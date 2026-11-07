Siete fan dei pantaloni e dei jeans bianchi ma non sapete come indossarli durante la stagione fredda? Vi diamo dieci idee di styiling facili e veloci che non vedrete l'ora di provare



Pantaloni e jeans bianchi sono solitamente legati a un'estetica estiva, a quei mesi dell'anno in cui le temperature si alzano e anche un semplice accorgimento, come una tela candida, aiuta a sentirsi più leggeri e in ordine.

Perché il bianco, ormai si sa, dona subito un tocco di luce a ogni look: quel che di "studiato" che fa apparire anche l'abbinamento più minimal come una scelta di stile sofisticata. Quando, però, la stagione calda inizia a lasciare a quella più fredda, nonostante la pratica del winter white (il look total white in versione invernale) sia stata assorbita da tempo, capita di non sapere come dare continuità ai pantaloni e ai jeans bianchi nei propri look.

Si tratta di una sensazione diffusa e comune, data probabilmente anche dal fatto che il bianco brillante può diventare meno gestibile quando il meteo vira verso piogge e atmosfere per niente assolate.

Ma proprio per dare un tocco di luce alle giornate più grigie ed elevare ogni look con un tocco brillante, siamo partiti alla ricerca di alcune soluzioni di styling perfetto per la stagione che stiamo vivendo.

Abbiamo selezionato 10 proposte di look che includono un pantalone o un jeans bianco (neve o avorio) e che lo abbinano in modi diversi, per occasioni e momenti diversi.

Scopritele di seguito e trovate la vostra per indossare ancora, e ancora, il vostro jeans del cuore.

Cappotto tartan e sneakers

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Il primo look è un classico facile e veloce da comporre, che unisce un maglione semplice a girocollo, un paio di sneakers tradizionali e un cappotto lungo e caldo. A renderlo speciale è la scelta della palette cromatica: un mix di marroni che viene esaltato e arricchito dal bianco del jeans, ampio e rilassato.

Da sinistra: Cappotto in misto lana a disegno tartan, PENNYBLACK - Jeans bianchi regular, ZARA - Maglione girocollo in misto lana, SISLEY - Sneakers Samba OG in pelle, ADIDAS.

Credits: Zalando.it, Zara.com, Sisley.com, Adidas.com

Con un tocco animalier

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Da una scelta basic a una che, al contrario, vuole essere distintiva e ricca di carattere. Il jeans bianco si abbina infatti a un cappotto animalier, leopardato o zebrato che sia, da mixare a un semplice dolcevita nero e a una scarpa con un tocco metallico brillante.

Da sinistra: Cappotto con cintura, TAGLIATORE - Jeans Low Slung baggy a gamba larga, AGOLDE - Dolcevita in tessuto thermo, RAGNO - Slingback in pelle nera con punta dorata, ANINE BING.

Credits: Tagliatore.com, Mytheresa.com, Zalando.it, Revolve.com



Mix di stampe e lavorazioni

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Un jeans chiaro è un po' come una pagina bianca da riempire, che si presta benissimo a mix e declinazioni originali. Come questa, che mette l'accento su lavorazioni ricche e dettagliate, unite a un paio di stivaletti neri.

Da sinistra: Giacca girocollo in tweed, FABIANA FILIPPI - Jeans The Saturday in denim rigido a vita bassa, FRAME - Camicia con motivo zig zag, MISSONI - Stivaletti Balord in pelle di vitello liscia, VELASCA.

Credits: Farfetch.com, Frame.com, Missoni.com, Velascawomen.com





Con il maxi cappotto teddy

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Una scelta glam e sofisticata che fa della morbidezza il suo punto forte: un teddy coat avvolgente e lungo, dall'aspetto materico, si abbina a pantaloni bianchi fluidi, a un maglione soffice e a un paio di décolleté con tacco kitten.

