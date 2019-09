La miglior alleata per donare luminosità al vostro viso? È la vitamina C. Scoprite i prodotti più efficaci e innovativi

L'autunno è una stagione delicata per la pelle, il momento in cui occorre curare al massimo la skincare routine. Sole, vento e salsedine dei mesi estivi hanno intaccato le difese naturali della vostra pelle e l'inquinamento cittadino al rientro ha peggiorato la situazione.

Come proteggere il viso dalle aggressioni esterne, ritrovando la migliore luminosità dall'effetto bonne mine? Con i prodotti di bellezza a base di vitamina C. Scoprite le formule più concentrate ed efficaci, dalle texture sensoriali e dall'utilizzo smart.

Un sistema di trattamento in due fasi per 7 giorni che funziona come un booster di luminosità, con vitamina C al 10%.



Un siero concentrato con vitamina C e acido salicilico, adatto anche per le pelli più sensibili.



Un morbido detergente per il viso che elimina le impurità e il make up con un complesso di vitamina C e altri antiossidanti.



Un fluido super concentrato che dona luminosità istantanea e un effetto rivitalizzante, migliorando l'uniformità del colorito.



Una maschera a base di vitamina C per contrastare il colorito spento, dalla texture in mousse.



Un siero a base di vitamina C e collagene che migliora il tono e la grana della pelle, con un effetto anti stanchezza.



Una texture fluida e confortevole, con vitamina C e acido ialuronico per un viso dall'aspetto più disteso e radioso.



Un tonico arricchito con vitamina C da utilizzare dopo la detersione per stimolare la produzione di collagene e la naturale luminosità della pelle.



Una texture in gel che si assorbe rapidamente che contrasta l'iperpigmentazione causata dai raggi solari.



Un'altissima concentrazione di vitamina C al 20% per le pelli danneggiate dal sole, con macchie cutanee e linee d'espressione.



Credits Ph.: Unsplash