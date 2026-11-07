Carmen Lomana, socialité spagnola, attribuisce alla crema Nivea nel barattolo blu il merito di un contorno labbra levigato. Ma quanto questo trucco low cost regge al giudizio di dermatologi e test indipendenti?

A 76 anni Carmen Lomana continua a far parlare di sé, questa volta non per un look ma per un barattolo. Ha raccontato che la sua arma segreta contro le rughe delle labbra è la classica Nivea Creme nella latta blu.

Nel suo racconto la porta sempre in borsa, la stende su mani, décolleté, gomiti e soprattutto su labbra e contorno labbra, definendola «geniale per eliminare le rughe». Un claim potente, soprattutto perché arriva da una donna over 70 dal viso curatissimo. Ma cosa può davvero fare quella crema storica sulle rughe del contorno labbra?

Carmen Lomana e il mito della latta blu “che vale per tutto”

Per chi in Italia la conosce meno, Carmen Lomana è un’imprenditrice e personaggio televisivo molto noto in Spagna, famosa per il suo stile classico e per una cura maniacale dell’immagine. Nel beauty case, accanto a cosmetici esclusivi e costosi, lei mette sul podio proprio la latta blu.

Carmen ha dichiarato che la crema è perfetta per nutrire mani, gomiti, ginocchia, décolleté e per «eliminare le rughe delle labbra». La definisce una crema che «vale per tutto» e sottolinea che la porta sempre con sé. Il messaggio implicito è chiaro: se a 76 anni il suo contorno labbra è così levigato, il merito sarebbe anche della Nivea blu.

Il suo rituale labbra (e cosa significa davvero)

Dalle sue parole emerge un uso costante e generoso: uno strato abbondante sulla zona delle labbra, spesso la sera, come impacco idratante. È un modo d’uso empirico, personale, non un protocollo studiato dai dermatologi. Funziona perché è una coccola molto nutriente, ma non va confuso con un trattamento medico antietà.

Cosa c’è davvero nella crema Nivea blu

Nivea Creme nasce nel 1911 ad Amburgo, nei laboratori Beiersdorf, come una delle prime emulsioni stabili acqua-olio. Dal 1925 arriva la celebre latta blu rotonda, che molte di voi hanno visto nel bagno delle nonne. L’idea di base non è mai cambiata: una crema densa che protegge la pelle e ne riduce la perdita d’acqua.

La formula, molto ricca, combina glicerina, pantenolo ed eucerit (un derivato della lanolina). La glicerina richiama acqua negli strati superficiali, il pantenolo aiuta elasticità e morbidezza, l’eucerit crea un film protettivo. Risultato: azione emolliente e occlusiva, ideale per pelli secche e zone che tendono a screpolarsi.

Idratazione intensa sì, ma non è una crema antirughe completa

Test indipendenti su creme corpo simili hanno mostrato che prodotti di questo tipo migliorano in modo significativo il livello di idratazione della pelle, ma non sono pensati per ridurre la profondità delle rughe marcate. I dermatologi ricordano che una vera crema anti-age contiene di solito attivi mirati come retinolo, vitamina C, niacinamide, peptidi o acido ialuronico in forme specifiche.

La Nivea blu, al contrario, lavora soprattutto sulla barriera cutanea: trattiene l’acqua, rende la superficie cutanea più morbida e compatta. Questo può far apparire le micro-linee da secchezza meno evidenti, ma non “riscrive” la struttura del collagene né sostituisce un trattamento antietà studiato per le rughe profonde.

Rughe delle labbra: cosa può (e cosa no) la Nivea blu

Le rughe del contorno labbra sono quelle piccole linee verticali sopra e intorno alla bocca, spesso chiamate “codice a barre”. Dipendono da genetica, movimenti ripetuti, fumo, esposizione al sole e naturale perdita di collagene. Sono particolarmente ostinate perché la pelle in quella zona è sottile e molto mobile.

Una crema ricca come la Nivea blu può essere utile per: ammorbidire la zona, ridurre la sensazione di pelle che tira, rendere meno visibili le rughette sottili legate alla secchezza. Non può però eliminare da sola le rughe strutturate, quelle che restano visibili anche quando la pelle è ben idratata.

Come usarla in modo furbo su labbra e contorno

Se vi attira l’idea “alla Carmen Lomana”, il modo più sensato è inserirla nella routine serale. Dopo una detersione delicata, potete applicare un siero idratante leggero e, sopra, una piccola quantità di crema Nivea solo sul contorno labbra, massaggiando fino ad assorbimento quasi completo.

Sulle labbra vere e proprie è meglio usare un balsamo specifico. Chi ha pelle mista o tendente a impurità dovrebbe evitare strati troppo spessi di crema densa sul mento e ai lati della bocca, per non favorire brufoletti o punti bianchi. In ogni caso, la Nivea blu non sostituisce un prodotto con filtro solare: di giorno serve comunque una protezione SPF sulla zona bocca.

Quando serve un trattamento mirato anti-rughe

Se le rughe del contorno labbra sono già marcate, l’idratazione intensa non basta. In quel caso si può affiancare alla latta blu un prodotto specifico, come i trattamenti Nivea Cellular per contorno occhi e labbra con acido ialuronico ad alta concentrazione, pensati per riempire e levigare le pieghe più profonde.

Per chi desidera risultati più evidenti, i dermatologi indicano come opzioni i filler a base di acido ialuronico o trattamenti laser, da valutare sempre con uno specialista. La lezione che si può prendere da Carmen Lomana, però, resta valida per tutte: costanza nell’idratazione, attenzione quotidiana al contorno labbra e aspettative realistiche su ciò che una semplice crema, per quanto iconica, può davvero fare.