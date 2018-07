Kajal, colori intensi e saturi, odori penetranti: l'India è tutto questo e molto altro. E la cosmesi si ispira spesso a questo grande paese. Per chi è in partenza, c'è anche un indirizzo per provare una delle tecniche di massaggio più antiche al mondo.

Si dice che se hai un’affinità immediata, naturale, con questo paese è perché in una vita precedente ci hai vissuto. E la maggior parte della gente che viaggia in India quest’affinità la trova subito.



Sarà per questo che il mondo del beauty si lascia spesso ispirare da sari, colori accesi, atmosfere mistiche e mitiche. Se avete in programma un viaggio in India, o semplicemente se amate le atmosfere del subcontinente, c’è solo l’imbarazzo della scelta.



Immancabile? Il kajal, un profumo che ricorda i giardini dei maharajah, e un indirizzo ayurveda in cui rifugiarsi.

Somatheeram Ayurveda Village, Trivandrum- Kerala



Sei Vatha, Pitha o Kapha? Basata sulla conoscenza del corpo umano, la medicina ayurvedica ha come scopo quello di creare un perfetto equilibrio tra corpo e natura attraverso la diagnosi di queste tre tipologie e la successiva terapia basata su trattamenti, massaggi, dieta, yoga e meditazione. Nata in India all’incirca nel 1500 a.C., il Kerala è lo stato dove maggiormente viene praticata questa genica e dove si trovano i migliori centri ayurvedici al mondo.

Tra questi il Somatheeram Ayurveda Village, interamente affacciato sulla spiaggia locale e immerso in un giardino tropicale. Il soggiorno ha una durata minima di 7 giorni fino a un massimo di 28 e, in base al proprio gruppo di appartenenza ayurvedica e alle proprie necessità, ci sono differenti pacchetti con trattamenti quotidiani.

