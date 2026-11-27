Ralph Lauren Home inaugura a Milano il suo primo negozio al mondo: due piani dedicati ad arredamento, design e artigianalità nel Quadrilatero della Moda

Entrare nell'universo Ralph Lauren significa immergersi in un'estetica ben precisa, fatta di eleganza senza tempo, riferimenti alla tradizione americana e un gusto particolare per gli ambienti caldi e vissuti. Lo stesso immaginario che ritroviamo nelle collezioni moda del marchio, tra giacche sartoriali, maglioni di cashmere e fantasie tartan, prende forma anche nell'arredamento, attraverso mobili, tessuti e oggetti pensati per costruire uno stile di vita completo.

È proprio a questo mondo che Milano dedica un nuovo indirizzo. Il 25 novembre ha infatti aperto, nel cuore del Quadrilatero della Moda, il primo negozio monomarca Ralph Lauren Home al mondo, interamente dedicato alle collezioni per la casa del brand americano.

La location non è casuale. Il nuovo store si trova in via della Spiga, a pochi passi dal flagship Ralph Lauren, dal Ralph's Bar e dalla boutique dedicata all'abbigliamento per bambini, rafforzando ulteriormente la presenza del marchio in uno dei luoghi simbolo della moda milanese.

Ma soprattutto, l'apertura rappresenta un nuovo capitolo nella storia di una linea che ha contribuito a portare il linguaggio della moda nel mondo dell'interior design. Nata nel 1983, Ralph Lauren Home ha costruito negli anni un'identità riconoscibile, capace di mescolare il fascino delle residenze di campagna inglesi, l'eleganza delle dimore americane e le atmosfere più rilassate delle case al mare.

Una visione che oggi trova a Milano uno spazio interamente dedicato, pensato per raccontare non soltanto i prodotti, ma anche il modo di vivere che li ispira.

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Dentro il nuovo Ralph Lauren Home di Milano, tra arredamento, design e artigianalità

Il nuovo negozio occupa due livelli di un palazzo storico in via della Spiga e richiama, già attraverso l'architettura degli interni, l'estetica raffinata che contraddistingue il marchio.

Pietra calcarea naturale, rovere, dettagli in bronzo, ottone invecchiato e ferro battuto definiscono un ambiente dall'atmosfera calda e sofisticata, lontano dall'immagine di uno showroom tradizionale.

Dall'ingresso ad arco, una scalinata conduce a un primo spazio dedicato alle collezioni stagionali. A inaugurarlo è la proposta Holiday, con decorazioni e complementi pensati per le festività natalizie: un'occasione particolarmente adatta per scoprire l'interpretazione del Natale firmata Ralph Lauren, tra richiami alla tradizione e dettagli ricercati.

Il percorso prosegue attraverso una successione di ambienti che presentano l'intero universo Ralph Lauren Home, dai mobili realizzati artigianalmente in Italia alle collezioni di illuminazione, passando per tessuti, rivestimenti murali e pavimenti.

Non mancano gli accessori che contribuiscono a definire l'identità di una casa: porcellane, cristalli, argenteria e oggetti decorativi, proposti accanto agli arredi per mostrare come materiali e stili differenti possano convivere in un insieme armonioso.

Particolare attenzione è riservata anche alla camera da letto, con uno spazio dedicato alla biancheria, ai cuscini, ai plaid e alle coperte in cashmere, tra le categorie più rappresentative della linea Home.

Al piano inferiore si trovano invece una galleria dedicata all'illuminazione e gli studi di interior design, dove clienti privati e professionisti possono richiedere consulenze e progetti personalizzati.

L'obiettivo è offrire un'esperienza che vada oltre la scelta di un singolo complemento, permettendo di immaginare ambienti completi, costruiti attraverso l'accostamento di arredi, materiali, colori e dettagli decorativi.

Ed è forse proprio questo l'aspetto più interessante dell'apertura milanese. Ralph Lauren Home interpreta la casa attraverso lo stesso linguaggio utilizzato nella moda, fatto di materiali di qualità, riferimenti classici e una particolare attenzione ai dettagli. I rivestimenti in legno, le texture ricche, le finiture metalliche e i tessuti dal carattere sartoriale contribuiscono a creare ambienti eleganti, ma pensati per essere abitati.

Un'estetica che non ha mai cercato di inseguire necessariamente le tendenze più passeggere e che, proprio per questo, continua a esercitare un grande fascino anche nell'interior design contemporaneo.

L'apertura si inserisce inoltre nella collaborazione tra Ralph Lauren e Luxury Living Group, parte di Haworth Lifestyle, avviata per sviluppare ulteriormente la presenza della linea Home. E la scelta di Milano assume quindi un significato particolare: capitale internazionale della moda, ma anche punto di riferimento per il design e l'artigianalità, la città rappresenta un luogo naturale in cui far incontrare questi due universi.

Per chi ama l'arredamento, il nuovo negozio diventa così un indirizzo interessante da scoprire durante una passeggiata nel Quadrilatero, anche semplicemente per lasciarsi ispirare da un modo di interpretare gli interni che mette al centro il carattere e la personalità degli ambienti.

Perché, come ha ricordato lo stesso Ralph Lauren in occasione dell'apertura, la casa è un riflesso della vita che creiamo. E il nuovo spazio milanese racconta proprio questa idea: un arredamento che non si limita a seguire uno stile, ma contribuisce a definire il nostro modo di vivere.