Archiviata l'era del bagno inteso come vano di servizio, questa stanza ha definitivamente acquisito centralità nell'ambiente domestico.

Esistono delle strategie di arredo che consentono di conservare l'aspetto di un bagno moderno nel lungo periodo?



Ci sono, in altre parole, arredi, accessori ed elementi decorativi in grado di resistere allo scorrere del tempo, preservando la loro iniziale modernità? Il continuo superamente dei trend e l'introduzione di nuovi materiali, stagione dopo stagione, rende difficile fornire risposte univoche e definitive a tali quesiti.



In ogni caso, alcuni consigli sul fronte dell'arredamento del bagno possono risultare di grande utilità quando non si desidera rincorrere un certo stile temporaneo, ma si preferisce dare vita a un ambiente funzionale, "bello da vivere" e incurante della moda del momento.

1. "Scolpire" con la luce

Saper illuminare in maniera adeguata il bagno non è un gioco da ragazzi. Prima di procedere alla progettazione dell'impianto e all'acquisto dei corpi illuminanti, è importante avvalersi dei consigli degli esperti e dell'ausilio preventivo di una guida al'illuminazione . In questo modo, ad esempio, si può comprendere che la luce non possiede solo un ruolo funzionale all'interno del bagno. Se ben impiegata, diventa co-protagonista dell'ambiente, contribuendo a rendere sempre gradevole la permanenza.



2. Largo all'immaginazione

Ingannare l'occhio con finte prospettive o "riflessi ipnotici"? Anche in bagno si può! Sottoposto a intensi utilizzi, giorno dopo giorno, un bagno conserva la sua modernità anche riescendo a non smettere di stupire lo sguardo. E, a volte, basta davvero combinare la giusta pavimentazione con un'ampia superficie specchiante per ottenere il tanto desiderato "effetto wow"!

3. Quando il total white... scintilla!

Per voi bagno sempre moderno equivale a bagno minimal? Provate a considerare di introdurre nella vostra palette materiale e finiture elementi specchianti o ludici, che potreste inizialmente sentire meno vicini alla vostra sensibilità e al vostro gusto. Eppure, specie nel lungo periodo e nei piccoli bagni, potrebbero finire per rivelarvi tutto il loro potenziale.

4. Rivestimenti d'autore

Geometrie rigorose ma dall'indole bizzarra; mix di colori in grado di superare indenni la "prova del tempo": per un bagno sempre moderno, la scelta del rivestimento costituisce un passaggio essenziale.

5. Lucido + opaco

Mai pensato alla possibilità di associare elementi con finitura lucida con dettagli brillanti, lucidi e in grado di riflettere la luce naturale? Potrebbe essere la carta vincente per personalizzare il vostro prossimo bagno, senza rinunciare a un'impronta moderna.

6. La rivincita del legno

Per anni considerato un materiale di "serie b", per quanto riguardo l'arredamento del bagno, il legno ha definitivamente conquistato la centralità che merita anche in questo ambiente della casa. Ecco perché investire in elemento di arredo bagno in legno potrebbe rivelarsi un'idea vincente e moderna, anche nel medio-lungo periodo.

7. Valorizzando ogni centrimetro

Nulla contribuisce a rendere moderno un bagno quanto una progettazione accurata e scrupolosa, come quella firmata da un professionista del settore. La valorizzazione di questa stanza, soprattutto quando le dimensioni sono ridotte, passa attraverso un progetto tailer made, in grado di donare al vano una precisa identità.

8. Incastri tra piani e volumi

Rendere un bagno moderno non vuol dire acquistare sanitari di recente produzione e collocarli nello spazio: è necessario un progetto, che tenga conto delle esigenze del committente, del suo budget e delle potenzialità del vano a disposizione. Una combinazione creativa di piani e volumi, ad esempio, rence possibile persino il posizionamento della tanto desiderata vasca da bagno!