anche su un avvocato, una medica, una direttrice d’orchestra.

Un nome old money, in sintesi, è classico ma non banale, solido ma non rigido. E di solito ha una bella storia da raccontare.

25 nomi vintage old money per bambina

Qui trovate 25 idee femminili dal sapore rétro: eleganti, musicali e con un certo potenziale da protagonista di romanzo.

Lucrezia – latino, indica “guadagno”, perfetto per un’eroina rinascimentale.

– latino, indica “guadagno”, perfetto per un’eroina rinascimentale. Beatrice – latino, “colei che rende beati”, dolce ma autorevole.

– latino, “colei che rende beati”, dolce ma autorevole. Adelaide – germanico, “nobile di stirpe”, sa di castelli e velluto.

– germanico, “nobile di stirpe”, sa di castelli e velluto. Vittoria – latino, richiama la vittoria e la determinazione.

– latino, richiama la vittoria e la determinazione. Cecilia – latino, legata alla musica e alla dolcezza.

– latino, legata alla musica e alla dolcezza. Adele – germanico, significa “nobile”, breve e sofisticato.

– germanico, significa “nobile”, breve e sofisticato. Agata – greco, “buona”, ricorda un cammeo antico.

– greco, “buona”, ricorda un cammeo antico. Agnese – greco, “pura”, delicata ma con carattere.

– greco, “pura”, delicata ma con carattere. Bice – da Beatrice, chic e rarissimo oggi.

– da Beatrice, chic e rarissimo oggi. Carla – germanico, “forte e libera”, sobria e d’impatto.

– germanico, “forte e libera”, sobria e d’impatto. Carmen – dal “giardino” biblico, intenso e teatrale.

– dal “giardino” biblico, intenso e teatrale. Dora – greco, “dono”, essenziale e pieno.

– greco, “dono”, essenziale e pieno. Elvira – germanico, suono misterioso e nobile.

– germanico, suono misterioso e nobile. Giuditta – ebraico, nome da quadro del Seicento.

– ebraico, nome da quadro del Seicento. Grazia – latino, rimanda a grazia e armonia.

– latino, rimanda a grazia e armonia. Ines – forma spagnola di Agnese, asciutta e chic.

– forma spagnola di Agnese, asciutta e chic. Iole – greco, “viola”, ha un tocco mitologico.

– greco, “viola”, ha un tocco mitologico. Irma – germanico, “forte”, breve e molto europeo.

– germanico, “forte”, breve e molto europeo. Lina – nato come diminutivo, oggi minimal e raffinato.

– nato come diminutivo, oggi minimal e raffinato. Luisa – franco-tedesco, “illustre combattente”. Classico da borghesia colta.

– franco-tedesco, “illustre combattente”. Classico da borghesia colta. Pia – latino, richiama devozione e serietà.

– latino, richiama devozione e serietà. Rachele – ebraico, “mite”, biblico ma modernissimo.

– ebraico, “mite”, biblico ma modernissimo. Rebecca – ebraico, “legame”, internazionale e deciso.

– ebraico, “legame”, internazionale e deciso. Rosa – fiore e nome, intramontabile su ogni età.

– fiore e nome, intramontabile su ogni età. Teresa – greco, “cacciatrice”, elegante e familiare.

25 nomi vintage old money per bambino

Per i maschi, l’immaginario si sposta su studi legali tappezzati di libri, club storici, vecchie fotografie in bianco e nero. Ecco 25 nomi con quel carisma tranquillo che fa subito buona educazione.

Saverio – basco/arabo, “nuova casa” o “colui che salva”. Solido e raro.

– basco/arabo, “nuova casa” o “colui che salva”. Solido e raro. Tancredi – germanico, “pensiero audace”, da romanzo storico.

– germanico, “pensiero audace”, da romanzo storico. Guido – germanico, “colui che guida”, sobrio e letterario.

– germanico, “colui che guida”, sobrio e letterario. Rodolfo – germanico, “famoso per la gloria”, molto aristocratico.

– germanico, “famoso per la gloria”, molto aristocratico. Alberto – germanico, “illustre per nobiltà”. Un grande classico.

– germanico, “illustre per nobiltà”. Un grande classico. Agostino – latino, rimanda a saggezza e cultura.

– latino, rimanda a saggezza e cultura. Alfonso – visigoto, “valoroso”, con sfumatura ispanica d’antan.

– visigoto, “valoroso”, con sfumatura ispanica d’antan. Ambrogio – greco, “immortale”, sa di Milano ottocentesca.

– greco, “immortale”, sa di Milano ottocentesca. Amedeo – latino, “ama Dio”, raffinato e artistico.

– latino, “ama Dio”, raffinato e artistico. Arturo – celtico, legato all’“orso”, cavalleresco e forte.

– celtico, legato all’“orso”, cavalleresco e forte. Camillo – antico nome sacerdotale, molto nobile.

– antico nome sacerdotale, molto nobile. Corrado – germanico, “coraggioso nelle decisioni”. Importante ma accessibile.

– germanico, “coraggioso nelle decisioni”. Importante ma accessibile. Domenico – latino, “del Signore”, caldo e familiare.

– latino, “del Signore”, caldo e familiare. Emilio – latino, “emulo”, gentile e internazionale.

– latino, “emulo”, gentile e internazionale. Ennio – latino, raro, con fascino da compositore.

– latino, raro, con fascino da compositore. Ettore – greco, “tenere forte”, eroico e moderno.

– greco, “tenere forte”, eroico e moderno. Ferdinando – germanico, “coraggioso nella pace”. Reale, in tutti i sensi.

– germanico, “coraggioso nella pace”. Reale, in tutti i sensi. Gregorio – greco, “vigile”, perfetto su un biglietto da visita.

– greco, “vigile”, perfetto su un biglietto da visita. Leandro – greco, “uomo del popolo”, romantico e mediterraneo.

– greco, “uomo del popolo”, romantico e mediterraneo. Mario – etrusco/latino, classicissimo, di grande tradizione italiana.

– etrusco/latino, classicissimo, di grande tradizione italiana. Oliviero – da “oliva”, elegante e un po’ francese.

– da “oliva”, elegante e un po’ francese. Piero – latino, “pietra”, colto e rassicurante.

– latino, “pietra”, colto e rassicurante. Romeo – greco, “pellegrino a Roma”, ha un’aura romantica.

– greco, “pellegrino a Roma”, ha un’aura romantica. Sebastiano – greco, “venerabile”, importante ma morbido all’orecchio.

– greco, “venerabile”, importante ma morbido all’orecchio. Vittorio – latino, “vittorioso”, da grande cinema italiano.

Con questi 50 nomi avete un ventaglio completo di idee rétro, eleganti e con quella sfumatura old money che oggi affascina tante famiglie: il passo successivo è solo pronunciarli accanto al vostro cognome e capire quale, istintivamente, “suona casa”.