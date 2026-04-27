In occasione del battesimo della sua bimba, Giulia ha scelto per la cerimonia in chiesa di indossare un trench oversize color sabbia, perfetto per la stagione!



Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato lo scorso fine settimana il battesimo della loro piccola Priscilla. Nonostante i due vivano entrambi a Milano, hanno scelto Roma come luogo per l'evento che si è svolto nella meravigliosa Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri al quale hanno preso parte i parenti e gli amici più vicini della coppia.







Il rapper Tony Effe ha raccontato sui social l'evento con alcuni scatti, rivelando inoltre i vari nomi della piccola che si chiama, per esteso, Priscilla Nella Lucilla Marie.

Per l'occasione Giulia de Lellis ha sfoderato un look molto particolare: ha deciso di sfoggiare l'abito per il "dopo-cerimonia" e presentarsi in chiesa con un trench oversize color sabbia portato strizzato in vita.







Un modello sicuramente di tendenza e decisamente versatile, ideale per costruire diversi outfit basati sul layering ma che anche da solo è in grado di catturare la scena. Tra i vari modelli in circolazione, questa variante ha sicuramente innumerevoli pregi: funziona sia di giorno che di sera, grazie alla lunghezza extra; il color sabbia è un jolly, non è né troppo scuro, né troppo chiaro; la cintura in vita permette di stringerlo in vita valorizzando la silhouette (ma volendo lo si può portare anche aperto con un paio di jeans e una maglietta leggera).... Insomma, un vero pezzo must have!





Se vi è venuta voglia di un nuovo trench, dando un'occhiata in rete troverete diverse proposte in circolazione! Noi abbiamo selezionato il trench firmato SEMICOUTURE, brand Made in Italy che propone un modello molto simile a quello indossato da Giulia!





Il trench in questione è in nylon di cotone, come quello di De Lellis, ha la chiusura doppiopetto con cintura in vita. Il colore è molto simile, un sabbia estremamente elegante e versatile, perfetto per look casual come per occasioni più speciali!



Se volete un trench simile a quello di Giulia De Lellis vi basterà andare sul sito semicouture.it