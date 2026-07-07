Le borracce e i thermos possono diventare un ambiente ideale per batteri e biofilm se non vengono lavati correttamente. Ecco come pulirli ogni giorno in modo sicuro, evitando contaminazioni e scegliendo il metodo giusto per ogni materiale.

Ogni mattina riempite la borraccia, la infilate in borsa e via. Spesso, la sera, vi limitate a un risciacquo veloce sotto il rubinetto. Dal punto di vista dell’igiene, però, è come non lavarla affatto: in 24-48 ore all’interno si forma un biofilm, una pellicola invisibile in cui prosperano batteri, muffe e funghi.

Secondo gli esperti di igiene e i dati citati dall’Istituto Superiore di Sanità, gli oggetti che toccano la bocca vanno trattati come piatti e posate: si lavano dopo ogni utilizzo. Qui entra in gioco una guida pratica: come lavare bene borracce e thermos senza rovinarli, scegliendo il metodo giusto per ogni materiale.

Perché lavare borracce e thermos ogni giorno

Il contatto continuo con saliva e mani introduce nella borraccia microrganismi di ogni tipo, compresi batteri intestinali come Escherichia coli e Pseudomonas. In un ambiente umido e chiuso, senza lavaggio corretto, la loro crescita è rapidissima. Diversi studi hanno trovato che oltre la metà dei contenitori usati male risulta contaminata.

La regola base è semplice: lavare borracce e thermos ogni giorno, o dopo ogni uso. Ancora più importante se avete messo tè, caffè, succhi, bevande zuccherate o energetiche. Zuccheri e residui organici sono un vero buffet per i batteri e accelerano la proliferazione.

Gli esperti consigliano anche di cambiare l’acqua ogni 4-5 ore e di non berla se è rimasta nella borraccia per più di 24 ore, soprattutto se esposta al caldo o al sole. A questa routine quotidiana va affiancata una sanificazione più profonda almeno una volta alla settimana.

Come lavare bene borracce e thermos senza rovinarli

Materiale diverso, regole diverse. Il detersivo per piatti delicato e l’acqua calda sono il punto di partenza per tutti. La differenza la fanno spazzole, temperature e prodotti.

Borracce in plastica

Le borracce in plastica sono leggere e pratiche, ma si rigano facilmente e assorbono odori. Usate acqua tiepida, poco detersivo e uno scovolino morbido. Strofinare è fondamentale, ma senza danneggiare la superficie. La lavastoviglie è sicura solo se indicata dal produttore, altrimenti rischia di deformare la plastica e le guarnizioni.

Alluminio rivestito

L’alluminio rivestito ha una pellicola interna delicata. Evitate aceto, limone, cloro e lavastoviglie. Per la pulizia quotidiana bastano acqua tiepida e detersivo neutro. Il bicarbonato aiuta a eliminare odori e residui senza danneggiare il materiale.

Acciaio inox

L’acciaio inox è il materiale più resistente e igienico. Può tollerare acidi e spesso la lavastoviglie, ma attenzione ai modelli a doppia parete o verniciati. Per sanificare si possono usare aceto bianco o bicarbonato, evitando cloro e candeggina.

Tappi, guarnizioni e cannucce: la zona più critica

Il corpo della borraccia è facile da pulire, ma il problema è nel tappo. Filettature, guarnizioni in silicone e cannucce trattengono umidità e residui, diventando un ambiente ideale per i batteri.

Ogni lavaggio deve prevedere lo smontaggio completo della borraccia. Le guarnizioni vanno pulite separatamente con acqua calda e detersivo. Una volta a settimana è utile un ammollo con bicarbonato. L’asciugatura completa all’aria è fondamentale prima di richiudere.

Sanificazione profonda, errori da evitare e quando cambiare borraccia

Una routine corretta prevede:

lavaggio quotidiano di corpo e tappo

sanificazione settimanale

controllo periodico dello stato del contenitore

Gli errori più comuni includono: lavare l’alluminio in lavastoviglie, usare candeggina sull’acciaio, lasciare bevande zuccherate per ore, chiudere la borraccia ancora umida o usare spugne abrasive.

Nonostante la manutenzione, arriva il momento di sostituire borracce e thermos. È necessario farlo quando compaiono cattivi odori persistenti, muffe nelle guarnizioni, graffi profondi, ruggine, perdita di isolamento termico o perdite di liquido.