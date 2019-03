Come trovare il lavabo d'appoggio giusto per il proprio bagno (e in linea con il proprio budget)? A voi la scelta, tra queste 10 alternative.

Il ruolo del lavandino è centrale nell'arredamento del bagno. Non si tratta solo di riconoscere l'imprescindibile funzionalità di questo elemento d'arredo nell'ambiente bagno, ma di acquisire consapevolezza della sua influenza sullo stile complessivo del vano.



Le soluzioni più moderne includono lavabi sospesi e lavabi da appoggio, a loro volta disponibili in una nutrita gamma di soluzioni materiali, dimensioni e forme. Proviamo a fare chiarezza, con un occhio di riguardo anche al budget, con questa carrellata di proposte, adatte a tutti i tipi di bagno.



1. Lavabo d'appoggio moderno

Su progetto del designer britannico Robin Levien, questo lavabo da appoggio dispone di bordi alti, angoli smussati e spessore ridotto. Appartiene a una collezione realizzata con uno speciale materiale ceramico: il Diamatec, considerato estremamente durevole.

Photo Credits: Ideal Standard





2. Lavabo d'appoggio in vetro di Murano

Adatto a chi ama le trasparenze - e non ha paura di osare - il lavabo in vetro di Murano, prodotta da Rexa Design in finitura bronzo o grigio, presenta una silhouette elegante, accompagnata da un sinuoso profilo.

Photo Credits: Rexa Design





3. Lavabo da appoggio rotondo in ceramica

Fa parte della Collezione Shui ed è stato progettato da Paolo D'Arrigo questo lavabo da appoggio dal design essenziale e dall'animo contemporaneo. È in grado di assecondare le esigenze di quanti desiderano introdurre nell'ambiente bagno sanitari colorati: oltre al classico colore bianco, è infatti disponibile anche in nero, nero ludico, grigio antracite, muschio, cipria e altre tonalità.

Photo Credits: Ceramica Cielo





4. Lavabo da appoggio rettangolare in lamiera

Osservandolo dall'alto, ad esempio durante l'uso, questo lavabo da appoggio progettato da Piero Lissoni svela il suo "segreto": sebbene si qualifichi come un "bacino" in metallo piegato, il suo fondo si integra con i piani in pietra che gli fanno da base.

Photo Credits: Boffi





5. Lavabo da appoggio colorato

Doppia identità cromatica e ben quattro forme distinte per i lavabi da appoggio in TitanCeram - un materiale ceramico dotato di ossido di titanio all'interno - della linea Artis. Tra i quindici colori sviluppati, anche il verde Mint, il giallo Lemon, il rosa Powder e il nero Coal Black.



Photo Credits: Villeroy & Boch









6. Lavabo da appoggio rettangolare

Dedicato a chi sogno un bagno moderno, dal design rigoroso e dalle linee precise, il lavabo da appoggio Basica disegnato da Daniele Lago è in grado di combinare modernità e tradizione. Come? Impiega l'intramontabile ceramica bianca lucida a un volume netto. E, in più, è anche utilizzabile freestanding.

Photo Credits: LAGO





7. Lavabo da appoggio ovale

AAA: soluzioni per piccoli bagni moderni cercasi? Potrebbe fare al caso vostro questo lavabo da appoggio di forma ovale, grazie alle sue interessanti dimensioni: cm 75 x 45 x 12.



Photo Credits: Olympia Ceramica





8. Lavabo d'appoggio in calcestruzzo

Per un bagno dalla forte personalità e dall'impronta minimal, un'idea può essere prendere in considerazione il lavabo in calcestruzzo. Disponibile in diversi toni di grigio, accompagna il passare del tempo con leggere "evoluzioni" e potenzialmente può assumere una sua finitura esterna più scura.

Photo Credits: AtelierB





9. Lavabo d'appoggio in marmo di Carrara

Firma di rilievo - quella del designer Paolo Ulian - per questo lavabo da appoggio entrato in produzione nel 2018, che sembra quasi una scultura. Alla pulizia e levigatezza dell'interno si affiancano i tagli, prodotti una macchina a controllo numerico, che alleggeriscono la classica compattezza di un monolite di marmo.

Photo Credits: Antonio Lupi Design

10. Lavabo d'appoggio rotondo in acciaio

Si chiama Narcis Copper, è rotondo e viene realizzato in acciaio inox: questo lavabo da appoggio dispone di discreto scarico nascosto ed è prodotto in quattro diverse colorazioni, tra cui ottone e rame. Per chi ama le soluzioni funzionali, ma anche sofisticate.‎

Photo Credits: BASSINES

Photo Credits Cover: Villeroy & Boch