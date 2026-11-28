Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 55 milioni di persone vivono con una forma di demenza, e ogni anno si aggiungono milioni di nuovi casi. Per medici e ricercatori la sfida è intercettare il declino cognitivo il prima possibile, quando le funzioni del cervello sono ancora in parte recuperabili o compensabili.

In questo quadro, un gesto quotidiano e apparentemente banale come la scrittura a mano sta attirando molta attenzione. Non conta solo ciò che una persona anziana scrive, ma come lo fa: la velocità di scrittura, le pause, il modo in cui organizza i tratti sulla pagina potrebbero raccontare molto dello stato di salute del cervello.

Perché la scrittura a mano è una finestra sul cervello che invecchia

Scrivere a mano richiede una combinazione raffinata di movimenti e processi mentali. C’è la componente motoria fine della mano e del polso, ma anche la memoria di lavoro che trattiene le parole da scrivere, il sistema del linguaggio che le traduce in lettere, e le funzioni esecutive che pianificano il gesto e lo controllano.

Quando l’età avanza, è normale che la calligrafia cambi un po’. La mano trema leggermente, la velocità di scrittura diminuisce, la firma si semplifica. Si parla di invecchiamento fisiologico, che non implica automaticamente malattia di Alzheimer o altre demenze.

Il deterioramento cognitivo lieve, invece, è quella zona grigia in cui memoria, attenzione e ragionamento iniziano a dare qualche problema, pur permettendo ancora una buona autonomia. Se il danno progredisce, si arriva alle diverse forme di demenza, tra cui l’Alzheimer. Test come il Mini-Mental State Examination (MMSE) aiutano a valutare lo stato cognitivo generale, ma spesso intercettano il problema quando i sintomi sono già evidenti.

Per questo i ricercatori cercano “spie” più sottili, da usare come strumenti di screening precoce. La scrittura a mano, proprio perché richiede la collaborazione di più aree del cervello, è un candidato naturale.

Lo studio dell’Università di Évora sulla velocità di scrittura

Uno studio recente dell’Università di Évora, pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, ha provato a capire se alcuni parametri della scrittura a mano potessero distinguere anziani con e senza declino cognitivo. Il campione comprendeva 58 persone tra i 62 e i 92 anni, residenti in strutture assistenziali: 38 avevano già una diagnosi di deterioramento cognitivo, 20 erano considerate cognitivamente sane.

Tutti hanno scritto usando una penna inchiostrante su un tablet digitale, che registrava in tempo reale il gesto grafico. I ricercatori hanno proposto compiti semplici, come tracciare linee orizzontali o fare punti, e compiti più complessi: copiare frasi e scriverle sotto dettatura, con diversi livelli di difficoltà linguistica.

I compiti più facili, basati solo sul controllo motorio di base, non sono riusciti a distinguere i due gruppi. Le differenze sono emerse quando il compito richiedeva uno sforzo cognitivo maggiore, in particolare nelle frasi dettate. Qui, nei partecipanti con compromissione cognitiva, la scrittura iniziava più tardi (tempo di avvio aumentato), durava più a lungo e richiedeva un numero maggiore di tratti per comporre le lettere. Anche l’ampiezza verticale risultava più irregolare.

La responsabile dello studio, Ana Rita Matias, ha spiegato che «la scrittura non è solo un’attività motoria, è una finestra sul cervello». Secondo la ricercatrice, quando memoria di lavoro ed esecutivo iniziano a cedere, il gesto grafico diventa più lento, frammentato e meno coerente nel tempo, soprattutto se il cervello deve fare più cose insieme: ascoltare, comprendere, trasformare parole in segni e guidare la mano.

Gli autori sottolineano però che si tratta di una ricerca esplorativa, su un campione limitato e specifico. La scrittura digitale non è una tecnica di diagnosi, ma un possibile strumento di screening non invasivo, da integrare con visite e test neuropsicologici tradizionali.

Come osservare la scrittura di un familiare e quando parlarne col medico

La tentazione, dopo aver letto di questi studi, è correre a confrontare i biglietti d’auguri della nonna negli anni. Prima di allarmarsi, conviene ragionare in modo strutturato, magari insieme al medico di famiglia.

Alcuni cambiamenti nella velocità di scrittura e nell’organizzazione dei tratti che meritano attenzione, se compaiono e si consolidano nel tempo, sono:

Rallentamento marcato e nuove pause lunghe durante la stesura di frasi, soprattutto se la persona sembra “bloccarsi” spesso prima di iniziare a scrivere una parola.

Scrittura “a pezzetti”, con molti più tratti per le stesse lettere rispetto al passato, come se il gesto fosse spezzato e meno fluido.

Lettere che cambiano spesso dimensione o inclinazione all’interno della stessa frase, senza che ci siano problemi visivi o posturali evidenti.

Difficoltà a mantenere la riga o la spaziatura abituale, con parole che salgono, scendono o si accavallano in modo nuovo rispetto alla grafia storica della persona.

Maggiore fatica nei compiti di dettatura rispetto alla semplice copia: la stessa frase, se copiata, viene scritta più facilmente che se ascoltata e trascritta.

Questi segnali hanno più significato se si accompagnano ad altri campanelli d’allarme: dimenticanze frequenti, disorientamento su date o luoghi, difficoltà a trovare le parole, cambiamenti del carattere. In presenza di un quadro del genere, ha senso fissare un appuntamento con il medico, che potrà proporre una valutazione presso un centro per i disturbi della memoriacon strumenti validati come il MMSE e test più approfonditi.

Intanto, osservare la scrittura a mano nel tempo può diventare un modo discreto per monitorare la salute cognitiva di un genitore o di un partner. Conservare qualche lista della spesa, un biglietto di compleanno, una breve lettera ogni anno permette di confrontare senza ossessioni, ma con uno sguardo informato.

Accanto al monitoraggio, resta utile “allenare” il gesto grafico: tenere un diario, copiare brevi brani, scrivere lettere o ricette ai nipoti. Non esistono prove che questi esercizi da soli prevengano l’Alzheimer, ma diverse ricerche indicano che mantenere attive le funzioni esecutive e la manualità fine contribuisce a una migliore riserva cognitiva. In Italia sono già in corso progetti sperimentali con tablet e penne digitali, come il protocollo HAND, pensati proprio per trasformare pochi minuti di scrittura in un possibile strumento di screening precoce, semplice e a basso costo.