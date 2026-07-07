Accanto alle sue destinazioni più iconiche, quest’estate il marchio inaugura una nuova apertura. E tra tante altre novità, lancia un programma di Pizza Masterclass curato da Golden Goose

Non cambia l'idea di fondo: offrire un modello di hospitality dinamica, conviviale, spettacolare. Anche le sue destinazioni più iconiche - da Saint-Tropez a Porto Cervo, da Ibiza a Forte dei Marmi, fino a Monte Carlo ed East Hampton - restano confermate è hanno da poco riaperto (tutte all'incirca fino alla metà di settembre).

Accanto a queste certezze, non mancano però alcune novità interessanti per il marchio del gruppo Majestas che propone una reinterpretazione contemporanea della pizza italiana attraverso un’esperienza che unisce ingredienti premium, servizio curato, intrattenimento e un’atmosfera distintiva.

La prima della stagione è la nuova apertura di Savelletri, sulla costa pugliese: una destinazione sempre più centrale nel turismo internazionale di alta gamma, dove autenticità mediterranea, hotellerie d’eccellenza e una scena gastronomica in forte evoluzione definiscono un nuovo modo di vivere l’estate italiana.

Creare, condividere, ricordare

Al centro della stagione, un concetto che interpreta il lusso non come ostentazione, ma come esperienza da vivere, condividere e ricordare. Una cena, una performance, un gesto creativo diventano così parte di un racconto più ampio, dove il quotidiano viene elevato attraverso attenzione al dettaglio, intrattenimento e partecipazione.

“Crazy Pizza è nato per rompere gli schemi dell’esperienza tradizionale e trasformare qualcosa di semplice in qualcosa di straordinario. Ogni location è pensata per essere vissuta, condivisa e ricordata,” racconta Flavio Briatore, Founder di Majestas.

Le Pizza Masterclass curate da Golden Goose

Per l’estate 2026, Golden Goose cura per Crazy Pizza un programma di Pizza Masterclass pensato per arricchire l’esperienza nelle principali location estive attraverso una dimensione più partecipativa, creativa e artigianale.

Golden Goose porta nell’esperienza Crazy Pizza il proprio approccio alla creatività: il valore del fatto a mano, della personalizzazione e dell’espressione individuale. Le masterclass saranno momenti guidati in cui gli ospiti potranno riscoprire il piacere del creare con le proprie mani, scoprendo l’arte della pizza, entrando nel cuore del processo creativo e vivendo l’esperienza da protagonisti.

Un incontro tra due realtà che condividono la stessa sensibilità: trasformare oggetti e gesti quotidiani come la pizza, la sneaker, la manualità e la personalizzazione, in linguaggi contemporanei di identità, lifestyle e appartenenza.

Le masterclass non saranno solo un’attività gastronomica, ma un rituale contemporaneo: un’occasione per creare insieme e trasformare la location in un luogo di incontro e condivisione. A cui chiunque lo desideri è invitata/o a partecipare!