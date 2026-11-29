I centrini della nonna non sono più obbligo d’arredo, ma neppure cimeli destinati al baule: oggi si giocano tutto tra nostalgia, design consapevole e riciclo creativo.

Dal 2020 l’uncinetto è tornato ovunque: nei guardaroba, nei tutorial fai-da-te, perfino sulle passerelle. Ma mentre borse e top crochet fanno consenso quasi unanime, sui centrini della nonna il dibattito resta acceso.

C’è chi giura che “fanno casa della zia” e li ha nascosti in fondo a un cassetto, e chi li espone orgogliosamente. In mezzo, una maggioranza silenziosa che si chiede: si usano ancora, o è ora di salutarli?

Perché i centrini dividono ancora le case italiane

Per capire il loro destino bisogna ricordare il loro passato. I centrini non erano solo decorazione: servivano a proteggere mobili lucidi da graffi, aloni e polvere, a coprire braccioli consumati, a dare un’aria “in ordine” alla casa.

In molte regioni facevano parte del corredo nuziale e raccontavano l’abilità delle donne di casa. Pensiamo ai merletti al tombolo abruzzesi o ai tessuti sardi in rilievo: ore di lavoro minuzioso, tramandato da madre a figlia.

Un pezzo di storia (e di identità)

Aprire oggi un cassetto pieno di centrini significa toccare con mano una certa idea di femminilità, di cura domestica, di tempo lento. Non stupisce che qualcuno li percepisca come “vecchi” e qualcun altro come rassicuranti, quasi terapeutici.

Il punto è che le nostre case sono cambiate: meno soprammobili, più superfici libere, arredi minimal. È normale chiedersi se quegli stessi centrini abbiano ancora spazio, estetico e pratico, in un salotto con divano modulare e tv a schermo piatto.

Si usano ancora? Dove vivono oggi i centrini della nonna

La risposta breve è: sì, ma quasi mai come una volta. Non li troviamo più su ogni mobile, dal televisore al comodino, bensì usati come dettaglio scelto o come materiale per progetti creativi.

Si usano ancora? Dove vivono oggi i centrini della nonna

La risposta breve è: sì, ma quasi mai come una volta. Non li troviamo più su ogni mobile, dal televisore al comodino, bensì usati come dettaglio scelto o come materiale per progetti creativi.

Quando restano davvero centrini

Nelle case in stile shabby chic, vintage o country i centrini sono ancora protagonisti, ma con una regola chiara: pochi, ben posizionati e in buone condizioni. Uno rotondo sotto una lampada su una consolle, uno ovale al centro di un comò, un piccolo centrino come sottovaso.

Si vedono anche in molti B&B di campagna, nelle seconde case al mare, nelle sagre e nelle chiese di paese. Lì non sono un vezzo nostalgico, ma un codice visivo: immediatamente riconoscibile, rassicurante, profondamente italiano.

Quando cambiano ruolo (e diventano attualissimi)

La vera rinascita però è altrove. I centrini della nonna oggi si trasformano in lampadari leggeri, acchiappasogni, pannelli decorativi, runner patchwork per il tavolo, fodere di cuscini. Il riciclo creativo li ha liberati dal solo compito di “sotto-oggetto”.

Nelle cucine artigianali, alcuni panettieri usano i centrini come stencil: si appoggiano sull’impasto e si spolvera la farina, lasciando disegni delicati sul pane o sulle torte. È un modo poetico per portare il gesto della nonna nel rito del forno.

Perfino in moda i centrini trovano nuova vita: cuciti su jeans e giacche, trasformati in colletti, inserti di borse, gioielli tessili. Emblematico l’abito indossato da Giulia De Lellis alla Mostra di Venezia, cucito con i centrini lavorati da nonna e bisnonna: tre generazioni in un unico look.

Come usare i centrini in modo moderno: poche regole e qualche idea

Regole di stile in tre mosse

Prima regola: quantità. In una stanza moderna, meglio uno o due centrini ben studiati che un’invasione su ogni superficie. Devono sembrare una scelta, non un riflesso automatico.

Seconda regola: colore e stato. Il bianco e l’écru funzionano bene con arredi contemporanei; i centrini ingialliti hanno senso solo in ambienti davvero vintage. Se il filo è rovinato, meglio destinarli al riciclo creativo.

Terza regola: proporzioni. Su un tavolino piccolo bastano 12-18 cm di diametro; per un grande vaso su una madia si può arrivare a 30. I centrini maxi oltre 40 cm devono avere una funzione chiara, per esempio come centro tavola importante.

Quattro idee facili da provare questo weekend

1. Quadretti da parete. Uno o più centrini incorniciati, magari su fondo colorato, diventano una mini galleria tessile. È il modo più semplice per valorizzare i pezzi migliori senza rischiare l’effetto “casa museo”.

2. Runner patchwork. Unendo con pochi punti diversi centrini si crea una striscia per tavolo o consolle. Su un tavolo di legno grezzo o su una laccatura bianca l’effetto è subito boho, molto fotografabile.

3. Cestini inamidati. Appoggiando i centrini bagnati di soluzione di amido o colla vinilica su una ciotola capovolta, si ottengono ciotoline rigide per chiavi, caramelle, gioielli. Perfette all’ingresso o sul comodino.

4. Stencil per dolci e pane. Un centrino pulito appoggiato su una torta o su un pane già cotto, spolverato con zucchero a velo o cacao, lascia un disegno delicato in pochi secondi. Zero spreco, massimo effetto “fatto in casa con amore”.

In definitiva, i centrini della nonna non chiedono di tornare identici a come li ricordiamo. Chiedono solo di essere guardati con occhi nuovi: non come imposizione di stile, ma come archivio di storie da cui scegliere cosa far rivivere, e cosa lasciare finalmente riposare nel baule.