Da sinistra: Teddy Bear Icon Coat in alpaca e lana, MAX MARA - Pantalone a palazzo in lady, GENNY - Maglione in baby alpaca con collo a barchetta, ROBERTO COLLINA - Décolleté con tacco kitten, MANGO.

Credits: Maxmara.com, Genny.com, Robertocollina.it, Mango.com

Dentro gli stivali alti

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Un look dedicato a chi vuole dare un twist originale a un abbinamento classico per la stagione fredda. I jeans, non skinny ma volontariamente morbidi, si infilano nello stivale alto sotto al ginocchio. Per completare un maglione dolcevita e un cappotto a vestaglia.

Da sinistra: Cappotto in misto lana con cintura, UNIQLO - Jeans bianchi slip regular, H&M - Maglia dolcevita Adriana in lana, PT TORINO - Stivali alti con gamba larga, MASSIMO DUTTI.

Credits: Uniqlo.com, Hm.com, Pt-torino.com, Massimodutti.com

Giacca in pelle e accenti di colore

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Curato e perfetto per il giorno, un look che trova il suo carattere nell'uso del colore. Al jeans bianco si abbinano un tocco di giallo e di rosso, un capospalla in pelle e un paio di mocassini.

Da sinistra: Bomber in pelle cropped, NOUR HAMMOUR - Jeans Ribcage Straight, LEVI'S - Felpa con cappuccio, PULL&BEAR - Calze Ami de Cœur in cotone rosso, AMI - Mocassini in pelle verniciata, VAGABOND.

Credits: Nour-hammour.com, Levi's, Zalando.it, Vagabond.com, Amiparis.com

Trench e camicia nei colori dell'autunno

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Texture e toni dell'autunno si uniscono in questo look dal sapore nineties che abbina, a un pantalone ampio e chiaro, una camicia rosso mattone e un cappottino in suede. Ai piedi mocassini, ma con il tocco originale della stampa pitonata.

Da sinistra: Giacca doppiopetto in suede, BROOKS BROTHERS - Pantaloni in drill di cotone, MAX&CO - Camicia in cotone pima dal taglio rilassato, COS - Mocassini stampa rettile, L73.

Credits: Zalando.it/Maxandco.com/Cos.com

Total white all'insegna della morbidezza

Non c'è stagione fredda senza velluto. Sui pantaloni chiari è perfetto quello corduroy, a costine, da abbinare ad altri pezzi che conquistano per il materiale morbido e avvolgente, come la giacca fluffy e le scarpe e la borsa in velluto e suede.

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Da sinistra: Giacca in misto alpaca, iBLUES - Pantaloni wide fit in cotone a coste sottili, BENETTON - Borsa a mano Versa, ANONYMOUS - Trochetto Bacari, STUART WEITZMAN.

Credits: Iblues.it/Benetton.com/Anoncph.com/Stuartweitzman.com

Con un tocco di pizzo

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Silhouette ampie e maschili incontrano un tocco femminile e romantico: al cappotto over, e al pantalone a gamba larga, si abbina un maglione con bordura in pizzo. Ai piedi un paio di semplici mocassini neri.

Da sinistra: Cappotto in misto lana con cintura, CLAUDIE PIERLOT - Pantaloni a palazzo in crêpe, TWINSET - Dolcevita con pizzo, OLTRE - Mocassini in pelle Noemen, GEOX.

Credits: Claudiepierlot.com/Twinset.com/Zalando.it/Geox.com

Cozy e tecnico

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Trasmette calore e comodità e mixa i must-have della stagione più fredda. Un look composto da pantalone sportivo, scarpe ginniche alte e piumino con dettagli effetto pelliccia.

Da sinistra: Giacca tecnica con inserto effetto pelliccia, GESTUZ - Pantaloni da donna a gamba larga della linea Moving, CMP - Pochette XS Le Pliage Xtra, LONGCHAMP - Scarpe impermeabili con isolamento SK8-Hi, VANS.

Credits: Zalando.it/Movingcmp.com/Longchamp.com/Vans.com