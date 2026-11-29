Primogeniti ligi al dovere, secondogeniti creativi, figli di mezzo dimenticati, figli unici viziati: tra meme di famiglia e studi con centinaia di migliaia di persone, quanto conta davvero l’ordine di nascita?

Nel 2015 una ricerca su oltre 17.000 fratelli e sorelle in Germania, Stati Uniti e Regno Unito, pubblicata su una rivista scientifica internazionale, ha lanciato una piccola bomba: l’ordine di nascita non sembra determinare in modo netto la nostra personalità. I grandi tratti psicologici restano molto simili, che siate nati primi, secondi o ultimi, con solo un lieve vantaggio cognitivo per i primogeniti.

Intanto, nelle famiglie italiane, continuano le battute: il grande «responsabile», il piccolo «viziato», il figlio unico «egoista per definizione». Tra cene di Natale e chat di genitori, i ruoli sono quasi un copione. Ma se ci affidiamo ai dati, quanto pesa davvero la posizione in famiglia rispetto a tutto il resto?

Da Adler alle storie di famiglia: perché l’ordine di nascita ci affascina

L’idea che i primogeniti siano seri e affidabili, i secondogeniti competitivi, gli ultimi più coccolati e i figli unici adultizzati nasce, in psicologia, con Alfred Adler. Per lui il posto tra fratelli influenzava il carattere perché cambiavano aspettative e attenzioni dei genitori.

Adler parlava anche di ordine di nascita psicologico: conta meno il numero sulla carta d’identità e più come si vive il proprio ruolo. Un secondogenito con otto anni di distanza dal maggiore può crescere, di fatto, come “primo” di una seconda fase familiare. In una famiglia ricostituita, la terza di quattro può sentirsi la grande di un nuovo ramo di fratelli.

Queste idee hanno ispirato la famosa «teoria della nicchia familiare»: ognuno si ritaglia uno spazio diverso per emergere. Il serio, il brillante, l’artista, la pacificatrice. Una narrazione irresistibile, perché dà ordine al caos delle relazioni domestiche e rende subito “leggibili” fratelli e sorelle.

Il problema? Funziona benissimo nelle chiacchiere di famiglia, molto meno quando entra in gioco la statistica. Studi piccoli, campioni molto omogenei, famiglie confrontate tra loro senza considerare differenze culturali, economiche, di salute mentale dei genitori: la ricerca storica sull’ordine di nascita è piena di trappole metodologiche. E di conferme selettive: ricordiamo solo gli esempi che confermano lo stereotipo e ignoriamo tutto il resto.

Ordine di nascita e personalità: cosa mostrano i grandi studi

Lo studio pubblicato nel 2015 su PNAS, con più di 17.000 fratelli, ha usato il modello dei Big Five (apertura mentale, coscienziosità, estroversione, gradevolezza, stabilità emotiva). Risultato: nessuna differenza robusta collegata al fatto di essere primi, secondi o ultimi. Solo un’intelligenza leggermente più alta nei primogeniti, probabilmente legata al maggiore tempo esclusivo passato con i genitori nei primi anni.

Un lavoro ancora più imponente arriva da Michael Ashton della Brock University e Kibeom Lee dell’Università di Calgary. Con il loro modello HEXACO (onestà-umiltà, emotività, estroversione, gradevolezza, coscienziosità, apertura all’esperienza) hanno raccolto online i dati di oltre 770.000 adulti. Numeri che permettono di cogliere anche effetti minuscoli.

Gli autori hanno usato una misura chiamata «d di effetto». In parole semplici, indica quanto sono diversi due gruppi al netto della dimensione del campione. Valori intorno a 0,2 sono già considerati piccoli, e nella maggior parte dei casi le differenze legate all’ordine di nascita restano persino più basse, intorno a 0,1.

Tradotto nella vita reale: se confrontiamo cento primogeniti e cento ultimogeniti, le loro personalità si sovrappongono quasi del tutto. I ricercatori hanno trovato due tendenze interessanti ma lievissime: chi cresce in famiglie numerose tende a essere più cooperativo (semplicemente perché negoziare e condividere è la routine). Inoltre primogeniti e figli unici risultano un po’ più alti in apertura all’esperienza e curiosità intellettuale, forse perché sono più spesso incoraggiati a esplorare o hanno avuto più ascolto adulto.

Gli stessi autori ricordano anche un possibile effetto-specchio: genitori che percepiscono i figli come cooperativi e facili possono decidere di averne altri. In questo caso non è l’ordine di nascita a creare il carattere, ma il carattere dei primi figli a influenzare la dimensione della famiglia.

Primogeniti, secondogeniti, figli unici: come usare (bene) le etichette

Se i dati dicono che le differenze sono minime, perché voi vi riconoscete così tanto negli stereotipi? Perché l’ordine di nascita diventa spesso una sceneggiatura che la famiglia ripete per anni. «Tu sei il grande, dai l’esempio», «Tu sei quella sensibile», «Tu sei il piccolo di casa»: frasi che, ripetute migliaia di volte, modellano comportamenti e aspettative.

Per i primogeniti questo può voler dire diventare iper-responsabili, performanti, incapaci di chiedere aiuto. I secondogeniti e i figli di mezzo, per distinguersi, possono scegliere la strada della creatività, dell’ironia, o al contrario della ribellione. Gli ultimogeniti vengono spesso protetti più a lungo, con il rischio di ritrovarsi adulti considerati ancora “i piccoli” di famiglia.

Sui figli unici pesa un pregiudizio storico: egoisti, poco allenati alla condivisione, troppo centrati su sé stessi. Le ricerche non confermano questo quadro. Non emergono differenze sistematiche in empatia o capacità sociali rispetto a chi ha fratelli. Spesso, anzi, i figli unici sviluppano ottime competenze nel parlare con gli adulti e una forte autonomia.

Cosa farne, allora, di queste etichette? Possono essere uno specchio ironico, non una condanna. Se vi riconoscete nel clichè del primogenito “salvagente”, potete chiedervi quanto di quel ruolo volete ancora tenere. Se siete figli di mezzo, magari scoprite che la vostra abilità di mediazione è una risorsa, non un destino di invisibilità. Se siete figli unici, potete valorizzare indipendenza e profondità di pensiero, lavorando allo stesso tempo sulla negoziazione nelle relazioni.

E se siete genitori, la buona notizia è chiara: non rovinerete i figli scegliendo di fermarvi a uno o di avere una famiglia numerosa. Contano molto di più lo stile educativo, lo stress, il supporto che ricevete, la qualità del tempo condiviso. Un accorgimento però fa la differenza: evitare di trasformare l’ordine di nascita in un verdetto. Meno «tu sei sempre stato così», più «oggi come ti senti?» e «di cosa hai bisogno?». L’ordine in cui si arriva in famiglia colora la storia; a scriverla, però, siete ancora voi.