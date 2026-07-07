Vi capita di chiedere scusa anche quando vi pestano i piedi? La psicologia vede in questo gesto quotidiano un antico meccanismo di sopravvivenza

Secondo i dati più recenti, circa il 64% degli adulti ha vissuto almeno un'esperienza avversa nell'infanzia. Molti di loro da grandi fanno una cosa curiosa: chiedono scusa in continuazione, anche quando non hanno fatto nulla di male. Si scusano se qualcuno urta il loro carrello, se fanno una domanda in riunione, perfino quando mandano un messaggio. A prima vista sembra solo estrema cortesia. La psicologia racconta una storia molto diversa.

Per molti di voi il “mi dispiace” non è una scelta ponderata, ma un riflesso. Parte prima ancora che il cervello abbia valutato se avete davvero fatto un torto. Gli psicologi parlano di scuse compulsive: un'abitudine appresa presto, spesso in famiglie dove la pace dipendeva dal non dare fastidio. Lì, chiedere scusa era il modo più rapido per abbassare la tensione, calmare un genitore di cattivo umore, evitare critiche o silenzi gelidi.

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Scusa sana o scusa compulsiva? La differenza che sentite nel corpo

Dal punto di vista psicologico, una scusa sana arriva dopo un danno reale. Avete detto qualcosa di duro, avete mancato un impegno, vi rendete conto dell'impatto e volete riparare. Dopo, di solito, ci si sente più leggeri e chiari.

La scusa compulsiva funziona al contrario. Arriva prima ancora di capire se c'è stato un danno. Parte appena percepite un sopracciglio alzato, una pausa al telefono, un tono leggermente diverso. E non porta sollievo: lascia una sensazione di rimpicciolimento, imbarazzo, ansia. Diversi studi sul trauma relazionale spiegano che qui non vi sta guidando il senso di responsabilità, ma un allarme interno che cerca di prevenire qualsiasi possibile conflitto.

Molti di voi lo conoscono bene: vi scusate per occupare spazio, per fare una richiesta legittima, perfino per esprimere un'opinione diversa. Come se il semplice fatto di “esserci” dovesse essere giustificato continuamente.

Infanzia, fawn response e colpa imparata

Lo psicoterapeuta Pete Walker ha descritto questo schema come fawn response: la quarta risposta di sopravvivenza accanto a attacco, fuga e immobilizzazione. Non combattete, non scappate, non vi bloccate: vi adattate e compiacete. E il “scusate” diventa il vostro superpotere di sicurezza.

Questa risposta nasce spesso in case dove l'umore degli adulti era imprevedibile, le critiche arrivavano a sorpresa, i bisogni emotivi dei bambini venivano minimizzati. In quel contesto, imparare a chiedere scusa in anticipo è un gesto molto intelligente: se dite “colpa mia”, forse l’altro non esplode, non si chiude, non se ne va.

La trascuratezza emotiva, una delle esperienze avverse infantili più frequenti secondo il CDC, manda un messaggio chiaro: i vostri sentimenti sono troppo, ingombrano. Così molti bambini interiorizzano l’idea che avere bisogni sia già di per sé sbagliato. Da adulti non si scusano per un errore specifico, ma per il semplice fatto di avere desideri, limiti, emozioni.

Gli psicologi distinguono tra colpa reale e colpa irrazionale. Nel primo caso la colpa è proporzionata al fatto e orienta a riparare. Nel secondo nasce da insicurezze profonde e da regole interiori durissime, tipo “devo piacere a tutti” o “se qualcuno sta male è colpa mia”. Chi chiede sempre scusa, spiegano gli esperti, vive spesso immerso in questa seconda forma di colpa, che logora l’autostima e porta a mettere sempre gli altri un passo avanti.

Cosa succede nel sistema nervoso quando vi scusate per tutto

La teoria polivagale, elaborata dal neuroscienziato Stephen Porges e descritta in un articolo del 2022 su Frontiers in Integrative Neuroscience, aiuta a capire perché questo copione continui anche quando l’infanzia è finita. Il sistema nervoso autonomo fa continuamente una scansione dell’ambiente per capire se c’è pericolo o sicurezza, un processo chiamato neuroception. Nelle persone cresciute in ambienti emotivamente instabili, questa scansione è tarata verso il pericolo.

Risultato: anche una faccia neutra può essere letta come minacciosa. Un collega silenzioso sembra arrabbiato, un partner distratto viene percepito come deluso. Prima ancora che la parte razionale del cervello intervenga, scatta la risposta di compiacenza. Vi scusate, vi ridimensionate, cercate di “sistemare” l’altro, anche se non è successo nulla di oggettivamente grave.

Ricerche sul cosiddetto self silencing, tra cui gli studi della psicologa Dana Crowley Jack, collegano questo auto-silenziamento cronico a livelli più alti di depressione, ansia e stress fisiologico. Non è solo una questione di stile comunicativo: è il corpo che resta da anni in una posizione di allerta, con costi concreti sulla salute.

Alcuni studi hanno inoltre osservato che le donne si scusano più spesso degli uomini, non perché sbaglino di più, ma perché percepiscono più facilmente di aver dato fastidio. L’educazione di genere che premia la ragazza “brava, accomodante, che non crea problemi” fa il resto.

Nel lavoro, questo copione può intaccare la vostra autorevolezza: se ogni frase inizia con “scusate se disturbo”, il messaggio implicito è che valete meno del vostro interlocutore. Nelle relazioni affettive, purtroppo, chi si scusa sempre diventa terreno fertile per partner manipolatori, che scaricano la responsabilità su di voi sapendo che vi prenderete la colpa.

Come passare dalle scuse automatiche alla responsabilità consapevole

Uscire da questo schema non significa smettere di chiedere scusa, ma farlo per i motivi giusti. Un primo passo è fermarsi un attimo prima del “mi dispiace” e chiedervi tre cose: ho davvero fatto qualcosa che danneggia l’altro? Sto cercando di evitare una reazione che temo, più che riparare un errore? Mi sento in colpa per avere un bisogno legittimo o un’opinione diversa?

Se la risposta è “sì” alle ultime due, probabilmente è una scusa di paura, non di responsabilità. In quei casi potete sperimentare micro-cambiamenti: sostituire “scusa” con “grazie” quando è il caso (“grazie per la pazienza”, invece di “scusa il ritardo”), formulare una richiesta senza giustificarvi, provare in situazioni a basso rischio a non scusarvi e osservare cosa succede davvero.

Gli psicoterapeuti che lavorano con il trauma relazionale usano spesso approcci come EMDR, terapie somatiche e lavoro sui confini per aiutare a ricalibrare il sistema nervoso. La psicoterapia può essere utile soprattutto se vi riconoscete in alcuni segnali: vi scusate più volte nella stessa frase, vi sentite in colpa quando dite no, avete la sensazione costante di “chiedere troppo” anche per bisogni minimi.

La buona notizia è che questo modo di fare non è un difetto di carattere, ma un adattamento antico a contesti difficili. Non siete nate per chiedere scusa a ogni respiro. Il vostro “mi dispiace” può tornare a essere ciò che dovrebbe: un gesto forte, raro e autentico, da usare quando serve davvero.