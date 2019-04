Piccolo, grande, privo di finestre: non importa come sia il vostro bagno. Per renderlo moderno, provate a considerare l'acquisto di un lavabo da appoggio.

Vi stuzzica l'idea di introdurre nel vostro bagno moderno un lavabo da appoggio e vorreste saperne di più?



Siete alle prese con la progettazione del bagno e vorreste raccogliere idee e regole per non sbagliare?



Date un'occhiata a questi cinque suggerimenti introduttivi, utili per iniziare a orientarvi nello sterminato micro-cosmo dell'arredo bagno.





1. Operazione bagno moderno

In costante evoluzione e metamorfosi, il mondo dei bagno va vissuto come una sorta di "rivoluzione" l'introduzione dei lavabi da appoggio. Questi modelli si sono progressivamente fatti strada accanto ai più tradizionali e consolidati modelli da incasso. Fin dalle prime battute, questa novità è stata accompagnata da un'idea di modernità ed è stata considerata come un "must have" per dare vita a un bagno moderno.



Photo Credits: D TAGLIO | Lavabo in marmo di Carrara by Rexa Design

2. Basta poco per rinnovare

Sia quando si è alle prese con l'arredamento di un bagno piccolo, sia quando si punta a introdurre in questo vano solo pochi elementi nuovi, senza grandi investimenti sul fronte del budget, il lavabo da appoggio è uno dei sanitari che destano maggiore interesse, grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a contesti e stili eterogenei. Inserirlo, ad esempio, in un bagno esistente contribuisce indubbiamente a donare un aspetto più contemporaneo a una delle zone fondamentali di questa stanza.

Photo Credits: BLEND | Lavabo da appoggio by Artceram

3. Attenzione a dimensioni e forma

L'ampia gamma di lavabi da appoggio in distribuzione, come confermano i 10 modelli perfetti per ogni budget, può essere considerata un punto di forza di questo tipo di sanitario. Bordi alti o ridottissimi, forme in grado di soddisfare le esigenze anche dei bagni più piccolo, spessori variabili, finiture spesso sofisticate o realizzate con materiali di pregio estendono la possibiità di scelta, senza lasciare insoddisfatti quanti sono alla ricerca pezzo giusto, insolito o creativo per un bagno moderno.



Photo Credits: UKIYO-E | Lavabo da appoggio by Olympia Ceramica

4. Vantaggi e svantaggi di un lavabo da appoggio

Accanta alla versatilità e alla modernità, non dovrebbe mai mancare la funzionalità. Per questo, prima di acquistare un lavabo da appoggio è buona regola comprendere quale sarà il suo effettivo impiego all'interno della casa. Per gli utenti che possiedono un solo bagno e non hanno un locale o un angolo lavanderia, il lavandino tradizionale viene considerato di maggiore utilità, oltre che può facile da pulire. Fate le opportune riflessione e, come sempre, confrontatevi con gli addetti del settore e con il vostro progettista di fiducia prima di procedere con la scelta definitiva.

Photo Credits: BJHON 1 | Lavabo da appoggio by Agape

5. Dotazioni innovative per un bagno (davvero) moderno

A rendere un bagno moderno non sono solo i sanitari più giusti per quello specifico vano, la presenza di impianti innovativi e sicuri, un'illuminazione accattivante e in grado di variare a seconda delle esigenze: anche gli accessori contribuiscono in maniera determinante a conferirgli un'impronta di modernità. Vari modelli di lavabi da appoggio, ad esempio, possono essere dotati di elementi aggiuntivi che ne rendono ancora più semplice l'uso quotidiano.

Photo Credits: STEP by Ex.t

Photo Credits Cover: COLLARO | Lavabo ovale by Villeroy & Boch