Da dove iniziare quando si è alle prese con il progetto di un bagno? Ecco qualche consiglio per non sbagliare

Anche quando è di piccole dimensioni, il bagno merita sempre le nostre cure e una buona dose di creatività.

Il primo passo per progettarne uno funzionale e dall'aspetto gradevole è riconoscere pienamente il suo ruolo, destinandogli un budget adeguato: sarà l'unico presente nella casa? Sarà privo di aperture e dunque cieco? Dovrà prevedere anche uno spazio per la lavanderia? La sua progettazione, inoltre, presuppone un riconoscimento delle abitudini degli utilizzatori finali: per i "disordinati cronici" o per chi va sempre di fretta, ad esempio, è sempre preferibile abbinare rivestimenti e piastrelle facilmente pulibili oppure investire su mobili robusti, con ampi spazi interni.

Cerchiamo di fornirvi una bussola per non perdere l'orientamento in fase di progettazione!





Un progetto davvero su misura

Un rilievo eseguito a regola d'arte è il passo fondamentale da compiere per iniziare a progettare il proprio bagno. Di pari passo, va definito il budget, fissando un eventuale margine per imprevisti o ripensamenti in corso d'opera.

Photo Credits: Arredo bagno completo; Modello DRESSY COMP 02; Collezione Dressy; Produzione Idea





Vasca, doccia o entrambe?

Identificare e stabilire in un elenco chiaro le richieste da soddisfare consente al professionista coinvolto nella progettazione del bagno di ridurre i tempi di lavoro e di elaborare un intervento in linea con le reali esigenze. Prima di iniziare le visite negli showroom, è importante chiedersi, ad esempio, se si desidera una vasca o una cabina doccia; se si ritiene il bidet una presenza imprescindibile; se il doppio lavabo viene considerato un'opzione interessante. Tutte questioni da risolvere prima di ogni ulteriore passaggio.

Photo Credits: Box doccia con porta pivotante; Modello SOHO MW+ML; Collezione Showering; Produzione Glass1989





Combinare funzionalità e bellezza

Bello e funzionale: è questo il "traguardo" verso il quale punta ogni processo di progettazione del bagno. Se il parametro della bellezza può essere soddisfatto attraverso l'elaborazione di immagini tridimensionali che mostrano come sarà il bagno una volta installato e visionando tante possibili alternative, la capacità dei sanitari e degli arredi può essere verificata "sul campo", testando e "toccando con mano" i vari modelli disponibili sul mercato. Dunque, concedetevi tempo per individuare la combinazione giusta per voi!

Photo Credits: Arredo bagno completo;Modello STRATO 25; Collezione Strato; Produzione INBANI





Pulizia, igiene e luce

Un'adeguata illuminazione, concentrata nella zona lavabo, contribuisce a rendere il bagno un vano piacevole, in grado di assecondare pienamente le esigenze degli utenti, ed evita la formazione di sgradevoli zone di ombra, nelle quale lo sporco può condensarsi con facilità. Rimandi visivi tra lampade e superfici riflettenti o lucide, così come la creazione di efficaci connessioni tra specchi e luce naturale, in ingresso da finestre o portefinestre migliorare la visibilità e fruibilità interna: proprio per questo anche la luce necessirà di una progettazione su misura.

Photo Credits: Specchio a parete con contenitore per bagno; Modello R1; Design by Monica Graffeo; Collezione R1; Produzione Rexa Design





Seguire con rigore il concept definito

Un grande budget non sempre è sinonimo di un bagno convincente sotto tutti i punti di vista. Al contrario, tenersi alla larga dagli errori più comuni e seguire un indirizzo definito in maniera univoca, dimostrando interesse anche verso soluzioni innovative e originali, costituiscono le premesse per approdare a un risultato superbo, di cui essere soddisfatti giorno dopo giorno.

Photo Credits: Arredo bagno completo; Modello SET ALMERIA 600; Produzione HISPANOBELUX