Decluttering, non ti temiamo. Questi sono i passaggi giusti per farlo (e per non procrastinare più!)

Succede sempre così: apriamo l’armadio per prendere quel top che sarebbe perfetto con quella gonna...e in tre secondi ci ritroviamo letteralmente sommerse da una valanga di vestiti che non ricordavamo neanche di aver mai acquistato. E nonostante tutto, abbiamo ancora il coraggio di pensare "Non ho niente da mettermi"?

Il punto è che non ci serve altro spazio (e nemmeno altri abiti!). Quel che ci manca è il metodo: il decluttering è lo strumento giusto per avere una casa che ci somigli davvero. E si può fare con calma, step by step, senza trasformarlo necessariamente in un'esperienza negativa che tendiamo a rimandare più possibile.

Che cos’è davvero il decluttering e perché vi cambia la vita

Decluttering non significa solo "fare ordine": è anche decidere cosa merita di restare nella vostra casa e cosa no. Si tratta di togliere il superfluo per far respirare voi, non solo i cassetti.

I benefici? Meno stress visivo, più tempo (perché trovate le cose al primo colpo), più consapevolezza quando fate shopping.

Prima di iniziare: mindset, obiettivi e kit decluttering

Prima regola del decluttering perfetto: non si parte a caso. Chiedetevi che cosa volete. Un armadio dove vedere i look subito a colpo d'occhi? Un bagno ordinato e una cucina funzionale? Scrivete l’obiettivo stanza per stanza.

Poi fissate il tempo. Nessuna maratona da dodici ore: meglio slot più realistici. Trenta minuti per un cassetto, due ore per l’ingresso, 3/4 ore per l’armadio principale. Mettete questi appuntamenti in agenda come se fossero una manicure.

Infine, il kit necessario:

- quattro contenitori o sacchi: tenere / donare / vendere / buttare

- una scatola "forse" con la data scritta sopra (da riaprire dopo 3 mesi)

- etichette o pennarelli per non confondervi

- un lenzuolo o un telo da stendere sul letto quando svuotate l’armadio

Le 10 regole del decluttering perfetto

1) Partite da un’area piccola ma strategica

Ingresso, comodino o un’anta dell’armadio: vi dà subito un risultato visibile e motivante.

2) Svuotate completamente lo spazio

Metodo Marie Kondo style: tutto sul letto o sul tavolo. Solo vedendo il "prima", potete capire davvero quante cose avete.

3) Raggruppate per categorie

Jeans con jeans, camicie con camicie, borse con borse. Lo stesso in cucina: tazze con tazze, contenitori con contenitori. Così i doppioni saltano fuori da soli.

4) Fatevi la domanda dei 12 mesi

"L’ho usato negli ultimi dodici mesi?" Se la risposta è no, è candidato a essere eliminato. Bonus question: "Lo ricomprerei oggi, matcha bene col mio stile di adesso?".

5) Valutate rispetto al vostro stile di vita attuale

Lavorate da casa? Allora servono meno tailleur e più pezzi comodi. Non uscite quasi mai la sera? Quanti abiti da cocktail vi servono davvero?

6) Tenete i vostri "pezzi base"

Nel guardaroba: quei capi che si combinano tra loro e che indossate a rotazione. In cucina: le pentole che usate, non il servizio da dieci persone che tirate fuori solo a Natale.

7) Eliminate i doppioni

Tre paia di jeans neri identici, cinque golf grigi quasi uguali, sei mestoli di legno. Scegliete il migliore e salutate gli altri.

8) Usate le quattro scatole (più una)

Tenere / Donare / Vendere / Buttare + la scatola "non sono sicura". Se tra tre mesi non avete sentito la loro mancanza, la decisione è presa.

9) Decidete subito la "strategia d’uscita"

Dove porterete le cose da donare, su quale app venderle, dove buttare il resto. I sacchi pieni lasciati in corridoio per settimane non valgono.

10) Mantenere il risultato ottenuto

La regola top da seguire: "uno entra, uno esce", ossia per ogni nuovo capo o oggetto che entra in casa, uno deve uscire. Aggiungete dieci minuti al giorno di micro-decluttering su un cassetto o uno scaffale.

Il metodo step by step: esempio con l’armadio

Passo uno: scegliete l’armadio come "progetto" e limitatevi a lui. Lenzuolo sul letto, tutto fuori: vestiti, borse, cinture.

Passo due: dividete per categorie. Tutte le camicie insieme, tutti i pantaloni, tutti i vestiti. Guardate i mucchi: spesso la risposta sul "quanto è troppo" è già lì davanti ai vostri occhi.

Passo tre: capo per capo, fatevi tre domande: "L’ho messo nell’ultimo anno?", "Mi sta bene adesso, e non solo ‘quando perderò tre chili’?", "Se lo vedessi in negozio, lo ricomprerei?". Se colleziona due no su tre, va dritto dritto nella scatola dei pezzi da eliminare.

“Quando vedete tutto sul letto, capite davvero con cosa vivete,” una professional organizer mi ha raccontato in un’intervista. “È lì che iniziano le decisioni”. E aveva ragione.

Passo quattro: riorganizzate in modo funzionale. Capi quotidiani a portata di mano, capi per occasioni speciali più in alto, stagioni separate, magari per colore perchè l'impatto visivo è fondamentale. L’obiettivo però non è la foto da Pinterest, è non arrivare in ritardo al mattino.

Passo cinque: chiudete il cerchio. Programmate sul calendario il giorno per portare in beneficenza, caricate le foto per la vendita, buttate SUBITO ciò che è davvero da buttare.

Tre errori che rovinano ogni decluttering (e come evitarli)

Primo errore: tenere le cose "perché magari torna di moda / potrei dimagrire / chissà, un giorno". Ogni volta che vi viene questo pensiero, domandatevi: vi serve nella vita che fate adesso?

Secondo errore: affezionarvi ai doppioni. Se avete quattro identiche camicie bianche ma ne mettete sempre e solo una, le altre stanno rubando spazio e attenzione.

Terzo errore: lasciarvi bloccare dai sensi di colpa. "L’ho pagato troppo per darlo via", "me l’ha regalato mia zia, ci rimarrebbe male se lo sapesse", e via dicendo. L’oggetto ha già svolto il suo ruolo: vi ha dato gioia quando l’avete ricevuto o indossato. Ringraziatelo mentalmente e lasciatelo andare. La libertà che guadagnate vale molto di più.